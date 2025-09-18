Рынок акций РФ в четверг просел ниже 2800п по индексу МосБиржи из-за геополитических и санкционных рисков

Москва. 18 сентября. Рынок акций РФ в четверг снизился под давлением продаж в ожидании санкционных новостей и на фоне сохраняющейся геополитической напряженности и неопределенности с процессом урегулирования украинского конфликта. Индекс МосБиржи опустился ниже 2800 пунктов после утренних попыток подрасти на позитивных данных Росстата по инфляции; лидерами отката выступили бумаги МКБ (MOEX: CBOM) (-4,7%), ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (-3,3%) и "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,8%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2793,58 пункта (-0,7%, максимум сессии - 2816,84 пункта), индекс РТС - 1058,09 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 сентября, составил 83,1725 руб. (+17,38 копейки).

Подешевели также акции ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (-2,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,5%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,3%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,7% "префы"), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,5%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%).

Подорожали акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+0,2%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+0,1%).

По данным Росстата, рост потребительских цен с 9 по 15 сентября составил 0,04% после повышения на 0,10% со 2 по 8 сентября и снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября. Из данных за 15 дней сентября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 15 сентября замедлилась до 8,10% с 8,16% на 8 сентября (и 8,14% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 8,02% с 8,10% на 8 сентября, если ее определять из среднесуточных данных за весь сентябрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

В среду также стало известно, что инфляционные ожидания населения РФ в сентябре снизились до 12,6% с 13,5% в августе, достигнув минимального уровня с сентября 2024 года (12,5%), следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, по инфляции в 2025 году составляет 6,4% (снизился с 6,6% по опросу месяц назад), по инфляции в 2026 году - 4,7% (4,8%).

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил в четверг на Московском финансовом форуме, что при подготовке проекта федерального бюджета РФ на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов стоит задача содействовать смягчению денежно-кредитной политики.

"Сейчас наша страна находится в таком времени планового охлаждения экономики, и президент говорил, что это нужно очень тонко пройти, чтобы не переохладить, с одной стороны, а с другой стороны, с тем, чтобы решить вопрос снижения инфляции, соответственно, роста реальных доходов населения, с тем, чтобы все задачи, которые реализуются через бюджет, были выполнены", - сказал он.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила на форуме, что курс рубля фундаментально может быть достаточно крепким. Также глава ЦБ сообщила, что несколько десятков российских эмитентов ждут "окна" для выхода на фондовый рынок.

"Потенциал фондового рынка - огромный. Конечно, сейчас на него влияет ставка, но я абсолютно согласна, что это может быть не самое большое влияние. Оно пройдет, оно временно", - сказала она, отвечая на вопрос модератора пленарной сессии, председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова о том, реализуема ли задача к 2030 году увеличить капитализацию фондового рынка до 66% от ВВП. Предприятия стратегически принимают решения о выходе на рынок, а ставка влияет только на момент, когда именно это происходит, отметила Набиуллина.

"Мы сейчас видим, что около 50 компаний хотят выйти на рынок. Но это все равно мало", - заявила глава ЦБ. Для реализации задач по развитию фондового рынка требуется гарантировать защиту прав инвесторов: "это фундаментальная вещь", сказала Набиуллина.

Экономика РФ входит в новую фазу - постепенного охлаждения и более умеренных темпов роста, это повышает требования к ее эффективности и приоритетам развития, заявила замглавы Минэкономразвития РФ Полина Крючкова, выступая на сессии "Региональные аспекты долгосрочного экономического роста" в рамках Московского финансового форума.

ЦБ РФ не считает дальнейшее снижение ключевой ставки безальтернативным вариантом. "Не предопределено (ее последующее снижение - ИФ)", - сказал журналистам в кулуарах Московского финансового форума зампред Банка России Алексей Заботкин.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что президент РФ Владимир Путин "подвел" его в том, что касается урегулирования конфликта на Украине.

"Это та война, которую я считал самой простой из-за моих отношений с президентом Путиным. Но он меня подвел", - сказал он в четверг в Лондоне на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Он отметил, что ранее считал конфликт на Украине "одним из самых легких" в плане урегулирования, и выразил надежду получить положительные сигналы в отношении решения этой проблемы. "Я надеюсь, у нас будут хорошие новости для вас", - сказал он на пресс-конференции. При этом, по словам Трампа, США ранее удалось урегулировать семь конфликтов, некоторые из которых выглядели крайне трудными. В частности, Трамп упомянул прекращение огня между Индией и Пакистаном в мае 2025 года.

Агентство Bloomberg сообщило в четверг со ссылкой на источники, что в Европейском союзе (ЕС) прорабатывают предложения, которые позволили бы быстрее, чем планировалось изначально, отказаться от российского сжиженного природного газа (СПГ). "ЕС планирует меры, чтобы ускорить свертывание поставок российского СПГ, спустя дни после призыва президента США Дональда Трампа к ЕС сделать больше для ограничения торговли энергоресурсами Москвы. По словам источников, Еврокомиссия рассматривает вариант включить в новый санкционный пакет положение об отказе от всего импорта российского СПГ - раньше, чем в конце 2027 года", - информирует агентство.

По словам источников, Европа не хочет вводить пошлины на товары Индии и КНР за их закупки нефти РФ, как того требует Трамп, и вместо того переключает внимание на СПГ из России.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, в четверг на рынке акций вновь преобладали продажи, индекс МосБиржи не удержал рубеж 2800 пунктов, и снова "замаячил" риск спуска к 2750 пунктам. Давление оказал внешний фон - в Еврокомиссии сообщили, что в конце этой - начале будущей недели будет представлен новый пакет антироссийских санкций, в который могут быть включены дополнительные ограничения против российских энергоносителей.

Негатив отчасти компенсировался благоприятной статистикой Росстата по инфляции и данными ЦБ по инфляционным ожиданиям населения. Мировые рынки оценивают итоги заседания ФРС, которая ожидаемо понизила уровень процентных ставок на 25 б.п. При этом экономические прогнозы американского регулятора были ухудшены в части инфляции и безработицы, отметил эксперт.

В пятницу ВТБ объявит цену размещения акций на SPO, бумаги "ИКС 5" (MOEX: X5) будут включены в базу расчета индекса МосБиржи. В конце недели в условиях геополитической неопределенности и санкционных рисков торговая активность может быть пониженной. Прогноз по индексу МосБиржи на 19 сентября - 2750-2850 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, на мировых фондовых площадках преобладают позитивные настроения, инвесторы оценивают итоги сентябрьского заседания ФРС. Американский ЦБ ожидаемо понизил ключевую ставку на 25 б.п. (до 4-4,25% годовых), при этом точечный график прогнозов его руководства (dot plot) предполагает еще два таких же снижения до конца текущего года.

Между тем, глава Федрезерва Джером Пауэлл назвал решение Центробанка "риск-менеджментом" и признал, что сочетание устойчиво высокой инфляции и ослабления рынка труда в Штатах является серьезным вызовом для регулятора. На таком фоне перспективы дальнейшего снижения ставки ФРС в долгосрочной перспективе на данный момент представляются неопределенными, но инвесторы, судя по всему, положительно восприняли сам факт того, что ЦБ после долгого перерыва возобновил смягчение монетарной политики.

Рынок акций РФ в четверг вновь снизился. Недавний позитив, связанный с новостями об ослаблении инфляционных ожиданий в стране, нивелируется другими сохраняющимися рисками. Инвесторы уже перестают верить в заявления Трампа о потенциальной тройной встрече лидеров Украины, России и США, поскольку они приходят очень часто и с разной эмоциональной окраской и, как показала действительность, - почти безрезультатно. Дополнительное давление на рынок оказывают слухи о возможном повышении НДС и обсуждения налога на сверхприбыль для банковской сферы, отметил аналитик.

"Сейчас российский рынок находится в позиции ожидания, так как и макроэкономика, и налоговая система, и геополитика может в ближайшее время как обрадовать инвесторов, например, опровергнув слухи про повышение налогов, так и разочаровать, если эти слухи окажутся правдой. Индекс МосБиржи с точки зрения теханализа вернулся в боковик 2700-2850 пунктов и находится в локальном нисходящем тренде", - полагает Лозовой.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ по-прежнему испытывает недостаток в значимых драйверах роста.

Глава "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) Александр Дюков в четверг сделал ряд заявлений, среди которых о наличии у компании технической возможности увеличить добычу нефти и о ее фактическом наращивании в рамках сделки ОПЕК+. Дюков при этом полагает, что даже если цены на нефть упадут, их снижение будет недолгим. Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в четверг заявил, что ведомство приостановило массовую закупку алмазов в Гохран для поддержки "АЛРОСА", что оказало давление на бумаги компании. Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов при этом сообщил, что Минфин не обсуждает налоговые преференции для "Газпрома" в связи со строительством "Силы Сибири 2".

Западные фондовые площадки в четверг вернулись к покупкам после коррекции непосредственно вслед за подведением итогов заседания ФРС. Насколько американские инвесторы готовы продолжать покупки у рекордных максимумов в условиях умеренно мягкого тона ФРС, покажут ближайшие сессии. Индекс МосБиржи не смог удержаться выше 2800 пунктов, все еще не обладая масштабными драйверами движения. В ближайшие дни инвесторы ждут макроэкономических новостей и проекта госбюджета РФ на 2026-2028 годы, напомнила Кожухова.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,7%, южнокорейский Kospi вырос на 1,4%, китайский Shanghai Composite снизился на 1,2%, гонконгский Hang Seng потерял 1,4%), но "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX выросли на 0,3-1,4%) и США (индексы акций к 18:50 МСК выросли на 0,3-1,2% во главе с Nasdaq) после заседания ФРС.

Федеральная резервная система (ФРС) по итогам сентябрьского заседания снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов - до 4-4,25% годовых, что совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. За такое решение проголосовали все руководители Федрезерва, кроме нового члена совета управляющих Стивена Мирана, выступившего за сокращение на 50 б.п.

Медианный прогноз руководителей ФРС предусматривает, что базовая ставка опустится до 3,5-3,75% до конца текущего года.

Заказы на промышленное оборудование без учета заказов судостроительных и генерирующих компаний в Японии сократились на 4,6% в июле относительно июня, когда они выросли на 3%, сообщило правительство страны. Рынок ожидал спада на 1,7%.

Кроме того, в четверг начал двухдневное заседание Банк Японии. Аналитики считают, что в этот раз японский регулятор сохранит ставки на уровне 0,5%, однако может поднять их на 25 б.п. в октябре.

Банк Англии не стал менять размер ключевой процентной ставки, оставив её на уровне 4% годовых по итогам сентябрьского заседания, говорится в сообщении британского ЦБ. Решение совпало с ожиданиями аналитиков. Кроме того, большинством в семь голосов ЦБ принял решение сократить объем активов на своем балансе в ближайшие 12 месяцев на 70 млрд фунтов ($95,5 млрд), до 488 млрд фунтов. Ранее ежегодные темпы сокращения активов составляли 100 млрд фунтов.

Регулятор снижает активы на балансе за счет непосредственных продаж и досрочного погашения облигаций. Теперь ЦБ намерен продавать меньше долгосрочных государственных облигаций - их продажа составит порядка 20% общего объема реализуемых ценных бумаг.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 33 тыс. - до 231 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Неделей ранее число новых заявок составило 264 тыс. (максимум с октября 2021 года), а не 263 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали снижения до 240 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

В пятницу состоится беседа президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что лидеры двух стран согласуют финальные условия торговой сделки, обсуждавшейся на этой неделе в Мадриде.

На нефтяном рынке вечером в четверг цены снизились.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $67,56 за баррель (-0,6% и -0,8% в среду), октябрьская цена фьючерса на WTI - $63,65 за баррель (-0,6% и -0,7% накануне).

Инвесторы оценивают итоги завершившегося накануне вечером заседания американского центрального банка, а также перспективы экономики США.

Снижение стоимости заимствований, как правило, стимулирует экономический рост и повышение спроса на энергоносители. Между тем, заявления регулятора по итогам заседания усилили обеспокоенность инвесторов состоянием американской экономики.

"Последние статданные позволяют предположить, что рост экономической активности в США замедлился в первом полугодии 2025 года", - говорится в заявлении ФРС, где также отмечается ослабление рынка труда и сохранение повышенного уровня инфляции.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на максимальные с 13 июня 9,29 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения на 1,5 млн баррелей, по данным Trading Economics. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 12 сентября, сократились на 2,35 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 4,05 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 296 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Инград" (MOEX: OPIN) (-6,4%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-3,1%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-3%), ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (-3%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-2,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,3%), МТС-банка (MOEX: MBNK) (-2,1%).

ПАО "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-1,4%) может стать убыточной с 2026 года из-за ситуации с Новочеркасской ГРЭС, заявил гендиректор "Газпром энергохолдинга" Денис Федоров, выступая на конференции Совета производителей энергии. "Новочеркасская ГРЭС яркий показатель. Сейчас нас упрекают в аварийности станции. Она несет нам 3 млрд руб. убытка. В этом году мы туда вложили 1,5 млрд руб. для ремонта, сняли ограничения мощности. В таком режиме работать невозможно... У нас "ОГК-2" становится убыточной с 2026 г." - сказал Федоров.

"ОГК-2" публично не раскрывает результаты по МСФО и РСБУ с 2023 г.

Вопрос выплаты дивидендов компаниями "Газпром энергохолдинга" находится в компетенции "Газпрома", сообщил гендиректор "ГЭХа" Денис Федоров в ответ на вопрос о перспективах выплат в "Мосэнерго" и "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-1,1%) за 2024 год после соответствующей рекомендации акционерам в "ОГК-2".

Ранее на годовых собраниях по итогам 2024 г. акционеры входящих в "ГЭХ" генерирующих компаний "Мосэнерго", "ТГК-1" и "ОГК-2" не приняли решения о выплатах дивидендов за 2024 г. из-за отсутствия в каждом случае необходимого числа голосов. Но в сентябре совет директоров "ОГК-2" неожиданно повторил свою рекомендацию о выплате дивидендов в размере 0,0598 руб. на акцию. Дивидендная отсечка установлена на 5 ноября 2025 г. Внеочередное собрание акционеров по вопросу выплаты дивидендов планируется провести 17 октября в форме заочного голосования.

Выросли в четверг бумаги "МГТС" (MOEX: MGTS) (+9,7%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+5,6%), "Циан" (MOEX: CIAN) (+3,5%), "ИКС 5" (+2,3%), "префы" ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+3,2%).

ПАО "Каршеринг Руссия" (MOEX: DELI) (+1,8%, до 128,4 рубля) вернется к вопросу о выплате дивидендов по итогам 2026 года, так как сразу после периода активных инвестиций делать это было бы не совсем правильно, заявил "Интерфаксу" основатель и председатель совета директоров "Делимобиля" Винченцо Трани.

"Мы всегда будем придерживаться такого возврата к дивидендам, который будет учитывать финансовые показатели компании и не затормозит ее рост. Это будут дивиденды, которые позволят инвесторам получить выплаты, но сохранят возможность дальнейшего роста бизнеса. То есть фокус на рост, но дивиденды будут. Я сомневаюсь, что мы сможем выплатить дивиденды за 2025 год - это было бы не совсем правильно делать сразу после периода бурных инвестиций, но за 2026 год мы точно будем рассматривать возможность выплаты", - объяснил он.

С момента выхода на IPO в феврале 2024 года компания выплатила дивиденды один раз - за I полугодие 2024 года они составили 1 рубль на акцию. Дивиденды по итогам всего 2024 года не выплачивались (чистый долг/EBITDA за период составил 5,1x). Сейчас компания прогнозирует чистый долг/EBITDA на 2025 год на уровне около 4x, хотя весной прогнозировала, что он составит ниже 3х.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 68,47 млрд рублей (из них 8,27 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 8,2 млрд рублей на бумаги ВТБ и 7,64 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).

