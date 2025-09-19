Рубль утром почти не меняется в паре с юанем на фоне стабильной нефти

Москва. 19 сентября. Китайский юань незначительно подрастает на Московской бирже утром в пятницу, рубль лишь слегка слабеет на фоне отсутствия значимых изменений на рынке нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,7025 руб. (+0,3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,64 коп. выше уровня действующего официального курса.

Приближение налогового периода сдержит ослабление рубля на следующей неделе, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

"В четверг юань смог продолжить тенденцию к восстановлению, по итогам дня прибавив чуть менее 0,2% и закончив торги в районе 12,7 руб., - отмечает эксперт в комментарии. - В рамках пятничной сессии ожидаем, что китайская валюта удержит позиции в нижней половине нашего целевого диапазона 11,5-12 руб./юань. При этом в ходе торгов рубль может отыграть часть потерь - продажи в национальной валюте будет сдерживать приближение налогового периода, пик которого приходится на 29 сентября, что на следующей неделе может привести к росту предложения иностранной валюты".

На взгляд Зварича, в такой ситуации "короткие" позиции в рубле могут нести повышенные риски. Аналитик считает, что текущие позиции юаня оправданы факторами спроса и предложения. Однако ближе к концу осени постепенный рост спроса на валюту со стороны импортеров может привести к смещению пары юань/рубль к верхней границе целевого диапазона 11,5-12 руб./юань, допускает стратег банка.

Министерство финансов РФ при подготовке проекта бюджета опирается на базовый сценарий Центробанка и учитывает ключевую ставку на уровне 12-13%, заявил министр Антон Силуанов в интервью, опубликованном в газете "Известия".

"Мы ориентируемся на документ Банка России "Основные направления денежно-кредитной политики". В нем предусмотрено несколько сценариев. Мы исходим из базового сценария, где бюджет остается сбалансированным. Если говорить о цифрах, то там заложен диапазон ставки 12-13%. Это промежуточное значение. Соответственно, мы закладываем в бюджет на 2026 год ключевую на уровне 12-13%", - сказал Силуанов.

Цены на нефть демонстрируют слабые смешанные колебания утром в пятницу, участники рынка продолжают анализировать перспективы роста американской экономики.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск поднимается на 0,1%, до $67,45 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на 0,11%, до $63,5 за баррель.

Ранее на этой неделе Федеральная резервная система (ФРС) ожидаемо снизила ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Понижение стало первым с декабря прошлого года. Кроме того, новый медианный прогноз руководителей Федрезерва предполагает, что до конца 2025 года базовая ставка опустится еще на 50 базисных пунктов.

С одной стороны, более мягкая денежно-кредитная политика может поддержать рост американской экономики и, как следствие, спрос на топливо. С другой, необходимость снижать ставку сама по себе свидетельствует об ослаблении экономики.

В среду стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 9,29 млн баррелей. Это вызвано падением импорта до исторического минимума и ростом экспорта до максимума почти за два года.