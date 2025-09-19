"Финам" повысил рейтинг акций НоваБев до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций "НоваБев Групп" с "держать" до "покупать" и сохранил прогнозную цену на уровне 550 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста на 33%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Магомеда Магомедова.

"Сильные финансовые результаты "НоваБев" за 1П2025 подтверждают устойчивость бизнеса и потенциал роста акций, а текущие рыночные котировки остаются существенно ниже нашей целевой цены, - отмечает эксперт. - Для расчета целевой цены мы использовали оценку по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA на 2025 год относительно компаний-аналогов".

"Новабев Групп" - крупнейший производитель ликеро-водочной продукции в РФ. Также компании принадлежит сеть магазинов "ВинЛаб".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.