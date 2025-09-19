Восстановление индекса RGBI требует более четких сигналов от ЦБ и ясности с траекторией инфляции - "Цифра брокер"

Восстановление индекса RGBI требует более четких сигналов от ЦБ и ясности с траекторией инфляции, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер".

"Российский индекс гособлигаций RGBI продолжает движение вниз. В пятницу он снизился на 0,74%, до 117,35 пункта - минимального уровня с 16 июля, - констатируют эксперты. - С начала недели падение уже превысило 1,5%. Ключевым фактором большинство экспертов считают недавнее решение Банка России понизить ставку до 17%".

Хотя снижение ключевой ставки обычно поддерживает рынок облигаций, на этот раз инвесторы интерпретировали шаг регулятора иначе, подчеркивают аналитики. Участники закладывают ожидания дальнейшего смягчения и переоценивают риски доходности. Это усиливает осторожность и приводит к распродажам. По мнению стратегов "Цифра брокера", для восстановления RGBI нужны более четкие сигналы от регулятора и ясность с траекторией инфляции.

