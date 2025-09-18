"БКС МИ" представил список акций-фаворитов на 4К25

"БКС Мир инвестиций" в стратегии на 4К25 представил список акций-фаворитов, в который вошли "ЛУКОЙЛ", ВТБ, "Т-Технологии", "ВК", ЮГК, "Яндекс" и "Евротранс".

"Руководство компании "ЛУКОЙЛ" приняло принципиальное решение направить существенные денежные средства на выкуп акций с последующим сокращением их количества на 11% (через погашение квазиказначейского пакета в 76 млн акций), но одновременно увеличить базу для дивидендов, - напоминают эксперты. - Эти меры позитивны для котировок как с точки зрения дивидендной доходности, так и направления средств всем акционерам, а не на акционирование ключевых сотрудников. Даже при консервативном прогнозе дивидендов за I полугодие в 352 руб./акц. дивидендная доходность составит 5%. Благодаря расчету выплат от свободного денежного потока, а не от чистой прибыли, "ЛУКОЙЛ" в ближайший год может остаться одним из лидером по дивидендной доходности в секторе".

Аналитики БКС ожидают значительного влияния на финансовые результаты ВТБ от снижения ключевой ставки ЦБ, поскольку банк является одним из главных бенефициаров смягчения монетарной политики. "Мы уже видим расширение чистой процентной маржи до 1,5% в июле против среднего уровня 0,9% за I полугодие. К концу года показатель может выйти на 2%, в следующем году мы ожидаем, что маржа составит 2,4%. Отметим, что ВТБ вернулся к выплате дивидендов, что также укрепит инвестиционный кейс компании", - пишут они.

"Т-Технологии", в свою очередь, по-прежнему демонстрируют сильные финансовые результаты. За I квартал чистая прибыль выросла на 50%, ожидаем, что за весь год она увеличится на 40%. Новые сделки M&A (слияния и поглощения) или новости по уже совершенным также могут стать драйверами котировок. Акции торгуются с прогнозным P/E на уровне 5,2x, что заметно ниже их среднеисторического уровня (9,3x) и, по мнению стратегов, указывает на возможный потенциал роста.

Эксперты БКС ждут, что краткосрочно акции "ВК" могут обгонять Индекс Мосбиржи, поскольку прогнозируют, что "ВК" продолжит показывать существенное улучшение рентабельности во II полугодии. Кроме того, новости о национальном мессенджере способны в краткосрочной перспективе поддержать котировки: презентация параметров проекта мессенджера Max запланирована на осень. Снижение ключевой ставки в ближайшие месяцы, если произойдет, также может поддержать котировки, учитывая все еще довольно высокую долговую нагрузку и чувствительность котировок к динамике рынка акций.

"На данный момент ЮГК торгуется по P/E (3,8х) со значительным дисконтом как относительно своих среднеисторических значений (5,5х), так и относительно P/E "Полюса" (дисконт 55% против исторического 25-30%), - констатируют аналитики. - Такой дисконт не оправдан на фоне высоких цен на золото, ожидаемого восстановления производства на Уральском хабе и дальнейшего роста на Сибирском хабе, и ослабления рубля во 2П25".

"Яндекс" показал хорошие результаты за II квартал, и эксперты БКС ждут сильную динамику в целом в 2025 год. Они считают долгосрочные перспективы и оценку бизнеса привлекательными. Акции торгуются с мультипликаторами EV/EBITDA 6х и Р/Е 14х - невысокий уровень для быстрорастущего бизнеса. Кроме того, у компании низкая долговая нагрузка (0,3х по соотношению Чистый долг/EBITDA в 2024 году) и положительная рентабельность чистой прибыли, что, на взгляд стратегов, должно снижать чувствительность к текущим высоким процентным ставкам.

"ЕвроТранс" показал существенный рост финансовых показателей в I полугодии 2025 года: выручка выросла на 30% год к году, EBITDA - на 49%, а чистая прибыль - на 45%, чему способствовало развитие высокомаржинальных направлений бизнеса, - указывают эксперты. - Компания объявила о дивидендах за I полугодие в размере 8,18 руб./акц. (дивдоходность 6%) дополнительно к уже уплаченным за I квартал 3 руб./акц. Несмотря на высокий долг (Чистый долг/EBITDA - 2,8x), акции выглядят привлекательно для краткосрочных вложений из-за их фундаментальной недооценки и высоких дивидендов".

