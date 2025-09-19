.
.
.
.
Мнения аналитиков
.
ГЛАВНОЕ
Дефляция в РФ в августе составила 0,4%
Снижение потребительских цен в августе составило 0,4% после повышения на 0,57% в июле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 8,14% с 8,79% месяцем ранее. Снижение цен в августе оказалось сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших дефляцию на уровне 0,17%
 
Каковы проблемы самозанятых при получении кредитов
Почти половина самозанятых сталкивались с трудностями при обращении в банки и микрофинансовые организации (МФО) за кредитными средствами на развитие своего дела, следует из проведенного компанией "Лайм-займ" (ГК Lime Credit Group) опроса. Как пишут...
 
В России может стать на 100 тыс. больше малоимущих
Число малоимущих в России может вырасти на 100 тыс. Это произойдет, если примут во внимание рекомендации экспертов ВНИИ труда, которые предложили учитывать "чистый" доход при назначении поддержки нуждающимся. Это увеличит число получателей выплат на...
 
Доля карт в необеспеченном кредитовании достигла почти 80%
В России в 1-м полугодии т.г. на долю кредитных карт пришлось около 80% рынка необеспеченных розничных кредитов. Во 2-м квартале доля кредиток находилась на уровне 77%, немного снизившись по сравнению с 1-м кварталом (81%). При этом до последнего...
 
19 сентября 2025 года 09:31

Фондовые индексы США выросли на итогах заседания Федрезерва, нефть умеренно дешевеет

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в четверг, инвесторы продолжили оценивать итоги сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Фондовые индексы Азии снижаются, кроме австралийского. Нефть умеренно дешевеет, Brent торгуется у $67,37 за баррель

В среду Федрезерв ожидаемо снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4-4,25%, при этом новый медианный прогноз членов руководства центробанка предусматривает, что ставка будет снижена еще дважды до конца года. Предыдущий прогноз предполагал всего два снижения, с учетом сентябрьского заседания.

"Если слабость на рынке труда сохранится, Федрезерв продолжит смягчение, - полагает Майкл Браун из Pepperstone Group. - Денежно-кредитная политика станет намного мягче, и случится это намного быстрее, чем ожидалось ранее".

Тем временем Стефан Кемпер из BNP Paribas Wealth Management отметил, что снижение ставок в период повышенной инфляции является необычным шагом для ФРС. По его мнению, этим регулятор дал понять, что теперь приоритетом для него станет поддержка занятости, а не борьба с инфляцией.

Также в четверг стало известно, что число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах на прошлой неделе упало на 33 тыс. - до 231 тыс. Неделей ранее число новых заявок составило 264 тыс. (максимум с октября 2021 года), а не 263 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали снижения до 240 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Акции Intel Corp. (SPB: INTC) подскочили почти на 23%, рекордными темпами с 1987 года, на новости, что Nvidia Corp. (SPB: NVDA) инвестирует в проблемного чипмейкера $5 млрд. Компании подписали соглашение, предусматривающее совместную разработку новых чипов для персональных компьютеров и центров обработки данных (ЦОД).

Цена бумаг Nvidia выросла на 3,5%.

Американская Nucor Corp., одна из крупнейших сталелитейных компаний США, ухудшила прогнозы на текущий квартал, ожидая сокращения прибыли во всех трех корпоративных сегментах по сравнению с предыдущим кварталом. Акции Nucor подешевели на 6%.

Капитализация Cracker Barrel Old Country Store Inc. снизилась на 7,6%. Сеть ресторанов дала разочаровавший инвесторов прогноз на текущий фингод, завершающийся в следующем июле: компания ожидает выручку в размере $3,35-3,45 млрд, а аналитики прогнозировали этот показатель на уровне $3,52 млрд.

Рыночная стоимость GE Healthcare (SPB: GEHC) снизилась на 3,4%. Западные СМИ написали, что компания рассматривает продажу доли в своем китайском подразделении.

Котировки акций Darden Restaurants упали на 7,7%. Оператор сетей ресторанов итальянской кухни Olive Garden и стейкхаусов LongHorn в первом квартале 2026 финансового года увеличил чистую прибыль и выручку, при этом скорректированная прибыль оказалась хуже ожиданий рынка, а выручка - на уровне прогнозов.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,27% и составил 46142,42 пункта. Лидерами роста в составе индикатора стали акции Caterillar, подорожавшие на 3,6%, тогда как цена бумаг Visa Inc. (SPB: V) опустилась на 2,3%.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,48% - до 6631,96 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,94% и составил 22470,73 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются, исключением выступает только австралийский рынок.

Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,5% годовых, говорится в сообщении по итогам сентябрьского заседания. За такое решение проголосовало семь из девяти членов руководства японского ЦБ, двое предложили повысить ставку до 0,75%.

Большинство аналитиков и экономистов ожидали, что ставка останется на прежнем уровне - максимальном с октября 2008 года, сообщает Trading Economics.

Банк Японии объявил также, что начнет продажи принадлежащих ему активов в биржевых инвестиционных фондах (ETF) и инвестиционных фондах недвижимости (REIT) на сумму около 330 млрд иен и 5 млрд иен в год соответственно.

Потребительские цены в Японии в августе увеличились на 2,7% в годовом выражении, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 3,1% в предыдущем месяце и находится на самом низком уровне с октября 2024 года.

Подъем цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) также ослабел до 2,7% с 3,1% в июле. Это совпало с консенсус-прогнозом экспертов.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:38 МСК уменьшилось на 0,6%.

Цена бумаг крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing упала на 3,5% - до минимума за полтора месяца.

Также существенно подешевели акции таких компаний, как Sharp Corp. (-3,6%), Sumitomo Metal Mining Co. (-3,3%), TDK Corp. (-3,1%), J. Front Retailing Co. (-2,7%), Socionext Inc. (-2,6%).

Между тем котировки бумаг SoftBank Group выросли на 1,3%, Nissan Motor - на 0,3%, Advantest - на 2,4%, Japan Steel Works - на 4,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 МСК опустился на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%.

Лидерами снижения среди компонентов Hang Seng выступают акции фармацевтических компаний Wuxi Biologics, подешевевшие на 3,8%, Hansoh Pharmaceutical - на 3,6%, CSPC Pharmaceutical - на 2,4%.

Кроме того, цена бумаг разработчика видеоигр Netease Inc. (SPB: NTES) снизилась на 2,3%, интернет-компаний Baidu Inc. (SPB: BIDU) и Tencent (SPB: 700) - на 1,7% и 0,3% соответственно, производителя электромобилей Li Auto (SPB: LI) - на 1,2%.

В то же время котировки акций интернет-ритейлеров JD.com Inc. (SPB: JD) и Alibaba (SPB: BABA) выросли на 0,5% и 3% соответственно, операторов казино Sands China и Galaxy Entertainment Group - на 4,6% и 3,8% соответственно, алюминиевой China Hongqiao Group - на 4%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 МСК уменьшился на 0,6%.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics снизились на 0,8%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 0,3%, сталелитейной Posco - на 0,9%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 1,5%, автомобильной Hyundai Motor - на 2,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,5%.

Наиболее существенный рост котировок показывают акции фармкомпании Telix Pharmaceuticals (+6,2%) и производителя урана Deep Yellow (+4,3%).

Между тем капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась на 0,1% и 1,1% соответственно.

Цены на нефть продолжают умеренно снижаться утром в пятницу на опасениях по поводу замедления роста американской экономики.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:11 мск опускается на $0,07 (0,1%), до $67,37 за баррель. В четверг контракт подешевел на $0,51 (0,8%), до $67,44 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на $0,14 (0,22%), до $63,43 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на $0,48 (0,8%), до $63,57 за баррель.

Ранее на этой неделе Федеральная резервная система (ФРС) ожидаемо снизила ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Понижение стало первым с декабря прошлого года. Кроме того, новый медианный прогноз руководителей Федрезерва предполагает, что до конца 2025 года базовая ставка опустится еще на 50 б.п.

С одной стороны, более мягкая денежно-кредитная политика может поддержать рост американской экономики и, как следствие, спрос на топливо. С другой, необходимость снижать ставку сама по себе свидетельствует об ослаблении экономики.

"Они сделали это (понизили ставку - ИФ), потому что экономика явно замедляется, - отметил Хорхе Монтепеке из Onyx Capital Group. - Федрезерв пытается вернуть экономику к росту".

Также в среду стало известно, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 9,29 млн баррелей. Это вызвано падением импорта до исторического минимума и ростом экспорта до максимума почти за два года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
19 сентября 2025 года 11:51
Акции Whoosh справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
19 сентября 2025 года 11:51
Акции Whoosh справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции Whoosh в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Сервис кикшеринга и микромобильности Whoosh представил операционные показатели за восемь месяцев 2025 года. Ранее мы рассматривали финансовую отчетность эмитента за...
.
19 сентября 2025 года 11:23
"Финам" понизил рейтинг акций Entergy до "продавать"
19 сентября 2025 года 11:23
"Финам" понизил рейтинг акций Entergy до "продавать"
"Финам" понизил рейтинг акций Entergy с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $76,8 за штуку, что предполагает потенциал снижения 13%, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. "Фундаментальная картина и ожидания по прогнозной...
.
19 сентября 2025 года 11:05
Оснований для ухода индекса Мосбиржи ниже 2720п не видно - "Алор Брокер"
19 сентября 2025 года 11:05
Оснований для ухода индекса Мосбиржи ниже 2720п не видно - "Алор Брокер"
Оснований для ухода индекса Мосбиржи ниже уровня в 2720 пунктов в настоящее время не видно, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. "Технически идет движение к сильной поддержке 2720 пунктов по индексу Мосбиржи, для пробоя которой мы не...
.
19 сентября 2025 года 10:53
ИСПРАВЛЕНО: Приближение налогового периода сдержит ослабление рубля на следующей неделе - ПСБ
19 сентября 2025 года 10:53
ИСПРАВЛЕНО: Приближение налогового периода сдержит ослабление рубля на следующей неделе - ПСБ
Приближение налогового периода сдержит ослабление рубля на следующей неделе, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "В четверг юань смог продолжить тенденцию к восстановлению, по итогам дня прибавив чуть менее 0,2%, закончив торги в районе 11,7...
.
19 сентября 2025 года 10:37
Рынок акций РФ, скорее всего, останется под давлением в пятницу - "БКС МИ"
19 сентября 2025 года 10:37
Рынок акций РФ, скорее всего, останется под давлением в пятницу - "БКС МИ"
Российский фондовый рынок, скорее всего, останется под давлением на торгах в пятницу на фоне угроз введения новых санкций со стороны Запада, прогнозирует аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлия Голдина. Дополнительным негативом, отмечает эксперт в комментарии, служит тема фискального...
.
19 сентября 2025 года 10:18
Триггеров для роста цены акций Whoosh в ближайшие месяцы нет - "ВТБ Моя Аналитика"
19 сентября 2025 года 10:18
Триггеров для роста цены акций Whoosh в ближайшие месяцы нет - "ВТБ Моя Аналитика"
Триггеров для роста котировок акций Whoosh в ближайшие месяцы нет, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Эмитент опубликовал операционные результаты за восемь месяцев 2025 года: флот компании - 246,2 тыс. СИМ (+18% г/г); количество поездок - 99,9 млн (минус 6% г/г); количество...
.
19 сентября 2025 года 10:02
"Финам" повысил рейтинг акций НоваБев до "покупать"
19 сентября 2025 года 10:02
"Финам" повысил рейтинг акций НоваБев до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций "НоваБев Групп" с "держать" до "покупать" и сохранил прогнозную цену на уровне 550 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста на 33%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Магомеда Магомедова. "Сильные финансовые результаты "НоваБев" за 1П2025...
.
19 сентября 2025 года 09:45
Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
19 сентября 2025 года 09:45
Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 19 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе геополитических и санкционных рисков из-за конфликта вокруг Украины, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".
.
19 сентября 2025 года 09:29
Фокус инвесторов в ОФЗ смещается на рост внешних рисков - ПСБ
19 сентября 2025 года 09:29
Фокус инвесторов в ОФЗ смещается на рост внешних рисков - ПСБ
Фокус инвесторов в ОФЗ смещается на рост внешних рисков, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. "Индекс RGBI в четверг начал торги ростом, отыгрывая данные по снижению инфляционных ожиданий в сентябре, однако в течение дня вернулся на исходные...
.
19 сентября 2025 года 09:12
Ключевые события пятницы в РФ и мире - "БКС МИ"
19 сентября 2025 года 09:12
Ключевые события пятницы в РФ и мире - "БКС МИ"
алитики "БКС Мир инвестиций" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - Экспирация в США квартальных фьючерсов и опционов на индексы и акции. - Еврокомиссия может представить 19-й пакет санкций против России; - Вступят в силу новые...
.
18 сентября 2025 года 19:42
Рубль в четверг немного опустился в паре с юанем на фоне усиления волатильности на рынке нефти
18 сентября 2025 года 19:42
Рубль в четверг немного опустился в паре с юанем на фоне усиления волатильности на рынке нефти
Москва. 18 сентября. Китайский юань слегка подрос на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль понизился на фоне небольшого усиления волатильности на рынке нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,6995 руб., что на 1,95 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.
.
18 сентября 2025 года 19:32
Рынок акций РФ в четверг просел ниже 2800п по индексу МосБиржи из-за геополитических и санкционных рисков
18 сентября 2025 года 19:32
Рынок акций РФ в четверг просел ниже 2800п по индексу МосБиржи из-за геополитических и санкционных рисков
Москва. 18 сентября. Рынок акций РФ в четверг снизился под давлением продаж в ожидании санкционных новостей и на фоне сохраняющейся геополитической напряженности и неопределенности с процессом урегулирования украинского конфликта. Индекс МосБиржи опустился ниже 2800 пунктов после утренних попыток подрасти на позитивных данных Росстата по инфляции; лидерами отката выступили бумаги МКБ (MOEX: CBOM) (-4,7%), ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (-3,3%) и "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,8%).
.
18 сентября 2025 года 19:08
Т-Технологии и ВТБ - фавориты среди российских банков в 4К25 - "БКС МИ"
18 сентября 2025 года 19:08
Т-Технологии и ВТБ - фавориты среди российских банков в 4К25 - "БКС МИ"
"Т-Технологии" и ВТБ являются фаворитами среди российских банков в 4К25, говорится в инвестиционной стратегии аналитиков "БКС Мир инвестиций". "На фоне свершившегося и ожидаемого снижения ключевой ставки ЦБ банки, чистая процентная маржа которых была под давлением из-за возросшей стоимости...
.
18 сентября 2025 года 18:48
"АКБФ" понизил прогнозную цену акций FESCO до 82,42 руб
18 сентября 2025 года 18:48
"АКБФ" понизил прогнозную цену акций FESCO до 82,42 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену акций FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) с 87,98 руб. до 82,42 руб., что предполагает 40%-ный потенциал роста и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. Согласно опубликованным в...
.
18 сентября 2025 года 18:23
"Т-Инвестиции" подтверждают прогнозную цену акций Whoosh на уровне 140 руб
18 сентября 2025 года 18:23
"Т-Инвестиции" подтверждают прогнозную цену акций Whoosh на уровне 140 руб
"Т-Инвестиции" подтверждают прогнозную цену акций Whoosh на уровне 140 руб. за штуку и сохраняют рекомендацию "держать", сообщается в комментарии аналитика Ляйсан Седовой. Кикшеринговый сервис опубликовал операционные результаты за 8 месяцев: - Количество зарегистрированных в сервисе Whoosh...
.
.
