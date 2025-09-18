.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Снижение ставки ЦБ РФ на 200 б.п. до конца года остается реалистичным вариантом - Райффайзенбанк
.
18 сентября 2025 года 16:00
Снижение ставки ЦБ РФ на 200 б.п. до конца года остается реалистичным вариантом - Райффайзенбанк
Снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 200 б.п. до конца года остается реалистичным вариантом, говорится в комментарии Райффайзенбанка. "Недельные данные по инфляции порадовали активным снижением среднесуточных темпов почти в два раза, - пишут аналитики. - В итоге годовые темпы вновь перешли к дезинфляции (8,11% г/г к 15 сентября, после повышения до 8,16% г/г на предыдущей неделе). В последние недели инфляция снижается менее охотно, однако мы полагаем, что к концу сентября она сможет достичь ~7,9% г/г, что вполне укладывается в траекторию нашего прогноза в 6,5% г/г к концу года". Другим позитивным сюрпризом, по мнению стратегов банка, стало резкое снижение инфляционных ожиданий населения и наблюдаемой им инфляции по итогам сентябрьского опроса инФОМ. Фактически зафиксирован возврат к понижательной траектории, которая формировалась с начала этого года. Таким образом, всплеск ожиданий в августе стал неприятной неожиданностью, и, учитывая новые данные, сейчас его можно проигнорировать, полагают в банке. "Именно динамика инфляции станет определяющей для масштаба смягчения денежно-кредитной политики до конца этого года, - считают эксперты Райффайзенбанка. - Обсуждаемое сейчас возможное расширение дефицита бюджета, на наш взгляд, в большей степени должно затронуть ситуацию в следующем году, а потому, как мы думаем, возможные корректировки траектории ключевой ставки, о которых упоминал ЦБ, коснутся в большей степени монетарной политики уже в 2026 году. Пока же, на наш взгляд, мало что может остановить текущую дезинфляцию, а потому снижение ключевой ставки на 200 б.п. до конца года остается реалистичным вариантом". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
.
18 сентября 2025 года 17:16
Среднесрочные перспективы платины предпочтительней палладия, полагают аналитики банка ПСБ. "Сегмент МПГ (металлы платиновой группы) в первой половине сентября показал разнонаправленную динамику, отражающую отток спекулятивного капитала на другие рынки, - пишут эксперты в комментарии. - Палладий... читать дальше
.18 сентября 2025 года 16:30
Цены на нефть Brent стабилизируются выше $80/барр. при ухудшении геополитического фона - "Велес Капитал"
Цены на нефть Brent, скорее всего, стабилизируются выше $80 за баррель при ухудшении геополитического фона, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Котировки нефти на фоне ослабления доллара пытаются вернуться к росту и все еще ощущают поддержку от рисков более... читать дальше
.18 сентября 2025 года 15:25
Индекс S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6600-6670 пунктов на торгах в четверг, баланс рисков на предстоящую сессию позитивный при умеренной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Арайлым Канаткызы. Ожидавшееся большинством инвестсообщества решение ФРС по ставке... читать дальше
.18 сентября 2025 года 15:22
Москва. 18 сентября. Китайский юань слегка понижается на Московской бирже днем в четверг, рубль немного укрепляется на фоне подрастающей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,6625 руб., что на 1,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.18 сентября 2025 года 14:54
Высока вероятность краткосрочного коррекционного снижения цены золота в район $3500-3600 за тройскую унцию, цены серебра - до $40-41/унц., говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. "Золото продолжило обновлять исторические максимумы, поднявшись в район $3700/унц., - отмечают эксперты. -... читать дальше
.18 сентября 2025 года 14:23
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Софтлайна" с целью 98,68 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,06%, стоп-приказ: 110,28 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания демонстрирует рост... читать дальше
.18 сентября 2025 года 13:48
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций "ЕвроТранса", сообщается в материале аналитиков. Компания представила обновленные прогнозы финансовых показателей на 2025-2027 гг. Прогнозы на текущий год были пересмотрены в большую сторону - теперь менеджмент... читать дальше
.18 сентября 2025 года 13:21
Активные действия на российском рынке акций до конца текущей недели маловероятны, индекс Мосбиржи, скорее всего, будет консолидироваться на текущих уровнях, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлия Голдина. "Однако в октябре мы не исключаем возобновления восходящего тренда, ведь... читать дальше
.18 сентября 2025 года 12:49
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "Полюс" с 1927,36 рубля до 2170,36 рубля за штуку, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в материале аналитиков. Эксперты отмечают, что по итогам I полугодия 2025 года EBITDA выросла до 224,1 млрд руб., чистая... читать дальше
.18 сентября 2025 года 12:22
апазон в $67-68 за баррель для котировок нефти марки Brent пока сохраняет свою актуальность, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Итоги заседания ФРС не были позитивно восприняты сырьевым рынком, что ограничило эффект от неожиданного недельного падения запасов нефти в США максимальными с... читать дальше
.18 сентября 2025 года 12:03
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 110 рублей за штуку, сообщается в материале старшего аналитика Ольги Найденовой. "Размер эмиссии оказался на уровне нашего прогноза, а предлагаемая цена - ниже него. Банк ВТБ остается одной... читать дальше
.18 сентября 2025 года 11:45
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "позитивную" оценку акций ПАО "Озон Фармацевтика", бумага на текущих уровнях, скорее всего, недооценена с учетом дальнейшего выхода новых препаратов и роста выручки и прибыли, сообщается в обзоре аналитика Дмитрия Булгакова. Эмитент объявил о начале... читать дальше
.18 сентября 2025 года 11:18
SberCIB Investment Research пока сохраняет оценку "держать" для акций ВТБ, сообщается в комментарии аналитиков. Эксперты инвестбанка считают обнародованные менеджментом эмитента планы по поводу SPO и стратегию на 2026 год масштабными, но вполне достижимыми при благоприятном макроэкономическом... читать дальше
.18 сентября 2025 года 10:49
Индекс RGBI может закрепиться ближе к верхней границе диапазона 118-119 пунктов на торгах в четверг в ожидании данных по федеральному бюджету, которые будут опубликованы в конце текущего месяца, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. "Снижение... читать дальше
.18 сентября 2025 года 10:35
Рынок рублевых гособлигаций еще не нащупал новое равновесное положение, снижение цен и рост доходностей бумаг, вероятно, продолжатся, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". "Первые после сентябрьского заседания Банка России аукционы ОФЗ показали снижение спроса и... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.