Рубль днем продолжает торговаться в узком коридоре на фоне небольших колебаний цен на нефть

Москва. 19 сентября. Китайский юань слегка повышается на Московской бирже днем в пятницу, рубль продолжает торговаться в узком коридоре и лишь незначительно опускается на фоне небольших колебаний на рынке нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,7075 руб., что всего на 0,8 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 26 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 83,75 руб./$1; контракт EURRUBF, напротив, снизился на 10 копеек, до 98,6 руб./EUR1.

Приближение налогового периода сдержит ослабление рубля на следующей неделе, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

"В четверг юань смог продолжить тенденцию к восстановлению, по итогам дня прибавив чуть менее 0,2%, закончив торги в районе 11,7 рубля, - отмечает эксперт в комментарии. - В рамках пятничной сессии ожидаем, что китайская валюта удержит позиции в нижней половине нашего целевого диапазона 11,5-12 руб./юань. При этом в ходе торгов рубль может отыграть часть потерь - продажи в национальной валюте будет сдерживать приближение налогового периода, пик которого приходится на 29 сентября, что на следующей неделе может привести к росту предложения иностранной валюты".

На взгляд Зварича, в такой ситуации короткие позиции в рубле могут нести повышенные риски. Аналитик считает, что текущие позиции юаня оправданы факторами спроса и предложения. Однако ближе к концу осени постепенный рост спроса на валюту со стороны импортеров может привести к смещению пары юань/рубль к верхней границе целевого диапазона 11,5-12 руб./юань, допускает он.

Министерство финансов РФ при подготовке проекта бюджета опирается на базовый сценарий Центробанка и учитывает ключевую ставку на уровне 12-13%, заявил министр Антон Силуанов в интервью, опубликованном в газете "Известия".

"Мы ориентируемся на документ Банка России "Основные направления денежно-кредитной политики". В нем предусмотрено несколько сценариев. Мы исходим из базового сценария, где бюджет остается сбалансированным. Если говорить о цифрах, то там заложен диапазон ставки 12-13%. Это промежуточное значение. Соответственно, мы закладываем в бюджет на 2026 год ключевую на уровне 12-13%", - сказал Силуанов.

Еврокомиссия в рамках 19-го пакета санкций введет запрет на транзакции в отношении банков в России и других странах, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу.

"Мы вводим запрет на транзакции в отношении еще некоторых банков в России и в третьих странах", - заявила она в видеообращении.

Фон дер Ляйен отметила, что в ЕС нацелен таким образом закрыть "финансовые лазейки", делающие менее эффективными принятые ранее меры.

Она также сообщила, что в рамках 19-го пакета антироссийских санкций Еврокомиссия предлагает полностью запретить транзакции с компаниями "Газпром нефть" и "Роснефть".

"В отношении крупных энергетических компаний "Роснефти" (MOEX: ROSN) и "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) будет действовать полный запрет на транзакции", - заявила фон дер Ляйен.

Умеренное снижение цен на нефть продолжается днем в пятницу на опасениях по поводу замедления роста американской экономики.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск снижается на 0,34%, до $67,21 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 0,52%, до $63,18 за баррель.

В четверг обе марки подешевели на 0,8%, поскольку трейдеры сочли снижение ключевой процентной ставки в Штатах сигналом о слабости американской экономики.

Федеральная резервная система (ФРС) в среду ожидаемо снизила ставку на 25 базисных пунктов, сделав это впервые с декабря прошлого года. Кроме того, новый медианный прогноз руководителей Федрезерва предполагает, что до конца 2025 года базовая ставка опустится еще на 50 б.п.