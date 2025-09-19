SberCIB повысил прогнозную цену акций Юнайтед Медикал Груп до 1150 руб

Аналитики SberCIB Investment Research повысили прогнозную цену акций "Юнайтед Медикал Груп" до 1150 рублей, сохранив оценку "покупать", сообщается в комментарии.

"Выручка компании в первом полугодии в евро прибавила 5% за счет роста посещений, госпитализаций и среднего чека, - отмечают эксперты. - В 2025 году выручка ЮМГ может увеличиться на 2% в евро, а чистая прибыль - на 11%. Компания планирует вернуться к дивидендам после нормализации ситуации на фондовом рынке".

По мнению аналитиков инвестбанка, если ЮМГ выплатит дивиденды за все пропущенные периоды, то сумма составит 260 рублей на акцию с доходностью 32%.

"Сейчас акции торгуются с дисконтом по мультипликатору. Показатель EV/EBITDA на 2025 год составляет 5,1 - на 28% ниже, чем у главного конкурента - "МД Медикал Групп". - Мы подняли таргет по акциям ЮМГ на фоне повышения финансовых прогнозов", - отмечают стратеги SberCIB.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.