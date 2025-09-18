.
Мнения аналитиков
Дефляция в РФ в августе составила 0,4%
Снижение потребительских цен в августе составило 0,4% после повышения на 0,57% в июле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 8,14% с 8,79% месяцем ранее. Снижение цен в августе оказалось сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших дефляцию на уровне 0,17%
 
Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 15 сентября на уровне 8,02%
Рост потребительских цен с 9 по 15 сентября составил 0,04% после повышения на 0,10% со 2 по 8 сентября и снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября, сообщил в среду Росстат. С начала месяца цены в РФ к 15 сентября выросли на 0,13%, рост цен с...
 
Хакеры атакуют автомобили
Количество кибератак на автомобили с начала года увеличилось на 20%. Но более 70% машин в России старше 10 лет, а механизмам без современной электроники хакеры не страшны, пишут "Ведомости". За первые восемь месяцев 2025 г. хакерские группировки...
 
Переработчики отходов создали отраслевую ассоциацию для расчистки рынка
Чуть менее ста российских компаний, занятых утилизацией отходов, создали ассоциацию для защиты своих интересов и консолидации отрасли, пригласив Росприроднадзор к сотрудничеству, сообщает "Коммерсантъ". Ведомство, много лет добивавшееся порядка в...
 
18 сентября 2025 года 10:20

Рубль утром слегка опускается в паре с юанем на фоне небольшого снижения цен на нефть

Москва. 18 сентября. Китайский юань незначительно подрастает на Московской бирже утром в четверг, рубль немного слабеет на фоне небольшого снижения цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,6995 руб. (+1,95 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,72 коп. выше уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары юань/рубль продолжит движение в нижней половине диапазона 11,5-12 рублей за юань в ближайшие дни, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

"На наш взгляд, во второй половине недели пара юань/рубль стабилизируется в нижней половине целевого диапазона 11,5-12 руб. за юань, которая (с точки зрения фундаментальных факторов) в ближайшее время будет актуальной для китайской валюты, - пишет эксперт в комментарии. - При этом на горизонте до конца месяца (на фоне подготовки экспортеров к пику налоговых выплат) юань может протестировать нижнюю границу указанного коридора. Однако на среднесрочном горизонте видим риски подъема китайской валюты в верхнюю половину диапазона, чему будет способствовать дальнейший рост спроса на валюту со стороны импортеров и смягчение денежно-кредитной политики".

Предложения Еврокомиссии по очередному пакету санкций Евросоюза в отношении России, как ожидается, представят в пятницу, сообщило в среду издание Handelsblatt.

"Планируемый 19-й пакет санкций ЕС был неожиданно отложен. Вместо вторника, как ожидалось ранее, пакет, вероятно, будет представлен в пятницу", - пишет газета.

По словам источников, Еврокомиссия решила расширить пакет из-за "провокаций со стороны РФ" и давления на ЕС со стороны США.

Во вторник издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что в ЕС пока не планируют представлять предложения по новому санкционному пакету против России. При этом предполагаемая новая дата обнародования будущих ограничительных мер ЕС в статье не приводилась.

Вместе с тем Bloomberg сообщал, что отсрочка предложения по 19-му пакету связана с тем, что союзу надо его "согласовать с приоритетами G7".

Цены на нефть снижаются утром в четверг, инвесторы оценивают итоги заседания американского центрального банка, а также данные по запасам нефти и продуктов нефтепереработки в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск опускается на 0,24%, до $67,79 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снижаются в цене на 0,31%, до $63,85 за баррель.

Федеральная резервная система (ФРС) по итогам сентябрьского заседания снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов - до 4-4,25% годовых, что совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Медианный прогноз руководителей Федрезерва предусматривает, что базовая ставка опустится до 3,5-3,75% до конца текущего года.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на максимальные с 13 июня 9,29 млн баррелей - до 415,4 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики. Эксперты в среднем ожидали снижения на 1,5 млн баррелей, по данным Trading Economics. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 12 сентября, сократились на 2,35 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 4,05 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


18 сентября 2025 года 17:16
Среднесрочные перспективы платины предпочтительней палладия - ПСБ
Среднесрочные перспективы платины предпочтительней палладия, полагают аналитики банка ПСБ. "Сегмент МПГ (металлы платиновой группы) в первой половине сентября показал разнонаправленную динамику, отражающую отток спекулятивного капитала на другие рынки, - пишут эксперты в комментарии. - Палладий...    читать дальше
18 сентября 2025 года 16:30
Цены на нефть Brent стабилизируются выше $80/барр. при ухудшении геополитического фона - "Велес Капитал"
Цены на нефть Brent, скорее всего, стабилизируются выше $80 за баррель при ухудшении геополитического фона, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Котировки нефти на фоне ослабления доллара пытаются вернуться к росту и все еще ощущают поддержку от рисков более...    читать дальше
18 сентября 2025 года 16:00
Снижение ставки ЦБ РФ на 200 б.п. до конца года остается реалистичным вариантом - Райффайзенбанк
Снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 200 б.п. до конца года остается реалистичным вариантом, говорится в комментарии Райффайзенбанка. "Недельные данные по инфляции порадовали активным снижением среднесуточных темпов почти в два раза, - пишут аналитики. - В итоге годовые темпы вновь перешли к...    читать дальше
18 сентября 2025 года 15:25
S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6600-6670п в четверг - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6600-6670 пунктов на торгах в четверг, баланс рисков на предстоящую сессию позитивный при умеренной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Арайлым Канаткызы. Ожидавшееся большинством инвестсообщества решение ФРС по ставке...    читать дальше
18 сентября 2025 года 15:22
Рубль днем немного повышается в паре с юанем на фоне подрастающей нефти
Москва. 18 сентября. Китайский юань слегка понижается на Московской бирже днем в четверг, рубль немного укрепляется на фоне подрастающей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,6625 руб., что на 1,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
18 сентября 2025 года 14:54
Высока вероятность краткосрочного коррекционного снижения цены золота в район $3500-3600/унц. - ПСБ
Высока вероятность краткосрочного коррекционного снижения цены золота в район $3500-3600 за тройскую унцию, цены серебра - до $40-41/унц., говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. "Золото продолжило обновлять исторические максимумы, поднявшись в район $3700/унц., - отмечают эксперты. -...    читать дальше
18 сентября 2025 года 14:23
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Софтлайна с целью 98,68 руб
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Софтлайна" с целью 98,68 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,06%, стоп-приказ: 110,28 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания демонстрирует рост...    читать дальше
18 сентября 2025 года 13:48
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций ЕвроТранса
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций "ЕвроТранса", сообщается в материале аналитиков. Компания представила обновленные прогнозы финансовых показателей на 2025-2027 гг. Прогнозы на текущий год были пересмотрены в большую сторону - теперь менеджмент...    читать дальше
18 сентября 2025 года 13:21
Активные действия на рынке акций РФ до конца текущей недели маловероятны - "БКС МИ"
Активные действия на российском рынке акций до конца текущей недели маловероятны, индекс Мосбиржи, скорее всего, будет консолидироваться на текущих уровнях, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлия Голдина. "Однако в октябре мы не исключаем возобновления восходящего тренда, ведь...    читать дальше
18 сентября 2025 года 12:49
"АКБФ" повысил прогнозную цену акций Полюса до 2170,36 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "Полюс" с 1927,36 рубля до 2170,36 рубля за штуку, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в материале аналитиков. Эксперты отмечают, что по итогам I полугодия 2025 года EBITDA выросла до 224,1 млрд руб., чистая...    читать дальше
18 сентября 2025 года 12:22
Диапазон $67-68/барр. для нефтяных цен пока сохраняет свою актуальность - банк "Санкт-Петербург"
апазон в $67-68 за баррель для котировок нефти марки Brent пока сохраняет свою актуальность, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Итоги заседания ФРС не были позитивно восприняты сырьевым рынком, что ограничило эффект от неожиданного недельного падения запасов нефти в США максимальными с...    читать дальше
18 сентября 2025 года 12:03
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ВТБ
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 110 рублей за штуку, сообщается в материале старшего аналитика Ольги Найденовой. "Размер эмиссии оказался на уровне нашего прогноза, а предлагаемая цена - ниже него. Банк ВТБ остается одной...    читать дальше
18 сентября 2025 года 11:45
"БКС МИ" сохраняет "позитивную" оценку акций Озон Фармацевтики
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "позитивную" оценку акций ПАО "Озон Фармацевтика", бумага на текущих уровнях, скорее всего, недооценена с учетом дальнейшего выхода новых препаратов и роста выручки и прибыли, сообщается в обзоре аналитика Дмитрия Булгакова. Эмитент объявил о начале...    читать дальше
18 сентября 2025 года 11:18
SberCIB сохраняет оценку "держать" для акций ВТБ
SberCIB Investment Research пока сохраняет оценку "держать" для акций ВТБ, сообщается в комментарии аналитиков. Эксперты инвестбанка считают обнародованные менеджментом эмитента планы по поводу SPO и стратегию на 2026 год масштабными, но вполне достижимыми при благоприятном макроэкономическом...    читать дальше
18 сентября 2025 года 10:49
Индекс RGBI может закрепиться ближе к верхней границе диапазона 118-119п - ПСБ
Индекс RGBI может закрепиться ближе к верхней границе диапазона 118-119 пунктов на торгах в четверг в ожидании данных по федеральному бюджету, которые будут опубликованы в конце текущего месяца, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. "Снижение...    читать дальше
