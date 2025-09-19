Рынок акций РФ в пятницу упал ниже 2750п по индексу МосБиржи на фоне новых антироссийских санкций ЕС

Москва. 19 сентября. Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю падением на фоне геополитической напряженности, объявления ЕС нового пакета антироссийских санкций и подешевевшей нефти (фьючерс на Brent откатился к $66,7 за баррель). Индекс МосБиржи упал ниже 2750 пунктов, обновив минимум с 4 августа, лидерами снижения выступили акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-3,7%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (-3,5%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2748,06 пункта (-1,6%), индекс РТС - 1035,64 пункта (-2,1%) - минимум с апреля; цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 сентября, составил 83,5904 руб. (+41,79 копейки).

За неделю индексы РТС и МосБиржи снизились на 2,3-3,2%, доллар от ЦБ РФ подешевел на 0,79 рубля.

Подешевели в пятницу также акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-3,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-3,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,6%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-2,2%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,9% и -2,1% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,8% и -1,6% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,4%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,4%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-1,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) (-0,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%).

Акции ВТБ подешевели до 70,43 рубля за штуку после объявления цены размещения допэмиссии (67 рублей за штуку); объем торгов за день превысил 29,64 млрд рублей.

ВТБ найдет решение, как привлекать капитал в будущем с учетом ограничения на снижение госдоли, опустившейся до 50%+1 акция по итогам допэмиссии, заявил глава банка Андрей Костин в эфире телеканала "Россия 24".

Говоря о дивидендных планах, глава ВТБ заявил, что банк нацелен на регулярные выплаты. "Будем за это бороться и объяснять Центральному банку, что это необходимо. (...) От этого во многом зависит и дальнейшая судьба наших привлечений на фондовом рынке", - отметил Костин. Он также подтвердил, что ВТБ в этом году планирует заработать порядка 500 млрд рублей, а в следующем - 650 млрд рублей.

Подорожали в пятницу акции МКБ (MOEX: CBOM) (+2,8%).

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила в пятницу, что ЕК в рамках 19-го пакета санкций введет запрет на транзакции в отношении банков в России и других странах, также предлагает полностью запретить транзакции с компаниями "Газпром нефть" и "Роснефть".

Кроме того, новый пакет санкций ЕС в отношении РФ впервые будет включать ограничения в сфере криптовалют - ограничительные меры коснутся криптовалютных бирж и запретят ряд транзакций с криптовалютами. Также будут введены "ограничения на транзакции с компаниями в особых экономических зонах", предложения ЕК предусматривают меры "против иностранных банков, использующих российские альтернативные платежные системы".

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила в пятницу, что ЕС планирует ужесточить меры по экспортному контролю компаний из России, Китая и Индии. "Мы введем ограничения в экспорте на еще большее количество химической и металлургической продукции, солей и руд, а также ужесточим экспортный контроль в отношении компаний из России, Китая и Индии", - написала она в соцсети X.

Также Каллас объявила об ограничительных мерах в рамках 19-го санкционного пакета Евросоюза в отношении российского экспорта нефти посредством танкерного флота. "Основным источником дохода России (...) по-прежнему остаётся экспорт энергоносителей. Поэтому мы предлагаем: (...) расширение санкций в отношении теневого российского флота и его поставщиков, включая 118 новых судов", - заявила Каллас в пятницу, комментируя принятое Еврокомиссией законодательное предложение по 19-му пакету санкций ЕС против РФ.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что снижение цен на нефть позволит добиться урегулирования украинского кризиса. "Очень просто: если цена на нефть упадет, то России придется прекратить, у нее не будет иного выбора, кроме как прекратить", - сказал Трамп. При этом он назвал "нечестным" то, что европейские государства и другие страны закупают нефть у РФ. Он заверил, что цены будут снижаться, в частности, из-за усилий США, которые, по словам Трампа, добывают нефти больше, чем кто-либо еще.

В минувшую субботу американский президент заявил, что Вашингтон пойдет на значительные санкции против РФ, если все страны НАТО согласятся на подобные шаги, а также откажутся от российской нефти.

Министерство финансов РФ при подготовке проекта бюджета опирается на базовый сценарий Центробанка и учитывает ключевую ставку на уровне 12-13%, заявил глава ведомства Антон Силуанов в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Известия". "Мы ориентируемся на документ Банка России "Основные направления денежно-кредитной политики". В нем предусмотрено несколько сценариев. Мы исходим из базового сценария, где бюджет остается сбалансированным. Если говорить о цифрах, то там заложен диапазон ставки 12-13%. Это промежуточное значение. Соответственно, мы закладываем в бюджет на 2026 год ключевую на уровне 12-13%", - сказал Силуанов.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, на этой неделе давление на российский рынок акций оказали несколько факторов, в том числе геополитическая напряженность, ожидания западных санкций, признаки замедления экономики в США, а также увеличение поставок нефти странами ОПЕК+. Геополитические события краткосрочно поддерживали курс нефтяных акций, но общий эффект оказался ограниченным.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи под занавес пятницы ускорил снижение, не удержав рубеж 2750 пунктов. Европейская комиссия приняла 19-й пакет антироссийских санкций, под новые ограничения подпадут представители сырьевого и банковского секторов. Между тем зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что регулятор не считает дальнейшее сокращение ключевой ставки предопределенным сценарием, что также не добавило оптимизма настроениям.

Кроме того, нефть Brent откатилась ниже уровня $67 за баррель. На мировых рынках обошлось без яркой динамики. После заседания ФРС, на котором процентные ставки были ожидаемо понижены на 25 б.п., фокус внимания смещается на перспективы торговой сделки США с Китаем. В предстоящий понедельник важных событий или публикаций на внешних рынках не намечается. При отсутствии информации о продолжении переговоров по украинскому конфликту либо новых личных контактов лидеров РФ и США индекс МосБиржи может сползать и дальше - к сильной поддержке у 2720 пунктов, а отметка 2800 пунктов снова становится уровнем сопротивления, заключил Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ вечером укорил падение после обнародования положений 19-го пакета антироссийских санкций ЕС и общего ухудшения геополитического фона.

Индекс МосБиржи закрыл "гэп", образовавшийся после встречи Путина и Трампа на Аляске, и обновил минимум с начала августа. Долларовый индекс РТС опустился до минимума с апреля текущего года. Новые европейские ограничения помимо прочего коснулись "Роснефти" и "Газпром нефти" (MOEX: SIBN), запрета на импорт российского СПГ в ЕС с января 2027 года, снижения потолка цен на российскую нефть до $47,5 за баррель, российского флота, банков и компаний третьих стран, отметила аналитик.

В моменте реакция инвесторов на санкционные новости была сдержанно негативной, но по ходу сессии продажи усилились, при этом США пока отстранились от непосредственного участия в ограничениях и заняли позицию усиления давления на Европу в вопросе их введения, что несколько сглаживает отрицательный эффект на настроения. На корпоративном фронте внимание инвесторов на уходящей неделе было сосредоточено на ВТБ, который в пятницу объявил о цене размещения допэмиссии акций на уровне 67 руб. на акцию, с дисконтом к рынку, тем самым вызвав откат бумаг в район 70 руб., к минимуму с апреля текущего года.

В ближайшие недели влиять на динамику мировых активов во многом будут ожидания по процентной ставке ФРС. Индексы МосБиржи и РТС обновили многонедельные минимумы, стремясь к ближайшим поддержкам 2725 пунктов и 1030 пунктов соответственно в условиях усиления геополитической напряженности. Рынок продолжает терять надежды на скорое улучшение фундаментальных факторов, в связи с чем придерживается "медвежьих" настроений с рисками движения индекса МосБиржи в район минимума текущего года 2598 пунктов, заключила Кожухова.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также отмечает, что с технической точки зрения, идет движение индекса МосБиржи к сильной поддержке 2720 пунктов, для пробоя которой пока не видно оснований. В этом районе стоит начинать спекулятивные покупки. По-прежнему наиболее сильными видятся бумаги банков - Сбера, "Т-Технологий", также интересными могут быть ритейлеры ("Магнит" (MOEX: MGNT), "Фикс Прайс" (MOEX: FIXP) и "ИКС 5" (MOEX: X5) (MOEX: FIVE)). Стоит также присмотреться к "Норникелю" - смягчение позиции ФРС США будет поддерживать цены сырьевых активов, по платине уже наблюдается сильный дефицит. Не исключено, что увеличится мировой спрос на палладий и никель, отметил эксперт.

Из отдельных бумаг Антонов также отметил слабость бумаг "Газпрома" на информации, что власти не планируют налогово поддерживать компанию в строительстве "Силы Сибири 2". Таким образом, можно ожидать, что на проект будут направляться все свободные средства, а дивидендов в ближайшие годы не будет. Поэтому покупать бумагу со среднесрочными целями не рекомендуется, считает Антонов.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,3%, южнокорейский Kospi просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng не изменился), просела Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 снизились на 0,2-0,3%), но слабо растут США (индексы акций к 18:50 МСК выросли на 0,04-0,2%).

Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,5% годовых, говорится в сообщении по итогам сентябрьского заседания. За такое решение проголосовало семь из девяти членов руководства японского ЦБ, двое предложили повысить ставку до 0,75%. Большинство аналитиков и экономистов ожидали, что ставка останется на прежнем уровне - максимальном с октября 2008 года, сообщает Trading Economics.

Банк Японии объявил также, что начнет продажи принадлежащих ему активов в биржевых инвестиционных фондах (ETF) и инвестиционных фондах недвижимости (REIT) на сумму около 330 млрд иен и 5 млрд иен в год соответственно.

Потребительские цены в Японии в августе увеличились на 2,7% в годовом выражении, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 3,1% в предыдущем месяце и находится на самом низком уровне с октября 2024 года. Подъем цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) также ослабел до 2,7% с 3,1% в июле. Это совпало с консенсус-прогнозом экспертов.

На нефтяном рынке к вечеру в пятницу цены остаются в минусе на опасениях по поводу замедления роста американской экономики.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $66,7 за баррель (-1,1% и -0,8% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI - $62,88 за баррель (-1,1% и -0,8% в четверг).

Решение Федрезерва США о снижении процентной ставки на 25 базисных пунктов, принятое по итогам заседания в среду, было воспринято трейдерами как сигнал о слабости американской экономики.

В заявлении регулятора отмечается появление признаков ухудшения ситуации на американском труда. Рост числа рабочих мест в США резко замедлился в июле-августе, тогда как безработица достигла 4,3% - максимума с октября 2021 года. Новый медианный прогноз руководителей Федрезерва предполагает, что до конца 2025 года базовая ставка опустится еще на 50 б.п.

Между тем аналитики Citi прогнозируют, что нефть марки Brent подешевеет примерно до $60 к концу 2025 года на фоне избытка предложения на рынке. Базовый прогноз банка предусматривает, что средняя стоимость Brent в период со второго по четвертый квартал следующего года составит $62 за баррель.

По оценкам экспертов, нефтяной рынок испытает избыток предложения в размере порядка 1,1 млн баррелей в сутки в 2025 году и 1,6 млн б/с в 2026 году, поскольку ОПЕК+ продолжает наращивать добычу в условиях отсутствия сигналов о существенном увеличении мирового спроса на топливо.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу упали акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-11,3%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-7,5%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-6%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-4,7%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-4,6%), ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (-4,3%).

Выросли акции ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 83,17 млрд рублей (из них 8,38 млрд рублей пришлось на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,36 млрд рублей на акции "Газпрома").