Мнения аналитиков
19 сентября 2025 года 09:45

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Дефляция в РФ в августе составила 0,4%
Снижение потребительских цен в августе составило 0,4% после повышения на 0,57% в июле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 8,14% с 8,79% месяцем ранее. Снижение цен в августе оказалось сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших дефляцию на уровне 0,17%
 
Каковы проблемы самозанятых при получении кредитов
Почти половина самозанятых сталкивались с трудностями при обращении в банки и микрофинансовые организации (МФО) за кредитными средствами на развитие своего дела, следует из проведенного компанией "Лайм-займ" (ГК Lime Credit Group) опроса. Как пишут...
 
В России может стать на 100 тыс. больше малоимущих
Число малоимущих в России может вырасти на 100 тыс. Это произойдет, если примут во внимание рекомендации экспертов ВНИИ труда, которые предложили учитывать "чистый" доход при назначении поддержки нуждающимся. Это увеличит число получателей выплат на...
 
Доля карт в необеспеченном кредитовании достигла почти 80%
В России в 1-м полугодии т.г. на долю кредитных карт пришлось около 80% рынка необеспеченных розничных кредитов. Во 2-м квартале доля кредиток находилась на уровне 77%, немного снизившись по сравнению с 1-м кварталом (81%). При этом до последнего...
 
19 сентября 2025 года 09:45

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 19 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе геополитических и санкционных рисков из-за конфликта вокруг Украины, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Министерство финансов РФ при подготовке проекта бюджета опирается на базовый сценарий Центробанка и учитывает ключевую ставку на уровне 12-13% годовых, заявил глава ведомства Антон Силуанов в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Известия". "Мы ориентируемся на документ Банка России "Основные направления денежно-кредитной политики". В нем предусмотрено несколько сценариев. Мы исходим из базового сценария, где бюджет остается сбалансированным. Если говорить о цифрах, то там заложен диапазон ставки 12-13%. Это промежуточное значение. Соответственно, мы закладываем в бюджет на 2026 год ключевую на уровне 12-13%", - сказал Силуанов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин "подвел" его в том, что касается урегулирования конфликта на Украине. "Это та война, которую я считал самой простой из-за моих отношений с президентом Путиным. Но он меня подвел", - сказал он в четверг в Лондоне на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. "Посмотрим, как все сложится", - добавил Трамп. Он отметил, что ранее считал конфликт на Украине "одним из самых легких" в плане урегулирования.

Вместе с тем, Трамп заявил, что рассчитывает получить положительные сигналы в отношении решения украинского кризиса. "Я надеюсь, у нас будут хорошие новости для вас", - сказал он на пресс-конференции с премьером Британии Киром Стармером. Трамп упомянул, что ранее ему удалось урегулировать семь конфликтов, некоторые из которых выглядели крайне трудными. В частности, Трамп упомянул прекращение огня между Индией и Пакистаном в мае 2025 года.

Кроме того, президент США заявил, что снижение цен на нефть позволит добиться урегулирования украинского кризиса. "Очень просто: если цена на нефть упадет, то России придется прекратить, у нее не будет иного выбора, кроме как прекратить", - сказал Трамп. При этом он назвал "нечестным" то, что европейские государства и другие страны закупают нефть у РФ. Он заверил, что цены будут снижаться, в частности, из-за усилий США, которые, по словам Трампа, добывают нефти больше, чем кто-либо еще.

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в четверг, инвесторы продолжили оценивать итоги сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). В среду Федрезерв ожидаемо снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4-4,25% годовых, при этом новый медианный прогноз членов руководства центробанка предусматривает, что ставка будет снижена еще дважды до конца года. Предыдущий прогноз предполагал всего два снижения, с учетом сентябрьского заседания.

Также в четверг стало известно, что число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах на прошлой неделе упало на 33 тыс. - до 231 тыс. Неделей ранее число новых заявок составило 264 тыс. (максимум с октября 2021 года), а не 263 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали снижения до 240 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются, исключением выступает только австралийский рынок. Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,5% годовых, говорится в сообщении по итогам сентябрьского заседания. Большинство аналитиков и экономистов ожидали, что ставка останется на прежнем уровне - максимальном с октября 2008 года. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:38 МСК уменьшилось на 0,6%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК опустился на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 МСК потерял 0,6%. И лишь австралийский индикатор S&P/ASX 200 вырос на 0,5%.

Цены на нефть продолжают умеренно снижаться утром в пятницу на опасениях по поводу замедления роста американской экономики. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск опустилась на 0,24%, до $67,28 за баррель. В четверг контракт подешевел на 0,8%, до $67,44 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились к этому времени на 0,35%, до $63,35 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на 0,8%, до $63,57 за баррель.

Ранее на этой неделе Федеральная резервная система ожидаемо снизила ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Понижение стало первым с декабря прошлого года. Кроме того, новый медианный прогноз руководителей Федрезерва предполагает, что до конца 2025 года базовая ставка опустится еще на 50 базисных пунктов. С одной стороны, более мягкая денежно-кредитная политика может поддержать рост американской экономики и, как следствие, спрос на топливо. С другой, необходимость снижать ставку сама по себе свидетельствует об ослаблении экономики.

Также в среду стало известно, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 9,29 млн баррелей. Это вызвано падением импорта до исторического минимума и ростом экспорта до максимума почти за два года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла на четверть относительно предыдущего торгового дня и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 12,697 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,067 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 сентября снизился всего на 0,001% и составил 117,79 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,03%, поднявшись до 1160,5 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "АФК Система-1Р-24" (+0,42%), "РЖД-001P-01R" (+0,36%) и "Автодор-003Р-02" (+0,23%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1Р-11" (-0,66%), "РЖД-001P-05R" (-0,35%) и "Газпромбанк-001Р-21Р" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "СКС ломбард" 22 сентября начнет размещение 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 27% годовых до погашения. По выпуску предусмотрен call-опцион в дату окончания 18-го купона. Заем будет размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

АО "Главснаб" 22 сентября начнет размещение 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 23,5% годовых до погашения. По займу предусмотрены call-опционы в даты окончания 12-го и 24-го купонов.

ООО "Совкомбанк лизинг" установило ставку квартальных фиксированных купонов годовых облигаций серии БО-П13 на уровне 14,7% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 17 сентября за час без премаркетинга. Объем выпуска пока не уточняется. Техразмещение пройдет 22 сентября.

АО "Атомэнергопром" установило финальный ориентир ставки купона 5-летних облигаций серии 001P-08 объемом 30 млрд рублей на уровне 14,7% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 15,53% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные квартальные купоны. Компания 18 сентября провела сбор заявок на бонды. Техразмещение запланировано на 23 сентября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Газпром капитал" установило величину спреда к ключевой ставке ЦБ двух выпусков облигаций серий БО-003Р-16 и БО-003Р-17 со сроком обращения 1,5 года (540 дней) в размере 1,5% годовых. Купоны ежемесячные, переменные, с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Объем каждого из займов составит не менее 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуски прошел 17 сентября без премаркетинга. Дата техразмещения займов - 23 сентября.

Профессиональная коллекторская организация "Интел коллект" 23 сентября начнет размещение 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - 25% годовых (ему соответствует доходность к call-опциону через 2 года в размере 28,08% годовых). Также по займу предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено одновременно с выплатой 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонных доходов. Выпуск будет размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) 24 сентября с 11:00 до 16:00 мск проведет сбор заявок на облигации с фиксированным купоном и флоатер планируемым суммарным объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки первого купона по 4-летнему выпуску 002Р-04 - не выше 16% годовых (соответствует доходности к погашению в 17,23% годовых). У этого выпуска - амортизационная структура, она предусматривает погашение по 12,5% номинала в даты восьми купонных платежей, начиная с 27-го купона. В результате индикативная дюрация составит около 2,4 года. Ориентир спреда к ключевой ставке по 2-летнему выпуску 002Р-05 составляет не выше 350 базисных пунктов. Техразмещение выпусков запланировано на 26 сентября. Выпуски доступны для приобретения неквалифицированными инвесторами (флоатер - при условии прохождения теста), соответствуют требованиям по включению в ломбардный список ЦБ и по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Кроме того, АФК "Система" установила ставку 14-16-го купонов облигаций серии 001Р-10 на уровне 16% годовых. Десятилетний выпуск на 10 млрд рублей был размещен в апреле 2019 года. Ставка текущего полугодового купона - 9,9% годовых. По выпуску 1 октября предстоит исполнение оферты. Прием заявок на приобретение пройдет с 22 по 26 сентября.

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) 25 сентября с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на два выпуска облигаций серий БО-П19 и БО-П20 общим объемом 3 млрд рублей. По обоим выпускам будут предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. По 3-летнему выпуску серии БО-П19 ориентир ставки 1-го купона - не выше 18,25% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 19,86% годовых. По годовому выпуску серии БО-П20 ориентир ставки 1-го купона - не выше 21% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 23,14% годовых. Техразмещение займов запланировано на 30 сентября. Оба выпуска доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "ДиректЛизинг" установило ставку 15-го купона 5-летних облигаций серии 002Р-03 объемом 250 млн рублей на уровне 21% годовых. Компания разместила выпуск в августе 2024 года по ставке 22% годовых. Ставка 2-60-го ежемесячных купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 4% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 1,67% от номинала погашается ежемесячно в дату окончания каждого купонного периода.

ООО "Новосибирский завод резки металла" (НЗРМ) установило ставку 46-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. Эмитент завершил размещение 5-летнего выпуска объемом 160 млн рублей в январе 2022 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 14,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-18-го купонов, купоны ежемесячные. Ставки 19-60-го купонов равны наименьшему из значений: ключевой ставке ЦБ, действующей на 7-й рабочий день до даты начала купона, плюс 5,75% годовых, но не более 15,75% годовых. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го и 57-го купонов гасится по 7,5% от номинала, еще 25% от номинала - в дату окончания 60-го купона.

ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" выкупило по оферте 2 млн 86,385 тыс. облигаций серии 002Р-02 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 7,5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 27,82% займа. Трехлетний выпуск на 7,5 млрд рублей был размещен в марте 2024 года по ставке ежемесячных купонов 16,25% годовых до исполненной оферты. Ставки последующих купонов до погашения компания установила в размере 21% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
19 сентября 2025 года 11:51
Акции Whoosh справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции Whoosh в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Сервис кикшеринга и микромобильности Whoosh представил операционные показатели за восемь месяцев 2025 года. Ранее мы рассматривали финансовую отчетность эмитента за...    читать дальше
19 сентября 2025 года 11:23
"Финам" понизил рейтинг акций Entergy до "продавать"
"Финам" понизил рейтинг акций Entergy с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $76,8 за штуку, что предполагает потенциал снижения 13%, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. "Фундаментальная картина и ожидания по прогнозной...    читать дальше
19 сентября 2025 года 11:05
Оснований для ухода индекса Мосбиржи ниже 2720п не видно - "Алор Брокер"
Оснований для ухода индекса Мосбиржи ниже уровня в 2720 пунктов в настоящее время не видно, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. "Технически идет движение к сильной поддержке 2720 пунктов по индексу Мосбиржи, для пробоя которой мы не...    читать дальше
19 сентября 2025 года 10:53
ИСПРАВЛЕНО: Приближение налогового периода сдержит ослабление рубля на следующей неделе - ПСБ
Приближение налогового периода сдержит ослабление рубля на следующей неделе, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "В четверг юань смог продолжить тенденцию к восстановлению, по итогам дня прибавив чуть менее 0,2%, закончив торги в районе 11,7...    читать дальше
19 сентября 2025 года 10:37
Рынок акций РФ, скорее всего, останется под давлением в пятницу - "БКС МИ"
Российский фондовый рынок, скорее всего, останется под давлением на торгах в пятницу на фоне угроз введения новых санкций со стороны Запада, прогнозирует аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлия Голдина. Дополнительным негативом, отмечает эксперт в комментарии, служит тема фискального...    читать дальше
19 сентября 2025 года 10:18
Триггеров для роста цены акций Whoosh в ближайшие месяцы нет - "ВТБ Моя Аналитика"
Триггеров для роста котировок акций Whoosh в ближайшие месяцы нет, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Эмитент опубликовал операционные результаты за восемь месяцев 2025 года: флот компании - 246,2 тыс. СИМ (+18% г/г); количество поездок - 99,9 млн (минус 6% г/г); количество...    читать дальше
19 сентября 2025 года 10:02
"Финам" повысил рейтинг акций НоваБев до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций "НоваБев Групп" с "держать" до "покупать" и сохранил прогнозную цену на уровне 550 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста на 33%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Магомеда Магомедова. "Сильные финансовые результаты "НоваБев" за 1П2025...    читать дальше
19 сентября 2025 года 09:31
Фондовые индексы США выросли на итогах заседания Федрезерва, нефть умеренно дешевеет
Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в четверг, инвесторы продолжили оценивать итоги сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Фондовые индексы Азии снижаются, кроме австралийского. Нефть умеренно дешевеет, Brent торгуется у $67,37 за баррель    читать дальше
19 сентября 2025 года 09:29
Фокус инвесторов в ОФЗ смещается на рост внешних рисков - ПСБ
Фокус инвесторов в ОФЗ смещается на рост внешних рисков, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. "Индекс RGBI в четверг начал торги ростом, отыгрывая данные по снижению инфляционных ожиданий в сентябре, однако в течение дня вернулся на исходные...    читать дальше
19 сентября 2025 года 09:12
Ключевые события пятницы в РФ и мире - "БКС МИ"
алитики "БКС Мир инвестиций" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - Экспирация в США квартальных фьючерсов и опционов на индексы и акции. - Еврокомиссия может представить 19-й пакет санкций против России; - Вступят в силу новые...    читать дальше
18 сентября 2025 года 19:42
Рубль в четверг немного опустился в паре с юанем на фоне усиления волатильности на рынке нефти
Москва. 18 сентября. Китайский юань слегка подрос на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль понизился на фоне небольшого усиления волатильности на рынке нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,6995 руб., что на 1,95 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
18 сентября 2025 года 19:32
Рынок акций РФ в четверг просел ниже 2800п по индексу МосБиржи из-за геополитических и санкционных рисков
Москва. 18 сентября. Рынок акций РФ в четверг снизился под давлением продаж в ожидании санкционных новостей и на фоне сохраняющейся геополитической напряженности и неопределенности с процессом урегулирования украинского конфликта. Индекс МосБиржи опустился ниже 2800 пунктов после утренних попыток подрасти на позитивных данных Росстата по инфляции; лидерами отката выступили бумаги МКБ (MOEX: CBOM) (-4,7%), ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (-3,3%) и "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,8%).    читать дальше
18 сентября 2025 года 19:08
Т-Технологии и ВТБ - фавориты среди российских банков в 4К25 - "БКС МИ"
"Т-Технологии" и ВТБ являются фаворитами среди российских банков в 4К25, говорится в инвестиционной стратегии аналитиков "БКС Мир инвестиций". "На фоне свершившегося и ожидаемого снижения ключевой ставки ЦБ банки, чистая процентная маржа которых была под давлением из-за возросшей стоимости...    читать дальше
18 сентября 2025 года 18:48
"АКБФ" понизил прогнозную цену акций FESCO до 82,42 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену акций FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) с 87,98 руб. до 82,42 руб., что предполагает 40%-ный потенциал роста и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. Согласно опубликованным в...    читать дальше
18 сентября 2025 года 18:23
"Т-Инвестиции" подтверждают прогнозную цену акций Whoosh на уровне 140 руб
"Т-Инвестиции" подтверждают прогнозную цену акций Whoosh на уровне 140 руб. за штуку и сохраняют рекомендацию "держать", сообщается в комментарии аналитика Ляйсан Седовой. Кикшеринговый сервис опубликовал операционные результаты за 8 месяцев: - Количество зарегистрированных в сервисе Whoosh...    читать дальше
