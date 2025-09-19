Фокус инвесторов в ОФЗ смещается на рост внешних рисков - ПСБ

Фокус инвесторов в ОФЗ смещается на рост внешних рисков, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

"Индекс RGBI в четверг начал торги ростом, отыгрывая данные по снижению инфляционных ожиданий в сентябре, однако в течение дня вернулся на исходные позиции (118,2 пункта) под давлением санкционных рисков, - отмечает эксперт в комментарии. - В результате, на рынке складывается ситуация, когда внутренние факторы улучшаются, в то время как рост внешних рисков выходит на первый план. В этих условиях удержание 118 пунктов по индексу RGBI является важным триггером для формирования разворота индекса, однако перевес геополитических факторов создает риски для ухода индекса ниже".

