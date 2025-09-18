Среднесрочные перспективы платины предпочтительней палладия - ПСБ

Среднесрочные перспективы платины предпочтительней палладия, полагают аналитики банка ПСБ.

"Сегмент МПГ (металлы платиновой группы) в первой половине сентября показал разнонаправленную динамику, отражающую отток спекулятивного капитала на другие рынки, - пишут эксперты в комментарии. - Палладий попытался подрасти и краткосрочно выходил в целевую зону $1200-1240/унц., платина преимущественно консолидировалась около $1400/унц. Допускаем откат платины в район $1300, где металл, учитывая дефицит, способен вновь привлечь спекулятивные покупки. Палладий может выглядеть слабее - значимая поддержка нахоодится в районе $1000-1050. Среднесрочно предпочитаем платину, ожидая выхода котировок в конце года к уровням $1600-1700".

