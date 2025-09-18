SberCIB сохраняет оценку "держать" для акций ВТБ

SberCIB Investment Research пока сохраняет оценку "держать" для акций ВТБ, сообщается в комментарии аналитиков.

Эксперты инвестбанка считают обнародованные менеджментом эмитента планы по поводу SPO и стратегию на 2026 год масштабными, но вполне достижимыми при благоприятном макроэкономическом фоне.

"Отметим, впрочем, что многие из факторов роста прибыли 2026 года представляются неорганическими, а основной бизнес группы даже при росте чистой процентной маржи до целевых уровней может не показать прибыль, существенно превышающую результат 2025 года, - говорится в материале аналитиков. - Политика выплаты дивидендов в размере 50% от чистой прибыли может потребовать в скором времени дополнительного привлечения капитала, если цели по рентабельности капитала не будут достигнуты".

Пока у экспертов SberCIB недостаточно оснований для смены оценки ВТБ из-за хронической нехватки капитала и рисков снижения качества кредитного портфеля группы, оценка "держать" сохраняется.

