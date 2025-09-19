Рынок акций РФ на неделе продолжил снижение из-за рисков санкций и геополитической неопределенности

Рынок акций РФ в середине сентября оставался под давлением продаж из-за рисков антироссийских санкций Запада, геополитической неопределенности в процессе урегулирования украинского конфликта, а также после умеренного смягчения монетарной политики ЦБ РФ (ключевая ставка была снижена всего на 1 п.п.) и жесткого сигнала регулятора. Индекс МосБиржи откатился ниже 2750 пунктов, обновив минимум с 4 августа.

В период с 15 по 19 сентября индекс МосБиржи просел на 3,2% и составил 2748,06 пункта, индекс РТС потерял 2,3% и достиг 1035,64 пункта. Ноябрьский фьючерс на нефть Brent снизился на 0,4%, до $66,7 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю снизился на 0,79 рубля, до 83,59 руб./$1.

Рынок акций РФ начал неделю со снижения, которое вечером было сглажено за счет закрытия игроками части коротких позиций после распродаж на умеренном смягчении монетарной политики ЦБ РФ, на фоне рисков новых антироссийских санкций Запада и сохраняющейся геополитической напряженности, сдерживающим фактором выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent подрос к $67,4 за баррель). Индекс МосБиржи в течение торгов опускался к 2800 пунктам (минимум с 6 августа), но к закрытию отскочил в район 2810 пунктов.

Акционеры "Яндекса" (-1,3%, до 4135 рублей) на внеочередном собрании 9 сентября утвердили выплату дивидендов по итогам I полугодия в размере 80 рублей на обыкновенную акцию. Дата закрытия реестра акционеров под выплаты - 29 сентября.

Президент США Дональд Трамп заявил 12 сентября в эфире телеканала Fox News, что в отношении России могут быть введены санкции США против банков и торговые пошлины. Кроме того, в субботу Трамп заявил, что Вашингтон пойдет на значительные санкции против РФ, если все страны НАТО согласятся на подобные шаги, а также откажутся от российской нефти. По его словам, закупки нефти у РФ ослабляют переговорную позицию альянса по отношению к РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник журналистам, что никаких подвижек в вопросе организации саммита Россия-США-Украина на данный момент нет. Так он прокомментировал сообщения о том, что по мнению Трампа, саммит Россия-США-Украина может состояться скоро.

Также Песков заявил, что Россия не оставит без ответа возможную конфискацию ее замороженных активов на Западе. "Бесследно подобные шаги оставлены не будут", - сказал он журналистам, комментируя сообщения о том, что США предложили странам "большой семерки" приступить к конфискации российских замороженных активов.

Совет директоров ПАО "ОГК-2" (+2,8%, до 0,3982 рубля) рекомендовал дивиденды за 2024 год в размере 0,0598 руб. на акцию; дивидендная отсечка установлена на 5 ноября.

Во вторник рынок акций РФ снизился пятый торговый день подряд, отыгрывая как достаточно "жесткие" итоги сентябрьского заседания ЦБ РФ, так и сохраняющиеся геополитические и санкционные риски; тем не менее к концу основной сессии индекс МосБиржи смог удержаться чуть выше отметки 2800 пунктов.

В Еврокомиссии (ЕК) заявили во вторник, что подготовка 19-го пакета санкций ЕС в отношении РФ продолжается.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило в понедельник, что в ЕС прорабатывают идею с введением санкций против компаний КНР и Индии за их роль в поставках Россией нефти.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил в понедельник, что Белый дом не собирается самостоятельно, без аналогичных шагов со стороны ЕС, вводить дополнительные пошлины в отношении китайских товаров из-за приобретения КНР нефти у России. Глава Минфина подчеркнул, что Европе нужно играть более весомую роль в сокращении доходов, поступающих России от продажи нефти, и в урегулировании украинского кризиса. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что если страны ЕС желают усиления американских санкций против России, то им придется предпринимать аналогичные шаги, в том числе в отношении закупок нефти.

В среду рынок акций РФ смог скорректироваться вверх после отката на ожиданиях новых антироссийских санкций Запада, геополитической напряженности и просевшей нефти, индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля отскочил выше 2810 пунктов после просадки днем ниже 2785 пунктов. Лидерами роста выступили акции "Сургутнефтегаза" (+3,4%), "Юнипро" (+2,9%) и "Группы компаний ПИК" (+2,2%).

Коррекционному отскоку способствовали новости, что инфляционные ожидания населения РФ в сентябре снизились до 12,6% с 13,5% в августе, достигнув минимального уровня с сентября 2024 года (12,5%), следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, по инфляции в 2025 году составляет 6,4% (снизился с 6,6% по опросу месяц назад), по инфляции в 2026 году - 4,7% (4,8%).

Накануне вечером глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель в рамках очередного, 19-го пакета санкций против РФ предложит меры против банковской сферы, криптовалют, сферы энергетики. Также она отметила, что собирается, но не в рамках санкций, "предложить ускорить отказ от импорта российских энергоносителей".

Согласно установленной процедуре, предложения ЕК по санкциям направляются на обсуждение и утверждение властям стран ЕС. Для одобрения пакета санкций требуется согласие всех государств Евросоюза.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в среду, что Евросоюз и Киев пытаются убедить президента США отказаться от миротворческих усилий по урегулировании украинского кризиса, вернуться к конфронтации с Россией, по сути, "превратить войну Байдена в войну Трампа".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что в настоящий момент нет понимания относительно возможных сроков проведения телефонного разговора или следующей личной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Он отметил, что диалог продолжается, но "пока каких-то наметок относительно контактов на высшем уровне нет".

Нефть Brent просела к $68,3 за баррель, несмотря на данные Минэнерго США о сокращении запасов нефти в стране за неделю на максимальные с 13 июня 9,29 млн баррелей (эксперты в среднем ожидали снижения на 1,5 млн баррелей).

В четверг рынок акций РФ возобновил снижение под давлением продаж в ожидании санкционных новостей и на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности с процессом урегулирования украинского конфликта. Индекс МосБиржи опустился ниже 2800 пунктов после утренних попыток подрасти на позитивных данных Росстата по инфляции; лидерами отката выступили бумаги МКБ (-4,7%), ПАО "ФСК-Россети" (-3,3%) и "Сургутнефтегаза" (-2,8%).

По данным Росстата, рост потребительских цен с 9 по 15 сентября составил 0,04% после повышения на 0,10% со 2 по 8 сентября и снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября. Из данных за 15 дней сентября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 15 сентября замедлилась до 8,10% с 8,16% на 8 сентября (и 8,14% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил в четверг на Московском финансовом форуме, что при подготовке проекта федерального бюджета РФ на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов стоит задача содействовать смягчению денежно-кредитной политики.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила на форуме, что курс рубля фундаментально может быть достаточно крепким. Также глава ЦБ сообщила, что несколько десятков российских эмитентов ждут "окна" для выхода на фондовый рынок.

Экономика РФ входит в новую фазу - постепенного охлаждения и более умеренных темпов роста, это повышает требования к ее эффективности и приоритетам развития, заявила замглавы Минэкономразвития РФ Полина Крючкова в рамках Московского финансового форума.

ЦБ РФ не считает дальнейшее снижение ключевой ставки безальтернативным вариантом. "Не предопределено (ее последующее снижение - ИФ)", - сказал журналистам в кулуарах Московского финансового форума зампред Банка России Алексей Заботкин.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что президент РФ Владимир Путин "подвел" его в том, что касается урегулирования конфликта на Украине.

"Это та война, которую я считал самой простой из-за моих отношений с президентом Путиным. Но он меня подвел", - сказал он в четверг в Лондоне на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Он отметил, что ранее считал конфликт на Украине "одним из самых легких" в плане урегулирования, и выразил надежду все же получить положительные сигналы в отношении решения этой проблемы.

Агентство Bloomberg сообщило в четверг со ссылкой на источники, что в Европейском союзе (ЕС) прорабатывают предложения, которые позволили бы быстрее, чем планировалось изначально, отказаться от российского сжиженного природного газа (СПГ). По словам источников, Еврокомиссия рассматривает вариант включить в новый санкционный пакет положение об отказе от всего импорта российского СПГ - раньше, чем в конце 2027 года, информирует агентство.

По словам источников, Европа не хочет вводить пошлины на товары Индии и КНР за их закупки нефти РФ, как того требует Трамп, и вместо того переключает внимание на СПГ из России.

Федеральная резервная система (ФРС) по итогам сентябрьского заседания снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов - до 4-4,25% годовых, что совпало с ожиданиями. Медианный прогноз руководителей ФРС предусматривает, что базовая ставка опустится до 3,5-3,75% до конца текущего года.

В пятницу рынок акций РФ остался под давлением продаж на фоне геополитической неопределенности, объявления Евросоюзом 19-го пакета антироссийских санкций, а также подешевевшей нефти (фьючерс на Brent опустился к $66,7 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже 2750 пунктов, среди лидеров снижения выступили акции ВТБ (-3,2%, до 70,43 рубля) на фоне объявления цены размещения допэмиссии (SPO) - 67 рублей за бумагу.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила в пятницу, что ЕК в рамках 19-го пакета санкций введет запрет на транзакции в отношении банков в России и других странах, также предлагает полностью запретить транзакции с компаниями "Газпром нефть" и "Роснефть".

Кроме того, новый пакет санкций ЕС в отношении РФ впервые будет включать ограничения в сфере криптовалют - ограничительные меры коснутся криптовалютных бирж и запретят ряд транзакций с криптовалютами. Также будут введены "ограничения на транзакции с компаниями в особых экономических зонах", предложения ЕК предусматривают меры "против иностранных банков, использующих российские альтернативные платежные системы".

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила в пятницу, что ЕС планирует ужесточить меры по экспортному контролю компаний из России, Китая и Индии, также будут введены ограничения в отношении российского экспорта нефти посредством танкерного флота.

В период с 15 по 19 сентября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели бумаги ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-11%), МКПАО "Эталон" (-11%), "Совкомбанка" (-10%), ЛК "Европлан" (-10%); лучше рынка оказались акции МКПАО "Лента" (+1%), Корпоративный Центр "ИКС 5" (+0,4%), ПАО "Россети Центр" (+0,3%).

Рынок акций РФ в третьей декаде сентября продолжит отыгрывать поступающие геополитические новости, динамику нефти и корпоративные события, при этом давление продавцов может сохраниться из-за отсутствия серьезных драйверов роста. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на следующей неделе может составить 2650-2800 пунктов, для индекса РТС - 1000-1060 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".