Рубль днем немного повышается в паре с юанем на фоне подрастающей нефти

Москва. 18 сентября. Китайский юань слегка понижается на Московской бирже днем в четверг, рубль немного укрепляется на фоне подрастающей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,6625 руб., что на 1,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 7 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 83,28 руб./$1; контракт EURRUBF снизился на 18 копеек, до 98,72руб./EUR1.

Курс рубля фундаментально может быть достаточно крепким, считает председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Конечно, на курс влияет и внешняя конъюнктура, но и наша денежно-кредитная политика. Сейчас укрепление курса, которое было летом, все заметили, это во многом влияние жесткой денежно-кредитной политики. Как стали смягчаться потихоньку денежно-кредитные условия, у нас курс несколько слаб, но фундаментально, тем не менее, курс в нашей экономике может быть достаточно крепким", - сообщила Набиуллина на Московском финансовом форуме в четверг.

Она отметила, что курс формируется под действием рыночных факторов.

"Когда задают вопрос про курс, я предлагаю все-таки вспомнить, что валютный рынок - это рынок, и на нем действуют те же рыночные законы", - заявила глава ЦБ.

Она подчеркнула, что беспокойство у экономических агентов обычно вызывает не ослабление или укрепление курса, а его значительные колебания, важна предсказуемость курсовой динамики.

"Низкая инфляция - это более стабильный курс, более предсказуемый, тот, который может и бюджет рассматривать, и компании", - добавила председатель ЦБ.

Курс валютной пары юань/рубль продолжит движение в нижней половине диапазона 11,5-12 руб. за юань в ближайшие дни, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

"На наш взгляд, во второй половине недели пара юань/рубль стабилизируется в нижней половине целевого диапазона 11,5-12 руб. за юань, которая (с точки зрения фундаментальных факторов) в ближайшее время будет актуальной для китайской валюты, - пишет эксперт в комментарии. - При этом на горизонте до конца месяца (на фоне подготовки экспортеров к пику налоговых выплат) юань может протестировать нижнюю границу указанного коридора. Однако на среднесрочном горизонте видим риски подъема китайской валюты в верхнюю половину диапазона, чему будет способствовать дальнейший рост спроса на валюту со стороны импортеров и смягчение денежно-кредитной политики".

Цены на нефть перешли к повышению днем в четверг.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск поднимается на 0,41%, до $68,22 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) растут в цене на 0,47%, до $64,34 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent опускалась до $67,34 за баррель, на WTI - до $63,45 за баррель.

Инвесторы оценивают итоги завершившегося накануне вечером заседания американского центрального банка, а также перспективы экономики США.

Федеральная резервная система (ФРС) в среду снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов, что совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Понижение стало первым с декабря прошлого года.

Медианный прогноз руководителей Федрезерва предполагает, что до конца 2025 года базовая ставка опустится еще на 50 б.п.

Министерство энергетики США сообщило в среду, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 9,29 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения на 1,5 млн баррелей, по данным Trading Economics. Товарные запасы бензина сократились на 2,35 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 4,05 млн баррелей.