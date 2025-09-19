Рынок акций РФ, скорее всего, останется под давлением в пятницу - "БКС МИ"

Российский фондовый рынок, скорее всего, останется под давлением на торгах в пятницу на фоне угроз введения новых санкций со стороны Запада, прогнозирует аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлия Голдина.

Дополнительным негативом, отмечает эксперт в комментарии, служит тема фискального ужесточения, которая сейчас обсуждается в СМИ - правительство рассматривает повышение НДС.

"Однако, несмотря на текущий негативный фон, на горизонте нескольких месяцев сохраняется вероятность возобновления растущего тренда на российском рынке", - говорится в материале эксперта инвесткомпании.

