Фондовые индексы США выросли на итогах заседания Федрезерва, нефть умеренно дешевеет

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в четверг, инвесторы продолжили оценивать итоги сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Фондовые индексы Азии снижаются, кроме австралийского. Нефть умеренно дешевеет, Brent торгуется у $67,37 за баррель

В среду Федрезерв ожидаемо снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4-4,25%, при этом новый медианный прогноз членов руководства центробанка предусматривает, что ставка будет снижена еще дважды до конца года. Предыдущий прогноз предполагал всего два снижения, с учетом сентябрьского заседания.

"Если слабость на рынке труда сохранится, Федрезерв продолжит смягчение, - полагает Майкл Браун из Pepperstone Group. - Денежно-кредитная политика станет намного мягче, и случится это намного быстрее, чем ожидалось ранее".

Тем временем Стефан Кемпер из BNP Paribas Wealth Management отметил, что снижение ставок в период повышенной инфляции является необычным шагом для ФРС. По его мнению, этим регулятор дал понять, что теперь приоритетом для него станет поддержка занятости, а не борьба с инфляцией.

Также в четверг стало известно, что число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах на прошлой неделе упало на 33 тыс. - до 231 тыс. Неделей ранее число новых заявок составило 264 тыс. (максимум с октября 2021 года), а не 263 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали снижения до 240 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Акции Intel Corp. (SPB: INTC) подскочили почти на 23%, рекордными темпами с 1987 года, на новости, что Nvidia Corp. (SPB: NVDA) инвестирует в проблемного чипмейкера $5 млрд. Компании подписали соглашение, предусматривающее совместную разработку новых чипов для персональных компьютеров и центров обработки данных (ЦОД).

Цена бумаг Nvidia выросла на 3,5%.

Американская Nucor Corp., одна из крупнейших сталелитейных компаний США, ухудшила прогнозы на текущий квартал, ожидая сокращения прибыли во всех трех корпоративных сегментах по сравнению с предыдущим кварталом. Акции Nucor подешевели на 6%.

Капитализация Cracker Barrel Old Country Store Inc. снизилась на 7,6%. Сеть ресторанов дала разочаровавший инвесторов прогноз на текущий фингод, завершающийся в следующем июле: компания ожидает выручку в размере $3,35-3,45 млрд, а аналитики прогнозировали этот показатель на уровне $3,52 млрд.

Рыночная стоимость GE Healthcare (SPB: GEHC) снизилась на 3,4%. Западные СМИ написали, что компания рассматривает продажу доли в своем китайском подразделении.

Котировки акций Darden Restaurants упали на 7,7%. Оператор сетей ресторанов итальянской кухни Olive Garden и стейкхаусов LongHorn в первом квартале 2026 финансового года увеличил чистую прибыль и выручку, при этом скорректированная прибыль оказалась хуже ожиданий рынка, а выручка - на уровне прогнозов.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,27% и составил 46142,42 пункта. Лидерами роста в составе индикатора стали акции Caterillar, подорожавшие на 3,6%, тогда как цена бумаг Visa Inc. (SPB: V) опустилась на 2,3%.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,48% - до 6631,96 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,94% и составил 22470,73 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются, исключением выступает только австралийский рынок.

Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,5% годовых, говорится в сообщении по итогам сентябрьского заседания. За такое решение проголосовало семь из девяти членов руководства японского ЦБ, двое предложили повысить ставку до 0,75%.

Большинство аналитиков и экономистов ожидали, что ставка останется на прежнем уровне - максимальном с октября 2008 года, сообщает Trading Economics.

Банк Японии объявил также, что начнет продажи принадлежащих ему активов в биржевых инвестиционных фондах (ETF) и инвестиционных фондах недвижимости (REIT) на сумму около 330 млрд иен и 5 млрд иен в год соответственно.

Потребительские цены в Японии в августе увеличились на 2,7% в годовом выражении, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 3,1% в предыдущем месяце и находится на самом низком уровне с октября 2024 года.

Подъем цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) также ослабел до 2,7% с 3,1% в июле. Это совпало с консенсус-прогнозом экспертов.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:38 МСК уменьшилось на 0,6%.

Цена бумаг крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing упала на 3,5% - до минимума за полтора месяца.

Также существенно подешевели акции таких компаний, как Sharp Corp. (-3,6%), Sumitomo Metal Mining Co. (-3,3%), TDK Corp. (-3,1%), J. Front Retailing Co. (-2,7%), Socionext Inc. (-2,6%).

Между тем котировки бумаг SoftBank Group выросли на 1,3%, Nissan Motor - на 0,3%, Advantest - на 2,4%, Japan Steel Works - на 4,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК опустился на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%.

Лидерами снижения среди компонентов Hang Seng выступают акции фармацевтических компаний Wuxi Biologics, подешевевшие на 3,8%, Hansoh Pharmaceutical - на 3,6%, CSPC Pharmaceutical - на 2,4%.

Кроме того, цена бумаг разработчика видеоигр Netease Inc. (SPB: NTES) снизилась на 2,3%, интернет-компаний Baidu Inc. (SPB: BIDU) и Tencent (SPB: 700) - на 1,7% и 0,3% соответственно, производителя электромобилей Li Auto (SPB: LI) - на 1,2%.

В то же время котировки акций интернет-ритейлеров JD.com Inc. (SPB: JD) и Alibaba (SPB: BABA) выросли на 0,5% и 3% соответственно, операторов казино Sands China и Galaxy Entertainment Group - на 4,6% и 3,8% соответственно, алюминиевой China Hongqiao Group - на 4%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 МСК уменьшился на 0,6%.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics снизились на 0,8%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 0,3%, сталелитейной Posco - на 0,9%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 1,5%, автомобильной Hyundai Motor - на 2,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,5%.

Наиболее существенный рост котировок показывают акции фармкомпании Telix Pharmaceuticals (+6,2%) и производителя урана Deep Yellow (+4,3%).

Между тем капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась на 0,1% и 1,1% соответственно.

Цены на нефть продолжают умеренно снижаться утром в пятницу на опасениях по поводу замедления роста американской экономики.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:11 мск опускается на $0,07 (0,1%), до $67,37 за баррель. В четверг контракт подешевел на $0,51 (0,8%), до $67,44 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на $0,14 (0,22%), до $63,43 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на $0,48 (0,8%), до $63,57 за баррель.

Ранее на этой неделе Федеральная резервная система (ФРС) ожидаемо снизила ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Понижение стало первым с декабря прошлого года. Кроме того, новый медианный прогноз руководителей Федрезерва предполагает, что до конца 2025 года базовая ставка опустится еще на 50 б.п.

С одной стороны, более мягкая денежно-кредитная политика может поддержать рост американской экономики и, как следствие, спрос на топливо. С другой, необходимость снижать ставку сама по себе свидетельствует об ослаблении экономики.

"Они сделали это (понизили ставку - ИФ), потому что экономика явно замедляется, - отметил Хорхе Монтепеке из Onyx Capital Group. - Федрезерв пытается вернуть экономику к росту".

Также в среду стало известно, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 9,29 млн баррелей. Это вызвано падением импорта до исторического минимума и ростом экспорта до максимума почти за два года.