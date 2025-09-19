.
СЕГОДНЯ:
Мнения аналитиков
Акции ВТБ остаются интересными для среднесрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
19 сентября 2025 года 13:51
Акции ВТБ остаются интересными для среднесрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции ВТБ остаются интересными для покупок на среднесрочном горизонте, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". ВТБ сообщил о предварительных результатах допэмиссии обыкновенных акций (SPO). Цена установлена на уровне 67 рублей за акцию. Наблюдательный совет эмитента принял решение о размещении до 1264 000 000 акций, что соответствует объему привлекаемых средств в размере до 84,7 млрд рублей по цене размещения. По результатам SPO доля обыкновенных акций в свободном обращении составит более 49%. При этом контролирующий пакет остается у Российской Федерации. Эксперты сервиса "Газпромбанк Инвестиции" сохраняют свое мнение по акциям ВТБ: учитывая параметры допэмиссии, снижение ключевой ставки ЦБ РФ и таргеты менеджмента по размеру чистой прибыли в 2025 и 2026 годах, бумаги могут быть интересны для инвесторов на среднесрочном горизонте. Дополнительным позитивным фактором для акционеров ВТБ является возможность частичной конвертации привилегированных акций банка в обыкновенные в будущем (в случае конвертации по рыночной цене обыкновенных акций), отмечают аналитики в материале. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ВТБ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
19 сентября 2025 года 19:00
"Финам" сохраняет долгосрочную позитивную оценку акций ВТБ и прогнозную цену на уровне 123,8 рубля за штуку, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. По сообщению ВТБ, общий объем спроса в ходе SPO превысил 180 млрд руб. Учитывая, что цена размещения... читать дальше
.19 сентября 2025 года 18:33
Участие в размещении двухлетних юаневых облигаций АО "Полипласт" серии П02-БО-11 интересно при ставке купона не ниже 11,4%, считают аналитики "Эйлера" Маргарита Яковлева и Станислав Боженко. 23 сентября крупнейший производитель добавок для бетонов "Полипласт" соберет книгу заявок на двухлетний... читать дальше
.19 сентября 2025 года 18:02
Аналитики SberCIB Investment Research повысили прогнозную цену акций "Юнайтед Медикал Груп" до 1150 рублей, сохранив оценку "покупать", сообщается в комментарии. "Выручка компании в первом полугодии в евро прибавила 5% за счет роста посещений, госпитализаций и среднего чека, - отмечают эксперты. -... читать дальше
.19 сентября 2025 года 17:34
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" бумагам iShares Biotechnology ETF с целевой ценой $174,8 на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста в размере 24% с текущих уровней, говорится в материале ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Индексный фонд с привязкой к биотехнологическому... читать дальше
.19 сентября 2025 года 17:05
"Финам" понизил рейтинг акций Omni Vision Group с "покупать" до "держать" и сохраняет целевую цену на уровне $147,6 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 3,2%, сообщается в комментарии аналитика Максима Абрамова. "Акции выросли на 29,3% от апрельских минимумов и достигли целевой цены,... читать дальше
.19 сентября 2025 года 16:30
Акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) привлекательны для инвестиций, полагает эксперт банка ПСБ Екатерина Крылова. В базу расчета Индекса Мосбиржи с 19 сентября войдут обыкновенные акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5", что, на взгляд аналитика, является позитивным моментом, означающим... читать дальше
.19 сентября 2025 года 15:55
Восстановление индекса RGBI требует более четких сигналов от ЦБ и ясности с траекторией инфляции - "Цифра брокер"
Восстановление индекса RGBI требует более четких сигналов от ЦБ и ясности с траекторией инфляции, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". "Российский индекс гособлигаций RGBI продолжает движение вниз. В пятницу он снизился на 0,74%, до 117,35 пункта - минимального уровня... читать дальше
.19 сентября 2025 года 15:32
Москва. 19 сентября. Китайский юань слегка повышается на Московской бирже днем в пятницу, рубль продолжает торговаться в узком коридоре и лишь незначительно опускается на фоне небольших колебаний на рынке нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,7075 руб., что всего на 0,8 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.19 сентября 2025 года 15:32
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Полюс" с целью 2707,1 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,84%, стоп-приказ: 1924,1 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Финпоказатели компании растут... читать дальше
.19 сентября 2025 года 15:01
"Финам" рекомендует покупать акции iShares Biotechnology ETF с прогнозной стоимостью на уровне $174,8 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 24%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Индексный фонд с привязкой к биотехнологическому... читать дальше
.19 сентября 2025 года 14:41
Прогнозная стоимость акций ВТБ на горизонте двенадцати месяцев составляет 116 рублей за штуку, говорится в материале аналитика банка ПСБ Евгения Локтюхова. "Эмитент в пятницу объявил предварительные данные размещения допэмиссии. Цена размещения на 6,6% ниже закрытия четверга дня, кроме того, это... читать дальше
.19 сентября 2025 года 14:12
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") негативно оценивает акции Broadcom, прогнозная стоимость на горизонте года составляет $247 за штуку, сообщается в материале аналитика Андрея Саенко. Эксперт отмечает следующие важные факторы: - Эмитент является лидером в производстве индивидуальных AI-чипов. -... читать дальше
.19 сентября 2025 года 13:25
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям iShares Semiconductor ETF с прогнозной стоимостью на уровне $283,8 за бумагу на горизонте года, что предполагает потенциал роста 9,7%, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. "Полупроводниковый рынок демонстрирует устойчивый... читать дальше
.19 сентября 2025 года 13:04
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Циан" с прогнозной стоимостью на уровне 785 рублей за штуку, говорится материале аналитика брокера Марьяны Лазаричевой. Кипрская Cian Plc получила от Регистратора компаний Кипра официальное разрешение на редомициляцию в... читать дальше
.19 сентября 2025 года 12:37
"Финам" рекомендует покупать акции MTR Corporation с прогнозной стоимостью на уровне 31,5 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 17,8%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. Эмитент продемонстрировал существенный рост прибыли в 1П25,... читать дальше
