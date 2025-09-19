Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 19 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе геополитических и санкционных рисков из-за конфликта вокруг Украины, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Министерство финансов РФ при подготовке проекта бюджета опирается на базовый сценарий Центробанка и учитывает ключевую ставку на уровне 12-13% годовых, заявил глава ведомства Антон Силуанов в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Известия". "Мы ориентируемся на документ Банка России "Основные направления денежно-кредитной политики". В нем предусмотрено несколько сценариев. Мы исходим из базового сценария, где бюджет остается сбалансированным. Если говорить о цифрах, то там заложен диапазон ставки 12-13%. Это промежуточное значение. Соответственно, мы закладываем в бюджет на 2026 год ключевую на уровне 12-13%", - сказал Силуанов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин "подвел" его в том, что касается урегулирования конфликта на Украине. "Это та война, которую я считал самой простой из-за моих отношений с президентом Путиным. Но он меня подвел", - сказал он в четверг в Лондоне на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. "Посмотрим, как все сложится", - добавил Трамп. Он отметил, что ранее считал конфликт на Украине "одним из самых легких" в плане урегулирования.

Вместе с тем, Трамп заявил, что рассчитывает получить положительные сигналы в отношении решения украинского кризиса. "Я надеюсь, у нас будут хорошие новости для вас", - сказал он на пресс-конференции с премьером Британии Киром Стармером. Трамп упомянул, что ранее ему удалось урегулировать семь конфликтов, некоторые из которых выглядели крайне трудными. В частности, Трамп упомянул прекращение огня между Индией и Пакистаном в мае 2025 года.

Кроме того, президент США заявил, что снижение цен на нефть позволит добиться урегулирования украинского кризиса. "Очень просто: если цена на нефть упадет, то России придется прекратить, у нее не будет иного выбора, кроме как прекратить", - сказал Трамп. При этом он назвал "нечестным" то, что европейские государства и другие страны закупают нефть у РФ. Он заверил, что цены будут снижаться, в частности, из-за усилий США, которые, по словам Трампа, добывают нефти больше, чем кто-либо еще.

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в четверг, инвесторы продолжили оценивать итоги сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). В среду Федрезерв ожидаемо снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4-4,25% годовых, при этом новый медианный прогноз членов руководства центробанка предусматривает, что ставка будет снижена еще дважды до конца года. Предыдущий прогноз предполагал всего два снижения, с учетом сентябрьского заседания.

Также в четверг стало известно, что число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах на прошлой неделе упало на 33 тыс. - до 231 тыс. Неделей ранее число новых заявок составило 264 тыс. (максимум с октября 2021 года), а не 263 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали снижения до 240 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются, исключением выступает только австралийский рынок. Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,5% годовых, говорится в сообщении по итогам сентябрьского заседания. Большинство аналитиков и экономистов ожидали, что ставка останется на прежнем уровне - максимальном с октября 2008 года. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:38 МСК уменьшилось на 0,6%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК опустился на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 МСК потерял 0,6%. И лишь австралийский индикатор S&P/ASX 200 вырос на 0,5%.

Цены на нефть продолжают умеренно снижаться утром в пятницу на опасениях по поводу замедления роста американской экономики. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск опустилась на 0,24%, до $67,28 за баррель. В четверг контракт подешевел на 0,8%, до $67,44 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились к этому времени на 0,35%, до $63,35 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на 0,8%, до $63,57 за баррель.

Ранее на этой неделе Федеральная резервная система ожидаемо снизила ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Понижение стало первым с декабря прошлого года. Кроме того, новый медианный прогноз руководителей Федрезерва предполагает, что до конца 2025 года базовая ставка опустится еще на 50 базисных пунктов. С одной стороны, более мягкая денежно-кредитная политика может поддержать рост американской экономики и, как следствие, спрос на топливо. С другой, необходимость снижать ставку сама по себе свидетельствует об ослаблении экономики.

Также в среду стало известно, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 9,29 млн баррелей. Это вызвано падением импорта до исторического минимума и ростом экспорта до максимума почти за два года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла на четверть относительно предыдущего торгового дня и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 12,697 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,067 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 сентября снизился всего на 0,001% и составил 117,79 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,03%, поднявшись до 1160,5 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "АФК Система-1Р-24" (+0,42%), "РЖД-001P-01R" (+0,36%) и "Автодор-003Р-02" (+0,23%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1Р-11" (-0,66%), "РЖД-001P-05R" (-0,35%) и "Газпромбанк-001Р-21Р" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "СКС ломбард" 22 сентября начнет размещение 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 27% годовых до погашения. По выпуску предусмотрен call-опцион в дату окончания 18-го купона. Заем будет размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

АО "Главснаб" 22 сентября начнет размещение 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 23,5% годовых до погашения. По займу предусмотрены call-опционы в даты окончания 12-го и 24-го купонов.

ООО "Совкомбанк лизинг" установило ставку квартальных фиксированных купонов годовых облигаций серии БО-П13 на уровне 14,7% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 17 сентября за час без премаркетинга. Объем выпуска пока не уточняется. Техразмещение пройдет 22 сентября.

АО "Атомэнергопром" установило финальный ориентир ставки купона 5-летних облигаций серии 001P-08 объемом 30 млрд рублей на уровне 14,7% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 15,53% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные квартальные купоны. Компания 18 сентября провела сбор заявок на бонды. Техразмещение запланировано на 23 сентября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Газпром капитал" установило величину спреда к ключевой ставке ЦБ двух выпусков облигаций серий БО-003Р-16 и БО-003Р-17 со сроком обращения 1,5 года (540 дней) в размере 1,5% годовых. Купоны ежемесячные, переменные, с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Объем каждого из займов составит не менее 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуски прошел 17 сентября без премаркетинга. Дата техразмещения займов - 23 сентября.

Профессиональная коллекторская организация "Интел коллект" 23 сентября начнет размещение 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - 25% годовых (ему соответствует доходность к call-опциону через 2 года в размере 28,08% годовых). Также по займу предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено одновременно с выплатой 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонных доходов. Выпуск будет размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) 24 сентября с 11:00 до 16:00 мск проведет сбор заявок на облигации с фиксированным купоном и флоатер планируемым суммарным объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки первого купона по 4-летнему выпуску 002Р-04 - не выше 16% годовых (соответствует доходности к погашению в 17,23% годовых). У этого выпуска - амортизационная структура, она предусматривает погашение по 12,5% номинала в даты восьми купонных платежей, начиная с 27-го купона. В результате индикативная дюрация составит около 2,4 года. Ориентир спреда к ключевой ставке по 2-летнему выпуску 002Р-05 составляет не выше 350 базисных пунктов. Техразмещение выпусков запланировано на 26 сентября. Выпуски доступны для приобретения неквалифицированными инвесторами (флоатер - при условии прохождения теста), соответствуют требованиям по включению в ломбардный список ЦБ и по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Кроме того, АФК "Система" установила ставку 14-16-го купонов облигаций серии 001Р-10 на уровне 16% годовых. Десятилетний выпуск на 10 млрд рублей был размещен в апреле 2019 года. Ставка текущего полугодового купона - 9,9% годовых. По выпуску 1 октября предстоит исполнение оферты. Прием заявок на приобретение пройдет с 22 по 26 сентября.

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) 25 сентября с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на два выпуска облигаций серий БО-П19 и БО-П20 общим объемом 3 млрд рублей. По обоим выпускам будут предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. По 3-летнему выпуску серии БО-П19 ориентир ставки 1-го купона - не выше 18,25% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 19,86% годовых. По годовому выпуску серии БО-П20 ориентир ставки 1-го купона - не выше 21% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 23,14% годовых. Техразмещение займов запланировано на 30 сентября. Оба выпуска доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "ДиректЛизинг" установило ставку 15-го купона 5-летних облигаций серии 002Р-03 объемом 250 млн рублей на уровне 21% годовых. Компания разместила выпуск в августе 2024 года по ставке 22% годовых. Ставка 2-60-го ежемесячных купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 4% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 1,67% от номинала погашается ежемесячно в дату окончания каждого купонного периода.

ООО "Новосибирский завод резки металла" (НЗРМ) установило ставку 46-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. Эмитент завершил размещение 5-летнего выпуска объемом 160 млн рублей в январе 2022 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 14,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-18-го купонов, купоны ежемесячные. Ставки 19-60-го купонов равны наименьшему из значений: ключевой ставке ЦБ, действующей на 7-й рабочий день до даты начала купона, плюс 5,75% годовых, но не более 15,75% годовых. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го и 57-го купонов гасится по 7,5% от номинала, еще 25% от номинала - в дату окончания 60-го купона.

ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" выкупило по оферте 2 млн 86,385 тыс. облигаций серии 002Р-02 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 7,5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 27,82% займа. Трехлетний выпуск на 7,5 млрд рублей был размещен в марте 2024 года по ставке ежемесячных купонов 16,25% годовых до исполненной оферты. Ставки последующих купонов до погашения компания установила в размере 21% годовых.