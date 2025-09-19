Прогнозная цена акций Broadcom составляет $247 - "БКС МИ"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") негативно оценивает акции Broadcom, прогнозная стоимость на горизонте года составляет $247 за штуку, сообщается в материале аналитика Андрея Саенко.

Эксперт отмечает следующие важные факторы:

- Эмитент является лидером в производстве индивидуальных AI-чипов.

- Покупка VMware позволила компании войти в сегмент инфраструктурного ПО и повысить отдачу от бизнеса благодаря монопольному ценообразованию.

- Направление чипов для широкополосной передачи данных и сетевого хранения не растет.

- Оценка акций Broadcom чрезмерно завышена (торгуются с мультипликатором P/E 57x - значительно выше медианного значения по сектору (24,13х)).

- Бизнес могут сдерживать значительные юридические и интеграционные риски, растущая конкуренция и зависимость от крупных клиентов.

Broadcom - технологическая компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для полупроводников и инфраструктуры. Работает в двух основных сегментах: решения для полупроводников и инфраструктурное программное обеспечение.

