.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" сохраняет "позитивную" оценку акций Озон Фармацевтики
.
18 сентября 2025 года 11:45
"БКС МИ" сохраняет "позитивную" оценку акций Озон Фармацевтики
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "позитивную" оценку акций ПАО "Озон Фармацевтика", бумага на текущих уровнях, скорее всего, недооценена с учетом дальнейшего выхода новых препаратов и роста выручки и прибыли, сообщается в обзоре аналитика Дмитрия Булгакова. Эмитент объявил о начале преимущественного приобретения акций по цене 42 руб. за штуку в рамках допэмиссии на 65,9 млн бумаг. Допэмиссия завершает SPO, проведенное ранее в текущем году на 2,8 млрд руб. по 42 руб. за штуку. Его цель - регистрация лекарственных препаратов и расширение производственных мощностей. "Размещение ниже рыночной цены может оказать некоторое давление на котировки, но оно не меняет нашего "позитивного" взгляда на бумагу, - отмечает Булгаков. - В среднесрочной перспективе основной фокус на росте продаж: компания нацелена увеличить выручку более чем на 25% г/г в 2025 году. После проведения допэмиссии будет определенный эффект размытия на нашу оценку, поскольку наша целевая цена выше цены размещения". "Бумага на текущих уровнях, скорее всего, недооценена с учетом дальнейшего выхода новых препаратов и роста выручки/прибыли. Новые направления достаточно капиталоемкие, а процентные ставки высокие, что мотивирует искать финансирование за счет акционерного капитала. Бумага торгуется с мультипликатором P/E на уровне 9,9х на 2025 год по сравнению с 7,9х на 2026 год (мы ожидаем роста прибыли)", - пишет эксперт инвесткомпании в материале. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ОЗОН/ФАРМАЦЕВТИКА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
18 сентября 2025 года 17:16
Среднесрочные перспективы платины предпочтительней палладия, полагают аналитики банка ПСБ. "Сегмент МПГ (металлы платиновой группы) в первой половине сентября показал разнонаправленную динамику, отражающую отток спекулятивного капитала на другие рынки, - пишут эксперты в комментарии. - Палладий... читать дальше
.18 сентября 2025 года 16:30
Цены на нефть Brent стабилизируются выше $80/барр. при ухудшении геополитического фона - "Велес Капитал"
Цены на нефть Brent, скорее всего, стабилизируются выше $80 за баррель при ухудшении геополитического фона, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Котировки нефти на фоне ослабления доллара пытаются вернуться к росту и все еще ощущают поддержку от рисков более... читать дальше
.18 сентября 2025 года 16:00
Снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 200 б.п. до конца года остается реалистичным вариантом, говорится в комментарии Райффайзенбанка. "Недельные данные по инфляции порадовали активным снижением среднесуточных темпов почти в два раза, - пишут аналитики. - В итоге годовые темпы вновь перешли к... читать дальше
.18 сентября 2025 года 15:25
Индекс S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6600-6670 пунктов на торгах в четверг, баланс рисков на предстоящую сессию позитивный при умеренной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Арайлым Канаткызы. Ожидавшееся большинством инвестсообщества решение ФРС по ставке... читать дальше
.18 сентября 2025 года 15:22
Москва. 18 сентября. Китайский юань слегка понижается на Московской бирже днем в четверг, рубль немного укрепляется на фоне подрастающей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,6625 руб., что на 1,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.18 сентября 2025 года 14:54
Высока вероятность краткосрочного коррекционного снижения цены золота в район $3500-3600 за тройскую унцию, цены серебра - до $40-41/унц., говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. "Золото продолжило обновлять исторические максимумы, поднявшись в район $3700/унц., - отмечают эксперты. -... читать дальше
.18 сентября 2025 года 14:23
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Софтлайна" с целью 98,68 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,06%, стоп-приказ: 110,28 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания демонстрирует рост... читать дальше
.18 сентября 2025 года 13:48
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций "ЕвроТранса", сообщается в материале аналитиков. Компания представила обновленные прогнозы финансовых показателей на 2025-2027 гг. Прогнозы на текущий год были пересмотрены в большую сторону - теперь менеджмент... читать дальше
.18 сентября 2025 года 13:21
Активные действия на российском рынке акций до конца текущей недели маловероятны, индекс Мосбиржи, скорее всего, будет консолидироваться на текущих уровнях, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлия Голдина. "Однако в октябре мы не исключаем возобновления восходящего тренда, ведь... читать дальше
.18 сентября 2025 года 12:49
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "Полюс" с 1927,36 рубля до 2170,36 рубля за штуку, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в материале аналитиков. Эксперты отмечают, что по итогам I полугодия 2025 года EBITDA выросла до 224,1 млрд руб., чистая... читать дальше
.18 сентября 2025 года 12:22
апазон в $67-68 за баррель для котировок нефти марки Brent пока сохраняет свою актуальность, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Итоги заседания ФРС не были позитивно восприняты сырьевым рынком, что ограничило эффект от неожиданного недельного падения запасов нефти в США максимальными с... читать дальше
.18 сентября 2025 года 12:03
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 110 рублей за штуку, сообщается в материале старшего аналитика Ольги Найденовой. "Размер эмиссии оказался на уровне нашего прогноза, а предлагаемая цена - ниже него. Банк ВТБ остается одной... читать дальше
.18 сентября 2025 года 11:18
SberCIB Investment Research пока сохраняет оценку "держать" для акций ВТБ, сообщается в комментарии аналитиков. Эксперты инвестбанка считают обнародованные менеджментом эмитента планы по поводу SPO и стратегию на 2026 год масштабными, но вполне достижимыми при благоприятном макроэкономическом... читать дальше
.18 сентября 2025 года 10:49
Индекс RGBI может закрепиться ближе к верхней границе диапазона 118-119 пунктов на торгах в четверг в ожидании данных по федеральному бюджету, которые будут опубликованы в конце текущего месяца, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. "Снижение... читать дальше
.18 сентября 2025 года 10:35
Рынок рублевых гособлигаций еще не нащупал новое равновесное положение, снижение цен и рост доходностей бумаг, вероятно, продолжатся, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". "Первые после сентябрьского заседания Банка России аукционы ОФЗ показали снижение спроса и... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.