Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Фокус инвесторов в ОФЗ смещается на рост внешних рисков - ПСБ
.
19 сентября 2025 года 09:29
Фокус инвесторов в ОФЗ смещается на рост внешних рисков - ПСБ
Фокус инвесторов в ОФЗ смещается на рост внешних рисков, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. "Индекс RGBI в четверг начал торги ростом, отыгрывая данные по снижению инфляционных ожиданий в сентябре, однако в течение дня вернулся на исходные позиции (118,2 пункта) под давлением санкционных рисков, - отмечает эксперт в комментарии. - В результате, на рынке складывается ситуация, когда внутренние факторы улучшаются, в то время как рост внешних рисков выходит на первый план. В этих условиях удержание 118 пунктов по индексу RGBI является важным триггером для формирования разворота индекса, однако перевес геополитических факторов создает риски для ухода индекса ниже". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-АНАЛИТИКА
.
