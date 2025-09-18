Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 18 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе опасений затягивания процесса урегулирования конфликта вокруг Украины, с одной стороны, и в целом благоприятных данных по инфляции в РФ, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

По данным Росстата, рост потребительских цен в РФ за неделю с 9 по 15 сентября составил 0,04% после повышения на 0,10% со 2 по 8 сентября и снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября. Из данных за 15 дней сентября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 15 сентября замедлилась до 8,10% с 8,16% на 8 сентября (и 8,14% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики, и замедлилась до 8,02% с 8,10% на 8 сентября, если ее определять из среднесуточных данных за весь сентябрь 2024 года.

Цены производителей промышленных товаров в РФ в августе 2025 года выросли относительно предыдущего месяца на 1,1% после увеличения на 0,9% в июле (рост был зафиксирован впервые с февраля), снижения на 1,3% в июне и также на 1,3% в мае, сообщил в среду Росстат. Опрошенные "Интерфаксом" в начале сентября аналитики ожидали повышения цен производителей в августе на 0,4%. За январь-август снижение цен промпроизводителей составило 2,1%.

В среду также стало известно, что инфляционные ожидания населения РФ в сентябре снизились до 12,6% с 13,5% в августе, достигнув минимального уровня с сентября 2024 года (12,5%), следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Тем временем издание The Wall Street Journal сообщило в среду, что ряд европейских дипломатов считает, что президент США Дональд Трамп ставит перед ЕС условия, при выполнении которых, по его словам, Вашингтон согласится нарастить санкционное давление на РФ, таким образом, чтобы Евросоюз не мог их выполнить. "Некоторые европейские дипломаты утверждают, что Трамп выдвигает условия, зная, что ЕС их не удовлетворит, и это позволяет президенту избегать усиления экономического давления на Россию. Прислушаться к призывам Трампа ввести строгие санкции против Китая и Индии, прекратить покупать российскую нефть - это явно тяжелая задача для Европы", - информирует издание.

Одновременно с этим, по словам собеседников газеты, знающих о разговорах Трампа с европейскими лидерами, президент с начала украинского кризиса призывал Европу воспользоваться замороженными российскими активами. Однако европейская сторона, изучая способы применить активы для помощи Киеву, не желает их изымать, опасаясь последствий. WSJ отмечает, что сложности, с которыми сталкивается ЕС в связи с требованиями Трампа, демонстрируют проблемы союза с попытками оказать давление на РФ. Ранее Трамп призвал европейских союзников принять более жесткие меры, если они хотят, чтобы США также ввели санкции против РФ.

Американские фондовые индексы завершили сессию в среду без единой динамики: Dow Jones вырос, тогда как S&P 500 и Nasdaq ушли в минус. Федеральная резервная система (ФРС) по итогам сентябрьского заседания снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов - до 4-4,25% годовых, что совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Медианный прогноз руководителей ФРС предусматривает, что базовая ставка опустится до 3,5-3,75% годовых до конца текущего года.

Американский ЦБ подтвердил прогноз инфляции (индекс PCE) в США на 2025 год на уровне 3%. Оценка на следующей год была повышена до 2,6% с 2,4%, ожидания на 2027 год остались прежними - 2,1%. Также Федрезерв улучшил прогноз роста ВВП в этом году до 1,6% с 1,4%, в будущем году - до 1,8% с 1,6%, в 2027 году - до 1,9% с 1,8%.

Число домов, строительство которых было начато в США в августе, сократилось на 8,5% относительно предыдущего месяца и составило 1,307 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли в среду. Это минимальный показатель за три месяца. Согласно пересмотренным данным, в июле количество новостроек составляло 1,429 млн, а не 1,428 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение до 1,37 млн с объявленного ранее июльского уровня.

Рынки акций Азии показывают разнонаправленные изменения на торгах в четверг, инвесторы оценивают итоги заседания ФРС США и другие новости. Китайский Shanghai Composite теряет 0,1%, гонконгский Hang Seng - 0,8%. В пятницу состоится беседа президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что лидеры двух стран согласуют финальные условия торговой сделки, обсуждавшейся на этой неделе в Мадриде. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,7%. Вместе с тем японский Nikkei 225 увеличивается на 1,3%. В ходе сессии индикатор обновил исторический максимум. Значение южнокорейского индекса Kospi поднимается на 1,2%.

В свою очередь мировые цены на нефть снижаются утром в четверг, инвесторы оценивают итоги заседания американского центрального банка, а также данные по запасам нефти и продуктов нефтепереработки в США. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск опускается на 0,28%, до $67,76 за баррель. В среду контракт подешевел на 0,76%, до $67,95 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снижаются в цене на 0,34%, до $63,83 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,73%, до $64,05 за баррель.

Федеральная резервная система по итогам сентябрьского заседания снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов - до 4-4,25% годовых, что совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Внимание рынка привлекло не столько снижение ставки, сколько пессимистичные сигналы от главы ФРС Джерома Пауэлла, отмечает аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева. "Он подчеркнул ослабление рынка труда и устойчивость высокой инфляции, - написала она. - На этом фоне снижение ставки выглядит как мера, направленная на обуздание рисков, а не на стимулирование спроса".

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на максимальные с 13 июня 9,29 млн баррелей - до 415,4 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики. Эксперты в среднем ожидали снижения на 1,5 млн баррелей. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 12 сентября, сократились на 2,35 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 4,05 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 2,3 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 10,11 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,058 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали негативную динамику, отыгрывая как достаточно жесткие итоги сентябрьского заседания ЦБ РФ, так и сохраняющиеся геополитические и санкционные риски.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 сентября снизился на 0,07% и составил 117,79 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,04%, опустившись до 1160,13 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "ГТЛК-001Р-08" (-0,73%), "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (-0,5%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,48%) и "Новотранс-001Р-03" (-0,33%), а в лидерах повышения - облигации "АФК Система-1Р-11" (+0,48%), "Газпромбанк-001Р-19Р" (+0,34%) и "РЖД-001P-03R" (+0,28%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии 001P-20R с 10 млрд рублей до 15 млрд рублей. По облигациям будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Финальный ориентир спреда установлен на уровне 125 базисных пунктов. Сбор заявок на флоатер прошел 17 сентября. Техразмещение запланировано на 23 сентября. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов, он доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

Кроме того, ПАО "Ростелеком" установило ставку 14-17-го купонов облигаций серии 001Р-05R на уровне 14% годовых. Эмитент разместил 10-летний выпуск объемом 15 млрд рублей в апреле 2019 года по ставке 8,45% годовых.

Лизинговая компания "Бизнес альянс" 19 сентября начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-08 объемом 300 млн рублей. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 22% годовых до погашения. По выпуску предусмотрен call-опцион в дату окончания 24-го купона.

ООО "Лизинг-трейд" 26 сентября планирует начать размещение 5-летних облигаций серии 001Р-12 объемом 400 млн рублей. Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - 23% годовых (ему соответствует доходность к call-опциону через 2,5 года обращения 25,58% годовых). По выпуску также предусмотрена равномерная амортизация: по 8,33% от номинала будет погашаться начиная с 49-го купонного периода. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ООО "Байсэл" переносит размещение облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,7 года (1365 дней) объемом 250 млн рублей с 18 сентября на неопределенный срок. В официальном тг-канале организатора размещения отмечается: "Размещение откладывается на несколько дней. Это технические вопросы подготовки, которые оказались чуть длительнее, чем мы предполагали". Ставка квартальных купонов по выпуску установлена на уровне 23% годовых. По займу предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 13-14-го купонов, еще 40% номинала - в дату завершения 15-го купона, а также call-опционы в даты окончания 4-го и 8-го купонов.