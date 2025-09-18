Т-Технологии и ВТБ - фавориты среди российских банков в 4К25 - "БКС МИ"

"Т-Технологии" и ВТБ являются фаворитами среди российских банков в 4К25, говорится в инвестиционной стратегии аналитиков "БКС Мир инвестиций".

"На фоне свершившегося и ожидаемого снижения ключевой ставки ЦБ банки, чистая процентная маржа которых была под давлением из-за возросшей стоимости фондирования, перестали его испытывать - маржа стабилизировалась и даже начала расширяться, - отмечают эксперты. - Кроме того, снижение рыночных ставок, а также ослабление макропруденциальных надбавок со стороны ЦБ позволили оживиться рынку розничного кредитования. При этом у большинства банков, по нашим оценкам, в середине года был пик с точки зрения стоимости риска в розничном сегменте, поэтому мы ожидаем нормализацию показателя в данном сегменте".

Основным риском в банковском секторе, по оценкам аналитиков БКС, в настоящий момент является качество корпоративного кредитного портфеля - в последние кварталы наблюдалось его ухудшение, и, по прогнозам стратетов, продолжит ухудшаться во второй половине этого года. Таким образом, пик стоимости риска в корпоративном кредитном портфеле еще не пройден, полагают в БКС.

"В наших прогнозах заложено снижение ключевой ставки до 14% на конец текущего года, - указывают аналитики. - По итогам публикации отчетов банков за II квартал и обновления наших прогнозов у нас нет однозначного взгляда на сектор - мы считаем, что на динамику котировок компаний финансового сектора в нашем аналитическом покрытии будут оказывать специфические для каждого банка факторы".

Однако эксперты БКС подчеркивают, что осторожно относятся к банкам, имеющим значительную экспозицию в корпоративном кредитовании (за исключением ВТБ, также в связи с специфическими факторами, об этом подробнее в разделе про банк). В числе их фаворитов группа "Т-Технологии", которая, с одной стороны, сфокусирована на рознице, с другой, - у нее диверсифицированный профиль с точки зрения комиссионного дохода.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.