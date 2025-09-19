"Финам" присвоил рейтинг "покупать" бумагам iShares Biotechnology ETF с целевой ценой $174,8 на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста в размере 24% с текущих уровней, говорится в материале ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой.

"Индексный фонд с привязкой к биотехнологическому сектору выглядит фундаментально недооцененным и располагает потенциалом роста в долгосрочной перспективе, - считает эксперт. - Биотехнологии - по-прежнему самый актуальный для вложений сегмент здравоохранения, и нововведения политики Трампа этому не препятствуют - прогресс исследований и разработок продолжается семимильными шагами, ведь этого требует старение населения и неумолимое распространение онкологических заболеваний в глобальном масштабе".

iShares Biotechnology ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс ICE Biotechnology, который, в свою очередь, включает акции биотехнологических и фармацевтических компаний с листингом в Соединенных Штатах.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.