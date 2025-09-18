.
Дефляция в РФ в августе составила 0,4%
Снижение потребительских цен в августе составило 0,4% после повышения на 0,57% в июле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 8,14% с 8,79% месяцем ранее. Снижение цен в августе оказалось сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших дефляцию на уровне 0,17%
 
Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 15 сентября на уровне 8,02%
Рост потребительских цен с 9 по 15 сентября составил 0,04% после повышения на 0,10% со 2 по 8 сентября и снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября, сообщил в среду Росстат. С начала месяца цены в РФ к 15 сентября выросли на 0,13%, рост цен с...
 
Хакеры атакуют автомобили
Количество кибератак на автомобили с начала года увеличилось на 20%. Но более 70% машин в России старше 10 лет, а механизмам без современной электроники хакеры не страшны, пишут "Ведомости". За первые восемь месяцев 2025 г. хакерские группировки...
 
Переработчики отходов создали отраслевую ассоциацию для расчистки рынка
Чуть менее ста российских компаний, занятых утилизацией отходов, создали ассоциацию для защиты своих интересов и консолидации отрасли, пригласив Росприроднадзор к сотрудничеству, сообщает "Коммерсантъ". Ведомство, много лет добивавшееся порядка в...
 
18 сентября 2025 года 19:42

Рубль в четверг немного опустился в паре с юанем на фоне усиления волатильности на рынке нефти

Москва. 18 сентября. Китайский юань слегка подрос на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль понизился на фоне небольшого усиления волатильности на рынке нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,6995 руб., что на 1,95 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 19 сентября на 17,38 копейки, до 83,1725 руб./$1, и повысил курс евро на 67,79 копейки, до 98,9773 руб./EUR1.

"Рубль в результате негативного старта и кратковременного ослабления обновил минимум недели к юаню, который достигал отметки 11,72 руб. Затем российская валюта резко укрепилась, но вскоре сдала позиции. Однако импульс ослабления тоже не получил развития, наблюдалась затухающая консолидация в небольшом плюсе. Фактор налогового периода пока лишь удерживает курс рубля от устойчивого снижения. Правда, пик фискальных платежей экспортеров приходится на 25 и 29 сентября. Однако с приближением к нему все больше копаний будут продавать иностранную валюту для уплаты налогов, что временно увеличит ее предложение", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Курс рубля фундаментально может быть достаточно крепким, считает председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Конечно, на курс влияет и внешняя конъюнктура, но и наша денежно-кредитная политика. Сейчас укрепление курса, которое было летом, все заметили, это во многом влияние жесткой денежно-кредитной политики. Как стали смягчаться потихоньку денежно-кредитные условия, у нас курс несколько слаб, но фундаментально, тем не менее, курс в нашей экономике может быть достаточно крепким", - сообщила Набиуллина на Московском финансовом форуме в четверг.

Она отметила, что курс формируется под действием рыночных факторов.

"Когда задают вопрос про курс, я предлагаю все-таки вспомнить, что валютный рынок - это рынок, и на нем действуют те же рыночные законы", - заявила глава ЦБ.

Она подчеркнула, что беспокойство у экономических агентов обычно вызывает не ослабление или укрепление курса, а его значительные колебания, важна предсказуемость курсовой динамики.

"Низкая инфляция - это более стабильный курс, более предсказуемый, тот, который может и бюджет рассматривать, и компании", - добавила председатель ЦБ.

ЦБ РФ не считает дальнейшее снижение ключевой ставки безальтернативным вариантом.

"Не предопределено (ее последующее снижение - ИФ)", - сказал журналистам в кулуарах Московского финансового форума зампред Банка России Алексей Заботкин.

Комментируя последние данные по инфляции, зампред ЦБ повторил заявление по итогам сентябрьского совета директоров ЦБ. "Показатели устойчивых темпов роста цен держатся в диапазоне 4-6% в пересчете на год", - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли по последним данным о темпах роста цен в РФ говорить о продолжении дезинфляционного тренда.

Заботкин также отметил, что хотя инфляционные ожидания населения и снизились (в сентябре до 12,6% с 13,5% в августе), но все еще остаются высокими.

Цены на нефть вновь развернулись вниз и умеренно снижаются вечером в четверг.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск опускается на 0,62%, до $67,52 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) дешевеют на 0,61%, до $63,66 за баррель.

Министерство энергетики США сообщило в среду, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 9,29 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения на 1,5 млн баррелей, по данным Trading Economics. Товарные запасы бензина сократились на 2,35 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 4,05 млн баррелей.

В среду ФРС США снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов, что совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Понижение стало первым с декабря прошлого года. Медианный прогноз руководителей Федрезерва предполагает, что до конца 2025 года базовая ставка опустится еще на 50 б.п.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 17 сентября повысилась на 4 базисных пункта, до 16,83% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один, три и шесть месяца, напротив, в четверг опустились на 3 базисных пункта, до 17,66% и 18,93% и 20,69% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


18 сентября 2025 года 19:32
Рынок акций РФ в четверг просел ниже 2800п по индексу МосБиржи из-за геополитических и санкционных рисков
Москва. 18 сентября. Рынок акций РФ в четверг снизился под давлением продаж в ожидании санкционных новостей и на фоне сохраняющейся геополитической напряженности и неопределенности с процессом урегулирования украинского конфликта. Индекс МосБиржи опустился ниже 2800 пунктов после утренних попыток подрасти на позитивных данных Росстата по инфляции; лидерами отката выступили бумаги МКБ (MOEX: CBOM) (-4,7%), ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (-3,3%) и "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,8%).    читать дальше
18 сентября 2025 года 19:08
Т-Технологии и ВТБ - фавориты среди российских банков в 4К25 - "БКС МИ"
"Т-Технологии" и ВТБ являются фаворитами среди российских банков в 4К25, говорится в инвестиционной стратегии аналитиков "БКС Мир инвестиций". "На фоне свершившегося и ожидаемого снижения ключевой ставки ЦБ банки, чистая процентная маржа которых была под давлением из-за возросшей стоимости...    читать дальше
18 сентября 2025 года 18:48
"АКБФ" понизил прогнозную цену акций FESCO до 82,42 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену акций FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) с 87,98 руб. до 82,42 руб., что предполагает 40%-ный потенциал роста и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. Согласно опубликованным в...    читать дальше
18 сентября 2025 года 18:23
"Т-Инвестиции" подтверждают прогнозную цену акций Whoosh на уровне 140 руб
"Т-Инвестиции" подтверждают прогнозную цену акций Whoosh на уровне 140 руб. за штуку и сохраняют рекомендацию "держать", сообщается в комментарии аналитика Ляйсан Седовой. Кикшеринговый сервис опубликовал операционные результаты за 8 месяцев: - Количество зарегистрированных в сервисе Whoosh...    читать дальше
18 сентября 2025 года 17:45
"БКС МИ" представил список акций-фаворитов на 4К25
"БКС Мир инвестиций" в стратегии на 4К25 представил список акций-фаворитов, в который вошли "ЛУКОЙЛ", ВТБ, "Т-Технологии", "ВК", ЮГК, "Яндекс" и "Евротранс". "Руководство компании "ЛУКОЙЛ" приняло принципиальное решение направить существенные денежные средства на выкуп акций с последующим...    читать дальше
18 сентября 2025 года 17:16
Среднесрочные перспективы платины предпочтительней палладия - ПСБ
Среднесрочные перспективы платины предпочтительней палладия, полагают аналитики банка ПСБ. "Сегмент МПГ (металлы платиновой группы) в первой половине сентября показал разнонаправленную динамику, отражающую отток спекулятивного капитала на другие рынки, - пишут эксперты в комментарии. - Палладий...    читать дальше
18 сентября 2025 года 16:30
Цены на нефть Brent стабилизируются выше $80/барр. при ухудшении геополитического фона - "Велес Капитал"
Цены на нефть Brent, скорее всего, стабилизируются выше $80 за баррель при ухудшении геополитического фона, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Котировки нефти на фоне ослабления доллара пытаются вернуться к росту и все еще ощущают поддержку от рисков более...    читать дальше
18 сентября 2025 года 16:00
Снижение ставки ЦБ РФ на 200 б.п. до конца года остается реалистичным вариантом - Райффайзенбанк
Снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 200 б.п. до конца года остается реалистичным вариантом, говорится в комментарии Райффайзенбанка. "Недельные данные по инфляции порадовали активным снижением среднесуточных темпов почти в два раза, - пишут аналитики. - В итоге годовые темпы вновь перешли к...    читать дальше
18 сентября 2025 года 15:25
S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6600-6670п в четверг - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6600-6670 пунктов на торгах в четверг, баланс рисков на предстоящую сессию позитивный при умеренной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Арайлым Канаткызы. Ожидавшееся большинством инвестсообщества решение ФРС по ставке...    читать дальше
18 сентября 2025 года 15:22
Рубль днем немного повышается в паре с юанем на фоне подрастающей нефти
Москва. 18 сентября. Китайский юань слегка понижается на Московской бирже днем в четверг, рубль немного укрепляется на фоне подрастающей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,6625 руб., что на 1,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
18 сентября 2025 года 14:54
Высока вероятность краткосрочного коррекционного снижения цены золота в район $3500-3600/унц. - ПСБ
Высока вероятность краткосрочного коррекционного снижения цены золота в район $3500-3600 за тройскую унцию, цены серебра - до $40-41/унц., говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. "Золото продолжило обновлять исторические максимумы, поднявшись в район $3700/унц., - отмечают эксперты. -...    читать дальше
18 сентября 2025 года 14:23
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Софтлайна с целью 98,68 руб
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Софтлайна" с целью 98,68 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,06%, стоп-приказ: 110,28 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания демонстрирует рост...    читать дальше
18 сентября 2025 года 13:48
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций ЕвроТранса
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций "ЕвроТранса", сообщается в материале аналитиков. Компания представила обновленные прогнозы финансовых показателей на 2025-2027 гг. Прогнозы на текущий год были пересмотрены в большую сторону - теперь менеджмент...    читать дальше
18 сентября 2025 года 13:21
Активные действия на рынке акций РФ до конца текущей недели маловероятны - "БКС МИ"
Активные действия на российском рынке акций до конца текущей недели маловероятны, индекс Мосбиржи, скорее всего, будет консолидироваться на текущих уровнях, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлия Голдина. "Однако в октябре мы не исключаем возобновления восходящего тренда, ведь...    читать дальше
18 сентября 2025 года 12:49
"АКБФ" повысил прогнозную цену акций Полюса до 2170,36 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "Полюс" с 1927,36 рубля до 2170,36 рубля за штуку, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в материале аналитиков. Эксперты отмечают, что по итогам I полугодия 2025 года EBITDA выросла до 224,1 млрд руб., чистая...    читать дальше
