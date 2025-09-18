Цены на нефть Brent стабилизируются выше $80/барр. при ухудшении геополитического фона - "Велес Капитал"

Цены на нефть Brent, скорее всего, стабилизируются выше $80 за баррель при ухудшении геополитического фона, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Котировки нефти на фоне ослабления доллара пытаются вернуться к росту и все еще ощущают поддержку от рисков более ограниченного предложения нефти, в частности, из РФ из-за угрозы новых санкций и пошлин против стран-покупателей российского "черного золота", - пишет эксперт в комментарии.

С технической точки зрения котировки Brent после волны падения в первой половине августа удерживаются выше уровня $65/барр., от которого пытаются развить восходящее движение при умеренно позитивных сигналах дневного и недельного графиков, отмечает Кожухова.

По мнению аналитика, цены на нефть сохраняют базу для развития краткосрочного и среднесрочного повышения, но по-прежнему ждут фундаментальных сигналов для роста. "Сценарий стабилизации котировок выше $80/барр., скорее всего, реализуется при ухудшении геополитического фона и перебоях с поставками, которые тем не менее будет пытаться восполнить ОПЕК+, - прогнозирует стратег инвесткомпании. - При прочих равных цены в ближайшие недели и месяцы могут ощущать влияние таких факторов как риски более ограниченных поставок при одновременной неопределенности в отношении спроса и остаться в широком диапазоне, ограниченном уровнями $60-80/барр.".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.