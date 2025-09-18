.
Дефляция в РФ в августе составила 0,4%
Снижение потребительских цен в августе составило 0,4% после повышения на 0,57% в июле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 8,14% с 8,79% месяцем ранее. Снижение цен в августе оказалось сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших дефляцию на уровне 0,17%
 
Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 15 сентября на уровне 8,02%
Рост потребительских цен с 9 по 15 сентября составил 0,04% после повышения на 0,10% со 2 по 8 сентября и снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября, сообщил в среду Росстат. С начала месяца цены в РФ к 15 сентября выросли на 0,13%, рост цен с...
 
Хакеры атакуют автомобили
Количество кибератак на автомобили с начала года увеличилось на 20%. Но более 70% машин в России старше 10 лет, а механизмам без современной электроники хакеры не страшны, пишут "Ведомости". За первые восемь месяцев 2025 г. хакерские группировки...
 
Переработчики отходов создали отраслевую ассоциацию для расчистки рынка
Чуть менее ста российских компаний, занятых утилизацией отходов, создали ассоциацию для защиты своих интересов и консолидации отрасли, пригласив Росприроднадзор к сотрудничеству, сообщает "Коммерсантъ". Ведомство, много лет добивавшееся порядка в...
 
18 сентября 2025 года 15:22

Рубль днем немного повышается в паре с юанем на фоне подрастающей нефти

Москва. 18 сентября. Китайский юань слегка понижается на Московской бирже днем в четверг, рубль немного укрепляется на фоне подрастающей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,6625 руб., что на 1,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 7 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 83,28 руб./$1; контракт EURRUBF снизился на 18 копеек, до 98,72руб./EUR1.

Курс рубля фундаментально может быть достаточно крепким, считает председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Конечно, на курс влияет и внешняя конъюнктура, но и наша денежно-кредитная политика. Сейчас укрепление курса, которое было летом, все заметили, это во многом влияние жесткой денежно-кредитной политики. Как стали смягчаться потихоньку денежно-кредитные условия, у нас курс несколько слаб, но фундаментально, тем не менее, курс в нашей экономике может быть достаточно крепким", - сообщила Набиуллина на Московском финансовом форуме в четверг.

Она отметила, что курс формируется под действием рыночных факторов.

"Когда задают вопрос про курс, я предлагаю все-таки вспомнить, что валютный рынок - это рынок, и на нем действуют те же рыночные законы", - заявила глава ЦБ.

Она подчеркнула, что беспокойство у экономических агентов обычно вызывает не ослабление или укрепление курса, а его значительные колебания, важна предсказуемость курсовой динамики.

"Низкая инфляция - это более стабильный курс, более предсказуемый, тот, который может и бюджет рассматривать, и компании", - добавила председатель ЦБ.

Курс валютной пары юань/рубль продолжит движение в нижней половине диапазона 11,5-12 руб. за юань в ближайшие дни, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

"На наш взгляд, во второй половине недели пара юань/рубль стабилизируется в нижней половине целевого диапазона 11,5-12 руб. за юань, которая (с точки зрения фундаментальных факторов) в ближайшее время будет актуальной для китайской валюты, - пишет эксперт в комментарии. - При этом на горизонте до конца месяца (на фоне подготовки экспортеров к пику налоговых выплат) юань может протестировать нижнюю границу указанного коридора. Однако на среднесрочном горизонте видим риски подъема китайской валюты в верхнюю половину диапазона, чему будет способствовать дальнейший рост спроса на валюту со стороны импортеров и смягчение денежно-кредитной политики".

Цены на нефть перешли к повышению днем в четверг.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск поднимается на 0,41%, до $68,22 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) растут в цене на 0,47%, до $64,34 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent опускалась до $67,34 за баррель, на WTI - до $63,45 за баррель.

Инвесторы оценивают итоги завершившегося накануне вечером заседания американского центрального банка, а также перспективы экономики США.

Федеральная резервная система (ФРС) в среду снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов, что совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Понижение стало первым с декабря прошлого года.

Медианный прогноз руководителей Федрезерва предполагает, что до конца 2025 года базовая ставка опустится еще на 50 б.п.

Министерство энергетики США сообщило в среду, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 9,29 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения на 1,5 млн баррелей, по данным Trading Economics. Товарные запасы бензина сократились на 2,35 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 4,05 млн баррелей.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


18 сентября 2025 года 17:16
Среднесрочные перспективы платины предпочтительней палладия - ПСБ
Среднесрочные перспективы платины предпочтительней палладия, полагают аналитики банка ПСБ. "Сегмент МПГ (металлы платиновой группы) в первой половине сентября показал разнонаправленную динамику, отражающую отток спекулятивного капитала на другие рынки, - пишут эксперты в комментарии. - Палладий...    читать дальше
18 сентября 2025 года 16:30
Цены на нефть Brent стабилизируются выше $80/барр. при ухудшении геополитического фона - "Велес Капитал"
Цены на нефть Brent, скорее всего, стабилизируются выше $80 за баррель при ухудшении геополитического фона, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Котировки нефти на фоне ослабления доллара пытаются вернуться к росту и все еще ощущают поддержку от рисков более...    читать дальше
18 сентября 2025 года 16:00
Снижение ставки ЦБ РФ на 200 б.п. до конца года остается реалистичным вариантом - Райффайзенбанк
Снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 200 б.п. до конца года остается реалистичным вариантом, говорится в комментарии Райффайзенбанка. "Недельные данные по инфляции порадовали активным снижением среднесуточных темпов почти в два раза, - пишут аналитики. - В итоге годовые темпы вновь перешли к...    читать дальше
18 сентября 2025 года 15:25
S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6600-6670п в четверг - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6600-6670 пунктов на торгах в четверг, баланс рисков на предстоящую сессию позитивный при умеренной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Арайлым Канаткызы. Ожидавшееся большинством инвестсообщества решение ФРС по ставке...    читать дальше
18 сентября 2025 года 14:54
Высока вероятность краткосрочного коррекционного снижения цены золота в район $3500-3600/унц. - ПСБ
Высока вероятность краткосрочного коррекционного снижения цены золота в район $3500-3600 за тройскую унцию, цены серебра - до $40-41/унц., говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. "Золото продолжило обновлять исторические максимумы, поднявшись в район $3700/унц., - отмечают эксперты. -...    читать дальше
18 сентября 2025 года 14:23
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Софтлайна с целью 98,68 руб
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Софтлайна" с целью 98,68 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,06%, стоп-приказ: 110,28 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания демонстрирует рост...    читать дальше
18 сентября 2025 года 13:48
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций ЕвроТранса
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций "ЕвроТранса", сообщается в материале аналитиков. Компания представила обновленные прогнозы финансовых показателей на 2025-2027 гг. Прогнозы на текущий год были пересмотрены в большую сторону - теперь менеджмент...    читать дальше
18 сентября 2025 года 13:21
Активные действия на рынке акций РФ до конца текущей недели маловероятны - "БКС МИ"
Активные действия на российском рынке акций до конца текущей недели маловероятны, индекс Мосбиржи, скорее всего, будет консолидироваться на текущих уровнях, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлия Голдина. "Однако в октябре мы не исключаем возобновления восходящего тренда, ведь...    читать дальше
18 сентября 2025 года 12:49
"АКБФ" повысил прогнозную цену акций Полюса до 2170,36 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "Полюс" с 1927,36 рубля до 2170,36 рубля за штуку, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в материале аналитиков. Эксперты отмечают, что по итогам I полугодия 2025 года EBITDA выросла до 224,1 млрд руб., чистая...    читать дальше
18 сентября 2025 года 12:22
Диапазон $67-68/барр. для нефтяных цен пока сохраняет свою актуальность - банк "Санкт-Петербург"
апазон в $67-68 за баррель для котировок нефти марки Brent пока сохраняет свою актуальность, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Итоги заседания ФРС не были позитивно восприняты сырьевым рынком, что ограничило эффект от неожиданного недельного падения запасов нефти в США максимальными с...    читать дальше
18 сентября 2025 года 12:03
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ВТБ
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 110 рублей за штуку, сообщается в материале старшего аналитика Ольги Найденовой. "Размер эмиссии оказался на уровне нашего прогноза, а предлагаемая цена - ниже него. Банк ВТБ остается одной...    читать дальше
18 сентября 2025 года 11:45
"БКС МИ" сохраняет "позитивную" оценку акций Озон Фармацевтики
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "позитивную" оценку акций ПАО "Озон Фармацевтика", бумага на текущих уровнях, скорее всего, недооценена с учетом дальнейшего выхода новых препаратов и роста выручки и прибыли, сообщается в обзоре аналитика Дмитрия Булгакова. Эмитент объявил о начале...    читать дальше
18 сентября 2025 года 11:18
SberCIB сохраняет оценку "держать" для акций ВТБ
SberCIB Investment Research пока сохраняет оценку "держать" для акций ВТБ, сообщается в комментарии аналитиков. Эксперты инвестбанка считают обнародованные менеджментом эмитента планы по поводу SPO и стратегию на 2026 год масштабными, но вполне достижимыми при благоприятном макроэкономическом...    читать дальше
18 сентября 2025 года 10:49
Индекс RGBI может закрепиться ближе к верхней границе диапазона 118-119п - ПСБ
Индекс RGBI может закрепиться ближе к верхней границе диапазона 118-119 пунктов на торгах в четверг в ожидании данных по федеральному бюджету, которые будут опубликованы в конце текущего месяца, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. "Снижение...    читать дальше
18 сентября 2025 года 10:35
Рынок ОФЗ еще не нащупал новое равновесие - "ВТБ Моя Аналитика"
Рынок рублевых гособлигаций еще не нащупал новое равновесное положение, снижение цен и рост доходностей бумаг, вероятно, продолжатся, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". "Первые после сентябрьского заседания Банка России аукционы ОФЗ показали снижение спроса и...    читать дальше
