Актуальность торгового диапазона 11,5-11,8 руб./юань пока сохраняется - банк "Санкт-Петербург"

Актуальность торгового диапазона для валютной пары юань/рубль в 11,5-11,8 руб. за юань в целом пока сохраняется, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Нефтяные цены, по мнению экспертов, должны закончить текущую неделю в границах $67-68 за баррель марки Brent, если пятничные данные по буровым установкам в США не принесут особо ярких сюрпризов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.