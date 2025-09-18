Рынок ОФЗ еще не нащупал новое равновесие - "ВТБ Моя Аналитика"

Рынок рублевых гособлигаций еще не нащупал новое равновесное положение, снижение цен и рост доходностей бумаг, вероятно, продолжатся, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

"Первые после сентябрьского заседания Банка России аукционы ОФЗ показали снижение спроса и объемов размещений гособлигаций с фиксированным купоном до минимальных значений за несколько месяцев. Это означает, что рынок ОФЗ еще не нащупал новое равновесие. Снижение цен и рост доходностей облигаций, вероятно, продолжатся. Период турбулентности целесообразно переждать в фонде ликвидности", - пишут эксперты.

