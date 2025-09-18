"Т-Инвестиции" подтверждают прогнозную цену акций Whoosh на уровне 140 руб. за штуку и сохраняют рекомендацию "держать", сообщается в комментарии аналитика Ляйсан Седовой.

Кикшеринговый сервис опубликовал операционные результаты за 8 месяцев:

- Количество зарегистрированных в сервисе Whoosh пользователей год к году выросло на 24% - до 32,2 млн.

- Объем действующего парка средств индивидуальной мобильности увеличился на 18% - до 246 тысяч.

- Общее число поездок год к году сократилось на 6% - до 99,9 млн человек. по сравнению с тем же периодом прошлого года.

"Рост показателей объясняется появлением Whoosh в Латинской Америке, - отмечает Седова. - Поездки в Латинской Америке продолжают демонстрировать трехзначные темпы роста. При этом пока мы не наблюдаем активного расширения парка в регионе. Whoosh собирается нарастить парк там как минимум в два раза, до 20 тыс. самокатов к концу года. Вероятно, компания начнет активнее наращивать парк по мере приближения к наиболее активному сезону, который стартует в октябре. Мы сохраняем нашу целевую цену по акциям Whoosh на уровне в 140 рублей с рекомендацией "держать".

