"АКБФ" понизил прогнозную цену акций FESCO до 82,42 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену акций FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) с 87,98 руб. до 82,42 руб., что предполагает 40%-ный потенциал роста и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.

Согласно опубликованным в конце августа данным, по итогам шести месяцев 2025 года транспортная группа FESCO (предприятие в контуре управления госкорпорации "Росатом") увеличила объемы международных морских перевозок на 6%. EBITDA компании по итогам 1П25 выросла на 9% относительно АППГ и составила 19,79 млрд руб., чистая прибыль акционеров снизилась до 1,212 млрд руб. против 2,142 млрд руб. по итогам января - июня 2024 года. Долговая нагрузка остается на комфортном уровне, соответствующем оценке чистого долга к EBITDA в 0,3х.

"С учетом высоких среднесрочных ключевых операционных показателей компании, ожидания среднесрочного повышения ставок фрахта в рамках ожидаемой динамики товарных рынков, принимая во внимание активизацию инвестиционных процессов в ряде ведущих экономик на фоне смягчения в них кредитных условий и возобновления под влиянием рисков формирования дефицитов роста цен ряда крупнейших сырьевых рынков, ожидаем значимого улучшения финансовой статистики FESCO в ближайшие кварталы", - пишут эксперты.

На их взгляд, бизнес эмитента по-прежнему сохраняет низкую эластичность к внешнему санкционному давлению. Отсутствие - несмотря на периодически циркулирующие на рынке слухи о возможности делистинга компании - каких-либо подтверждений подобных перспектив со стороны мажоритарного акционера и вероятная заинтересованность менеджмента в повышении инвестиционной привлекательности компании на новых, азиатских рынках аналитики расценивают как существенный позитивный фактор.

"Закладываем в базовые расчетные показатели, в частности, что прирост объема международных, транспортных и интермодальных перевозок FESCO в 2027-2029 гг составит в среднем 11%, - отмечают стратеги "АКБФ". - Основные драйверы роста операционных показателей эмитента - анонсированные FESCO масштабные проекты, включая модернизацию Владивостокского морского торгового порта (ВМТП), увеличение парка контейнеров и наращивание флота, создание универсального зернового перегрузочного терминала во Владивостоке, реализацию стратегического проекта по созданию совместно с "Росатомом" Восточного транспортно-логистического узла для перевалки транзитных грузов, запуск морской линии по доставке товаров из Египта в Новороссийск, постройку контейнерного терминала в Астраханской области".

В отсутствие комментариев менеджмента о планах пересмотра дивидендной политики, аналитики не закладывают ожидания выплат дивидендов компанией в свои оценки.

"Несмотря на имеющиеся среднесрочные риски, инвестиции в бумаги эмитента - ставка на долгосрочную защиту вложений от устойчивых инфляционных шоков и значимую позитивную переоценку стоимости вложений под влиянием стабильно растущего спроса на развивающихся рынках", - делают вывод эксперты инвесткомпании.

