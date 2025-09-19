.
Дефляция в РФ в августе составила 0,4%
Снижение потребительских цен в августе составило 0,4% после повышения на 0,57% в июле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 8,14% с 8,79% месяцем ранее. Снижение цен в августе оказалось сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших дефляцию на уровне 0,17%
 
Каковы проблемы самозанятых при получении кредитов
Почти половина самозанятых сталкивались с трудностями при обращении в банки и микрофинансовые организации (МФО) за кредитными средствами на развитие своего дела, следует из проведенного компанией "Лайм-займ" (ГК Lime Credit Group) опроса. Как пишут...
 
В России может стать на 100 тыс. больше малоимущих
Число малоимущих в России может вырасти на 100 тыс. Это произойдет, если примут во внимание рекомендации экспертов ВНИИ труда, которые предложили учитывать "чистый" доход при назначении поддержки нуждающимся. Это увеличит число получателей выплат на...
 
Доля карт в необеспеченном кредитовании достигла почти 80%
В России в 1-м полугодии т.г. на долю кредитных карт пришлось около 80% рынка необеспеченных розничных кредитов. Во 2-м квартале доля кредиток находилась на уровне 77%, немного снизившись по сравнению с 1-м кварталом (81%). При этом до последнего...
 
19 сентября 2025 года 19:20

Рубль в пятницу почти не изменился в паре с юанем, несмотря на падение нефти и санкционные новости

Москва. 19 сентября. Китайский юань слегка подрос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль совсем незначительно понизился, несмотря на усилившую падение нефть и санкционные новости. Поддержку рублю оказали закрытие позиций перед выходными днями и подготовка экспортеров к налоговым выплатам сентября.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,7 руб., что всего на 0,05 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 41,79 копейки, до 83,5904 руб./$1, и, напротив, опустил курс евро на 9,28 копейки, до 98,8845 руб./EUR1.

"К концу понедельника рубль вернул большую часть утраченной раннее стоимости и провел неделю в диапазоне 11,5-11,7 за юань. Экспирация квартальных валютных фьючерсов (18 сентября) оказала незначительное влияние на рынок. Отметим, что на следующей неделе поддержку рублю может оказать подготовка экспортеров к уплате налогов (29 сентября)", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Александр Камышанский.

"Приближение пика налоговых платежей экспортеров (25 и 29 сентября) по-прежнему может удерживать рубль от более устойчивого ослабления. Однако, когда в конце месяца связанное с фискальным фактором дополнительное предложение иностранной валюты уйдет с рынка, курс рубля может перейти к более быстрому снижению", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Министерство финансов РФ при подготовке проекта бюджета опирается на базовый сценарий Центробанка и учитывает ключевую ставку на уровне 12-13%, заявил министр Антон Силуанов в интервью, опубликованном в газете "Известия".

"Мы ориентируемся на документ Банка России "Основные направления денежно-кредитной политики". В нем предусмотрено несколько сценариев. Мы исходим из базового сценария, где бюджет остается сбалансированным. Если говорить о цифрах, то там заложен диапазон ставки 12-13%. Это промежуточное значение. Соответственно, мы закладываем в бюджет на 2026 год ключевую на уровне 12-13%", - сказал Силуанов.

Европейская комиссия (ЕК) утвердила 19-й пакет санкций ЕС в отношении России, включающий ограничения в отношении российской нефти, финансов, а также вторичные санкции.

"Комиссия утвердила новый пакет санкций против России. Речь идет о 19-м пакете", - заявила официальный представитель ЕК Паула Пинью в пятницу на брифинге в Брюсселе.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас объявила об ограничительных мерах в рамках санкционного пакета Евросоюза в отношении российского экспорта нефти посредством танкерного флота.

"Основным источником дохода России (...) по-прежнему остается экспорт энергоносителей. Поэтому мы предлагаем: (...) расширение санкций в отношении теневого российского флота и его поставщиков, включая 118 новых судов", - заявила Каллас. Она прокомментировала принятое ЕК законодательное предложение по пакету санкций против России.

Кроме того, как заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, санкции предусматривают полный запрет на транзакции с компаниями "Газпром нефть" и "Роснефть". "В отношении крупных энергетических компаний "Роснефти" (MOEX: ROSN) и "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) будет действовать полный запрет на транзакции", - сказала фон дер Ляйен в видеообращении.

Еврокомиссия также введет запрет на транзакции в отношении банков в России и других странах. "Мы вводим запрет на транзакции в отношении ещё некоторых банков в России и в третьих странах", - заявила фон дер Ляйен. Она отметила, что в ЕС нацелены таким образом закрыть "финансовые лазейки", делающие менее эффективными принятые ранее меры.

Цены на нефть остаются в заметном минусе вечером в пятницу, испытывая давление со стороны опасений относительно спроса.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск снижается на 1,16%, до $66,65 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 1,13%, до $62,84 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent опускалась до $66,85 за баррель, на WTI - до $62,83 за баррель.

Решение Федеральной резервной системы США о снижении процентной ставки на 25 базисных пунктов, принятое по итогам заседания в среду, было воспринято трейдерами как сигнал о слабости американской экономики.

В заявлении регулятора отмечается появление признаков ухудшения ситуации на американском труда. Рост числа рабочих мест в США резко замедлился в июле-августе, тогда как безработица достигла 4,3% - максимума с октября 2021 года.

Новый медианный прогноз руководителей Федрезерва предполагает, что до конца 2025 года базовая ставка опустится еще на 50 б.п.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 18 сентября повысилась на 5 базисных пунктов, до 16,88% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один, три и шесть месяца, напротив, в пятницу опустились на 3 базисных пункта, до 17,63% и 18,9% и 20,67% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


19 сентября 2025 года 19:40
Рынок акций РФ на неделе продолжил снижение из-за рисков санкций и геополитической неопределенности
Рынок акций РФ в середине сентября оставался под давлением продаж из-за рисков антироссийских санкций Запада, геополитической неопределенности в процессе урегулирования украинского конфликта, а также после умеренного смягчения монетарной политики ЦБ РФ (ключевая ставка была снижена всего на 1 п.п.) и жесткого сигнала регулятора. Индекс МосБиржи откатился ниже 2750 пунктов, обновив минимум с 4 августа.    читать дальше
19 сентября 2025 года 19:35
Рынок акций РФ в пятницу упал ниже 2750п по индексу МосБиржи на фоне новых антироссийских санкций ЕС
Москва. 19 сентября. Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю падением на фоне геополитической напряженности, объявления ЕС нового пакета антироссийских санкций и подешевевшей нефти (фьючерс на Brent откатился к $66,7 за баррель). Индекс МосБиржи упал ниже 2750 пунктов, обновив минимум с 4 августа, лидерами снижения выступили акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-3,7%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (-3,5%).    читать дальше
19 сентября 2025 года 19:00
"Финам" сохраняет долгосрочную позитивную оценку акций ВТБ
"Финам" сохраняет долгосрочную позитивную оценку акций ВТБ и прогнозную цену на уровне 123,8 рубля за штуку, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. По сообщению ВТБ, общий объем спроса в ходе SPO превысил 180 млрд руб. Учитывая, что цена размещения...    читать дальше
19 сентября 2025 года 18:33
Участие в размещении облигаций Полипласта интересно при ставке купона не ниже 11,4% - "Эйлер"
Участие в размещении двухлетних юаневых облигаций АО "Полипласт" серии П02-БО-11 интересно при ставке купона не ниже 11,4%, считают аналитики "Эйлера" Маргарита Яковлева и Станислав Боженко. 23 сентября крупнейший производитель добавок для бетонов "Полипласт" соберет книгу заявок на двухлетний...    читать дальше
19 сентября 2025 года 18:02
SberCIB повысил прогнозную цену акций Юнайтед Медикал Груп до 1150 руб
Аналитики SberCIB Investment Research повысили прогнозную цену акций "Юнайтед Медикал Груп" до 1150 рублей, сохранив оценку "покупать", сообщается в комментарии. "Выручка компании в первом полугодии в евро прибавила 5% за счет роста посещений, госпитализаций и среднего чека, - отмечают эксперты. -...    читать дальше
19 сентября 2025 года 17:34
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" бумагам iShares Biotechnology ETF
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" бумагам iShares Biotechnology ETF с целевой ценой $174,8 на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста в размере 24% с текущих уровней, говорится в материале ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Индексный фонд с привязкой к биотехнологическому...    читать дальше
19 сентября 2025 года 17:05
"Финам" понизил рейтинг акций Omni Vision Group до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Omni Vision Group с "покупать" до "держать" и сохраняет целевую цену на уровне $147,6 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 3,2%, сообщается в комментарии аналитика Максима Абрамова. "Акции выросли на 29,3% от апрельских минимумов и достигли целевой цены,...    читать дальше
19 сентября 2025 года 16:30
Акции Х5 привлекательны для инвестиций - ПСБ
Акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) привлекательны для инвестиций, полагает эксперт банка ПСБ Екатерина Крылова. В базу расчета Индекса Мосбиржи с 19 сентября войдут обыкновенные акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5", что, на взгляд аналитика, является позитивным моментом, означающим...    читать дальше
19 сентября 2025 года 15:55
Восстановление индекса RGBI требует более четких сигналов от ЦБ и ясности с траекторией инфляции - "Цифра брокер"
Восстановление индекса RGBI требует более четких сигналов от ЦБ и ясности с траекторией инфляции, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". "Российский индекс гособлигаций RGBI продолжает движение вниз. В пятницу он снизился на 0,74%, до 117,35 пункта - минимального уровня...    читать дальше
19 сентября 2025 года 15:32
Рубль днем продолжает торговаться в узком коридоре на фоне небольших колебаний цен на нефть
Москва. 19 сентября. Китайский юань слегка повышается на Московской бирже днем в пятницу, рубль продолжает торговаться в узком коридоре и лишь незначительно опускается на фоне небольших колебаний на рынке нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,7075 руб., что всего на 0,8 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
19 сентября 2025 года 15:32
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Полюса с целью 2707,1 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Полюс" с целью 2707,1 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,84%, стоп-приказ: 1924,1 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Финпоказатели компании растут...    читать дальше
19 сентября 2025 года 15:01
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций iShares Biotechnology ETF
"Финам" рекомендует покупать акции iShares Biotechnology ETF с прогнозной стоимостью на уровне $174,8 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 24%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Индексный фонд с привязкой к биотехнологическому...    читать дальше
19 сентября 2025 года 14:41
Прогнозная цена акций ВТБ на горизонте года - 116 руб. - ПСБ
Прогнозная стоимость акций ВТБ на горизонте двенадцати месяцев составляет 116 рублей за штуку, говорится в материале аналитика банка ПСБ Евгения Локтюхова. "Эмитент в пятницу объявил предварительные данные размещения допэмиссии. Цена размещения на 6,6% ниже закрытия четверга дня, кроме того, это...    читать дальше
19 сентября 2025 года 14:12
Прогнозная цена акций Broadcom составляет $247 - "БКС МИ"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") негативно оценивает акции Broadcom, прогнозная стоимость на горизонте года составляет $247 за штуку, сообщается в материале аналитика Андрея Саенко. Эксперт отмечает следующие важные факторы: - Эмитент является лидером в производстве индивидуальных AI-чипов. -...    читать дальше
19 сентября 2025 года 13:51
Акции ВТБ остаются интересными для среднесрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
ции ВТБ остаются интересными для покупок на среднесрочном горизонте, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". ВТБ сообщил о предварительных результатах допэмиссии обыкновенных акций (SPO). Цена установлена на уровне 67 рублей за акцию. Наблюдательный совет эмитента принял решение о...    читать дальше
