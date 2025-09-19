Участие в размещении облигаций Полипласта интересно при ставке купона не ниже 11,4% - "Эйлер"

Участие в размещении двухлетних юаневых облигаций АО "Полипласт" серии П02-БО-11 интересно при ставке купона не ниже 11,4%, считают аналитики "Эйлера" Маргарита Яковлева и Станислав Боженко.

23 сентября крупнейший производитель добавок для бетонов "Полипласт" соберет книгу заявок на двухлетний выпуск облигаций, номинированных в юанях. Эмитент планирует привлечь не менее 150 млн юаней по ставке купона не выше 11,95% годовых с ежемесячными выплатами (YTM 12,63%). Номинал бумаг - 100 юаней.

"В условиях наращивания оборотного капитала, активной реализации инвестиционной программы и роста процентных расходов свободный денежный поток компании остается в отрицательной зоне, что находит отражение в ослаблении кредитных метрик: по итогам 1п25 чистый долг/EBITDA составил 3,5х, покрытие EBITDA уплаченных процентов - 1,3х, - отмечают эксперты. - В то же время мы не ждем их дальнейшего ухудшения и полагаем, что рост операционных показателей как результат расширения бизнеса и прохождение пика капитальных вложений в совокупности с начавшимся циклом снижения ставок будут оказывать поддержку финансовым показателям "Полипласта".

По мнению Яковлевой и Боженко, участие в предстоящем размещении кажется экспертам "Эйлера" интересным при купоне не ниже 11,4% (YTM 12,0%).

