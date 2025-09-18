SberCIB открыл торговую идею: покупать акции ГК ПИК с целью 720 руб

SberCIB Investment Research открыл торговую идею "покупать акции "ГК ПИК" с целью 720 рублей за штуку", что предполагает потенциал роста 20% от текущего уровня, сообщается в комментарии аналитиков.

После решения ЦБ РФ по ключевой ставке в прошлую пятницу бумаги эмитента упали в стоимости упали на 6%, но эксперты инвестбанка считают, что такая реакция чрезмерная и неоправданная.

"Все потому, что динамика финансовых показателей компании значительно лучше конкурентов, а еще чистый долг по итогам первого полугодия сменился на чистую денежную позицию, - указывают аналитики SberCIB. - Кроме того, период высоких ставок укрепил позицию "ГК ПИК": по оценкам, продажи в первом полугодии выросли, в то время как рынок в физическом объеме сократился".

SberCIB сохраняет позитивный взгляд на акции "ГК ПИК". У компании очень сильные балансовые показатели, а еще она продолжает генерировать прибыль в такое сложное для сектора время, говорится в комментарии экспертов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.