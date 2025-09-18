Индекс RGBI может закрепиться ближе к верхней границе диапазона 118-119п - ПСБ

Индекс RGBI может закрепиться ближе к верхней границе диапазона 118-119 пунктов на торгах в четверг в ожидании данных по федеральному бюджету, которые будут опубликованы в конце текущего месяца, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

"Снижение котировок госбумаг в среду было прервано данными по инфляционным ожиданиям населения за сентябрь, которые неожиданно опустились до минимума с сентября 2024 года (до 12,6% с 13,5% в августе). Напомним, что устойчиво высокий уровень инфляционных ожиданий населения был одним из факторов ужесточения риторики регулятора на прошедшем заседании, - отмечает эксперт в обзоре. - Подтверждение тренда по инфляционным ожиданиям в октябре позволит ЦБ продолжить поступательное снижение ставки до 15% годовых к концу текущего года".

Результаты аукционов ОФЗ в среду были невыразительными, констатирует Грицкевич - Минфин продал госбумаг только на 44 млрд руб. по номиналу, однако практически полностью выполнив свой план на квартал (1,5 трлн руб.). Возможный рост госзаимствований к концу 2025 года, вероятно, будет реализован через флоатеры, что нейтрально для котировок ОФЗ-ПД, отмечает он.

"Ожидаем в четверг попыток разворота индекса RGBI и закрепления ближе к верхней границе диапазона 118-119 пунктов в ожидании данных по федеральному бюджету, которые будут опубликованы в конце месяца", - пишет аналитик в материале банка.

