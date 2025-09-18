"АКБФ" повысил прогнозную цену акций Полюса до 2170,36 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "Полюс" с 1927,36 рубля до 2170,36 рубля за штуку, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в материале аналитиков.

Эксперты отмечают, что по итогам I полугодия 2025 года EBITDA выросла до 224,1 млрд руб., чистая прибыль - до 172,5 млрд руб., что превысило прогнозы.

"Мы повысили оценки EBITDA и чистой прибыли эмитента по итогам 2025 года с 540,9 млрд руб. и 320 млрд руб. до 560,3 млрд руб. и 337,7 млрд руб. соответственно. Прогноз EBITDA компании на 2026 год повышен, составляет 710,6 млрд руб. против 661,5 млрд руб. ранее", - говорится в обзоре.

Несмотря на снижение производства золота на 11%, эмитент выигрывает от ценовой конъюнктуры, обращают внимание в инвесткомпании: прогноз на IV квартал повышен до $3750 за тройскую унцию.

"Влияние этого пересмотра на среднесрочные оценки справедливой стоимости ПАО "Полюс", впрочем, сглажено сохранением индикативного прогноза диапазона курса рубля к американской валюте по итогам 2025 года на уровне 85-95 руб./$1, - указывают эксперты. - В рамках базового прогноза по-прежнему рассматриваем риски инвестиций в золото на период ближайших кварталов в текущих условиях как повышенные или высокие".

"Компания обладает преимуществом наличия сравнительно недорогого долга с погашением в 2027-2029 гг. Отмечаем также, что менеджмент успешно справился с увеличением в 2025 году капзатрат в 1,8-2 раза при снижении производства золота с 3 млн унций до 2,5-2,6 млн унций, что увеличило зависимость финансовых результатов компании от ценовой конъюнктуры на рынке, - пишут эксперты инвесткомпании. - На этом фоне мы восстанавливаем дисконт-поправку на риски вложений в акции ПАО "Полюс" - на уровне 15% против 20% ранее".

Совет директоров "Полюса" рекомендовал дивиденды за полугодие - 70,85 руб. на акцию, а годовой прогноз повышен до 144,1 руб.

"С учетом дивидендной политики компании и практики последних выплат и решений руководства наш прогноз дивидендов эмитента в сумме по итогам 2025 года равен порядка 144,1 руб./ао против порядка 119,3 руб./ао ранее. Рыночный прогноз, по нашим данным, равен порядка 140 руб./ао", - сообщается в материале.

