Рубль утром слегка опускается в паре с юанем на фоне небольшого снижения цен на нефть

Москва. 18 сентября. Китайский юань незначительно подрастает на Московской бирже утром в четверг, рубль немного слабеет на фоне небольшого снижения цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,6995 руб. (+1,95 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,72 коп. выше уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары юань/рубль продолжит движение в нижней половине диапазона 11,5-12 рублей за юань в ближайшие дни, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

"На наш взгляд, во второй половине недели пара юань/рубль стабилизируется в нижней половине целевого диапазона 11,5-12 руб. за юань, которая (с точки зрения фундаментальных факторов) в ближайшее время будет актуальной для китайской валюты, - пишет эксперт в комментарии. - При этом на горизонте до конца месяца (на фоне подготовки экспортеров к пику налоговых выплат) юань может протестировать нижнюю границу указанного коридора. Однако на среднесрочном горизонте видим риски подъема китайской валюты в верхнюю половину диапазона, чему будет способствовать дальнейший рост спроса на валюту со стороны импортеров и смягчение денежно-кредитной политики".

Предложения Еврокомиссии по очередному пакету санкций Евросоюза в отношении России, как ожидается, представят в пятницу, сообщило в среду издание Handelsblatt.

"Планируемый 19-й пакет санкций ЕС был неожиданно отложен. Вместо вторника, как ожидалось ранее, пакет, вероятно, будет представлен в пятницу", - пишет газета.

По словам источников, Еврокомиссия решила расширить пакет из-за "провокаций со стороны РФ" и давления на ЕС со стороны США.

Во вторник издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что в ЕС пока не планируют представлять предложения по новому санкционному пакету против России. При этом предполагаемая новая дата обнародования будущих ограничительных мер ЕС в статье не приводилась.

Вместе с тем Bloomberg сообщал, что отсрочка предложения по 19-му пакету связана с тем, что союзу надо его "согласовать с приоритетами G7".

Цены на нефть снижаются утром в четверг, инвесторы оценивают итоги заседания американского центрального банка, а также данные по запасам нефти и продуктов нефтепереработки в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск опускается на 0,24%, до $67,79 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снижаются в цене на 0,31%, до $63,85 за баррель.

Федеральная резервная система (ФРС) по итогам сентябрьского заседания снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов - до 4-4,25% годовых, что совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Медианный прогноз руководителей Федрезерва предусматривает, что базовая ставка опустится до 3,5-3,75% до конца текущего года.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на максимальные с 13 июня 9,29 млн баррелей - до 415,4 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики. Эксперты в среднем ожидали снижения на 1,5 млн баррелей, по данным Trading Economics. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 12 сентября, сократились на 2,35 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 4,05 млн баррелей.