Дефляция в РФ в августе составила 0,4%
Снижение потребительских цен в августе составило 0,4% после повышения на 0,57% в июле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 8,14% с 8,79% месяцем ранее. Снижение цен в августе оказалось сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших дефляцию на уровне 0,17%
 
Рейтинг российских банков за август
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за август 2025 года. В августе 2025 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным...
 
Расширение санкций - наименее значимая проблема для бизнеса
Бизнес назвал расширение санкций одной из наименее значимых сложностей, которые ограничивают их работу. Это следует из опроса предприятий Банком России, опубликованного в "Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики" ЦБ,...
 
Продажи новых авто в 2026 году в РФ вырастут до 1,5 млн штук
Продажи новых легковых автомобилей в России в 2026 г. превысят уровень текущего года на 20–25%. Это позволит достичь показателя в 1,5–1,55 млн проданных машин, что приблизит результат к уровню 2024 г. Такие прогнозы сделали опрошенные "Ведомостями"...
 
17 сентября 2025 года 19:29

Рынок акций РФ в среду смог скорректироваться вверх, индекс МосБиржи отскочил выше 2810п

Москва. 17 сентября. Рынок акций РФ в среду смог скорректироваться вверх после отката на ожиданиях новых антироссийских санкций Запада, геополитической напряженности и просевшей нефти, индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля отскочил выше 2810 пунктов после просадки днем ниже 2785 пунктов.

По итогам основных торгов он составил 2814,04 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1068,07 пункта (+0,2%), лидерами роста выступили акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+3,4%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+2,9%) и "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2,2%), остальные blue chips на Мосбирже продемонстрировали смешанную динамику в пределах 2,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 сентября, составил 82,9987 руб. (+16,28 копейки).

Подорожали также акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +1% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (+0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,3%).

Подешевели акции "ВК" (MOEX: VKCO) (-2,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,9%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,1%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-0,1%).

Накануне вечером глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель в рамках очередного пакета санкций против РФ предложит меры против банковской сферы, криптовалют, сферы энергетики. "Еврокомиссия скоро представит 19-й пакет санкций. Он будет нацелен на криптовалюту, банки и энергетику", - написала она в соцсети X после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. "Провела хороший телефонный разговор с президентом США по поводу введения дополнительных мер для усиления экономического давления на Россию", - отметила фон дер Ляйен.

Ранее Трамп заявлял, что может ввести санкции против РФ, но только при условии, что партнеры США первыми пойдут на жесткие ограничительные меры, в частности, на введение существенных пошлин против таких стран, как Индия и Китай за покупку нефти у РФ. Также Трамп неоднократно отмечал, что сама Европа должна отказаться от таких закупок. При этом ряд СМИ подчеркивал со ссылкой на источники, что на данный момент введение таких мер партнерами США маловероятно.

Фон дер Ляйен заявила, что собирается, но не в рамках санкций, "предложить ускорить отказ от импорта российских энергоносителей".

Согласно установленной процедуре, предложения ЕК по санкциям направляются на обсуждение и утверждение властям стран ЕС. Для одобрения пакета санкций требуется согласие всех государств Евросоюза.

Президент США все еще верит в достижение мира на Украине и продолжит усилия для решения этой проблемы, заявил во вторник госсекретарь США Марко Рубио. "Он продолжит попытки (урегулирования - ИФ). Если мир возможен, он хочет его достичь", - сказал Рубио журналистам перед вылетом из Израиля в Катар.

При этом Рубио допускает, что в какой-то момент США могут потерять надежду на мирное урегулирование. "Однажды президент может заключить, что достичь мира невозможно. Пока что он так не думает, но такие времена могут наступить", - отметил госсекретарь. По его словам, если наступит момент, когда Трамп решит ввести санкции в отношении РФ и прекратить работу над завершением кризиса, то в мире не останется никого, кто мог бы решить украинскую проблему.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в среду, что Евросоюз и Киев пытаются убедить президента США отказаться от миротворческих усилий по урегулировании украинского кризиса. "И европейцы, и украинский режим пытаются убедить Дональда Трампа отказаться от миротворческих усилий, вернуться к конфронтации с Россией, по сути, превратить войну Байдена в войну Трампа", - сказал Лавров на посольском "круглом столе" Дипломатической академии МИД РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что в настоящий момент нет понимания относительно возможных сроков проведения телефонного разговора или следующей личной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Он отметил, что диалог продолжается, но "пока каких-то наметок относительно контактов на высшем уровне нет".

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс Мосбиржи в среду продолжил двигаться по сценарию предыдущего дня на фоне разнополярных новостей. В Еврокомиссии пообещали вскоре представить новый пакет антироссийских санкций, направленный против криптовалют, банков и энергетики, а президент США Дональд Трамп заявил, что украинским властям придется пойти на сделку ради достижения мира. Конъюнктура нефтяного и валютного рынка в середине недели значимо не менялась.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) еврозоны в августе, согласно финальной оценке, увеличился на 2% г/г, не изменившись с июля, первоначально ожидался рост цен на 2,1%. Данные по новостройкам в США за август оказались чуть слабее прогнозов. В четверг рынки будут оценивать итоги заседания ФРС. Снижение процентных ставок на 25 б.п. заложено в ожидания почти на 100%, важными для общих настроений будут экономические прогнозы американского регулятора. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард в четверг выступит с речью.

На российском рынке акционеры "ММЦБ" и "НПО Наука" проведут внеочередные собрания, в повестке обсуждение дивидендных выплат за I полугодие. Индекс Мосбиржи будет торговаться с учетом новых данных Росстата по инфляции. Если не появится ярких внешних новостных поводов, индекс продолжит проторговку рубежа 2800 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ФГ "Финам" Максима Абрамова, мировые фондовые площадки в среду демонстрируют смешанную динамику на фоне ожиданий итогов заседания Федрезерва США по ключевой ставке.

Рынок акций РФ все еще остается под давлением продаж на фоне разочарования инвесторов решением ЦБ о консервативном снижении ключевой ставки на 100 б.п. и жесткой риторикой регулятора относительно дальнейших шагов. Дополнительным фактором неопределенности выступают сохраняющиеся риски усиления западных санкций против российских компаний и нефтяного сектора. Но в целом поддержкой для рынка служит продолжающийся процесс смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ.

В центре внимания остаются геополитика и санкции против России, включая обсуждение новых ограничений и замороженных активов. На внутреннем рынке выделяются заявления ВТБ о допэмиссии осенью. Кроме того, глава Минэкономразвития Максим Решетников подчеркнул, что экономика РФ будет развиваться в условиях высоких ставок, что требует осторожного подхода к инвестициям и гибкости на рынке труда.

Ранее индекс МосБиржи удерживался в диапазоне 2850-3000 пунктов, сейчас коридор сместился в область 2700-2850 пунктам, считает Абрамов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций продолжает оценивать геополитические и корпоративные новости.

Акции "Юнипро" в среду подросли без очевидных фундаментальных причин. В августе компания сообщила о получении чистой прибыли за I полугодие по МСФО в размере 20,89 млрд руб. против прибыли в 21,71 млрд руб. годом ранее. "Юнипро", однако, по-прежнему не выплачивает дивиденды, что ограничивает влияние сильных финансовых результатов на акции компании, считает аналитик.

На западных фондовых площадках в среду преобладали осторожные настроения. Особенно важными вечером в среду будут прогнозы Федрезерва США и его тон на ближайшие заседания: сохранение жесткой риторики даже в случае снижения ставки может усилить фиксацию прибыли в акциях и поддержать доллар и наоборот. Для золота позитивным сценарием является "голубиный" тон ФРС. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии смогли выйти в небольшой "плюс" и стабилизировались выше 2800 пунктов и 1065 пунктов соответственно в отсутствии конкретных фундаментальных драйверов. Рынок РФ в текущих условиях продолжает реагировать главным образом на корпоративные и геополитический новости, полагает Кожухова.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,8%), также консолидируются Европа (индексы FTSE и DAX подросли на 0,1%, CAC 40 просел на 0,4%) и Штаты (индексы акций S&P500 и Nasdaq к 18:50 мск просели на 0,1-0,5%, Dow вырос на 0,7%).

Как стало известно в среду, экспорт Японии в августе сократился на 0,1% в годовом выражении, импорт упал на 5,2%. Эксперты в среднем прогнозировали уменьшение экспорта в августе на 1,9% и сокращение импорта на 4,2%.

Ослабление напряженности в торговых отношениях между США и Китаем повысило оптимизм инвесторов после того, как американский президент объявил о заключении соглашения, позволяющего TikTok продолжать работать в США.

Число домов, строительство которых было начато в США в августе, сократилось на 8,5% относительно предыдущего месяца и составило 1,307 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в июле количество новостроек составляло 1,429 млн, а не 1,428 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 1,37 млн с объявленного ранее июльского уровня, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке к вечеру в среду цены оставались в "минусе" после роста трех дней подряд.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 мск составила $68,34 за баррель (-0,2% и +1,5% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI - $64,42 за баррель (-0,1% и +1,9% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на максимальные с 13 июня 9,29 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения на 1,5 млн баррелей, по данным Trading Economics. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 12 сентября, сократились на 2,35 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 4,05 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 296 тыс. баррелей.

Инвесторы ждут в среду итогов заседания Федеральной резервной системы США. Ожидается, что американский ЦБ снизит базовую процентную ставку впервые с декабря прошлого года.

Ранее цены выросли на опасениях перебоев в поставках нефти из РФ, а также на фоне усиливающегося давления США на покупателей российской нефти.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 54,3 млрд рублей (из них 8,24 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,45 млрд рублей на бумаги ВТБ и 5,44 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


17 сентября 2025 года 19:21
Рубль в среду подешевел в паре с юанем на фоне снижения цен на нефть
Москва. 17 сентября. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль опустился на фоне дешевеющей нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,68 руб., что на 6 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
17 сентября 2025 года 19:02
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазонах 82-84 руб./$1, 97-99 руб./EUR1 и 11,5-11,9 руб./юань до конца текущей недели - Freedom Finance Global
Рубль, вероятно, до конца текущей недели будет торговаться по отношению к доллару, евро и юаню в диапазонах 82-84 руб./$1, 97-99 руб./EUR1 и 11,5-11,9 руб./юань соответственно, считает ведущий аналитик инвестиционной компании Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Негативное давление на...    читать дальше
17 сентября 2025 года 18:42
Индекс Мосбиржи с высокой вероятностью пока останется в диапазоне 2700-3000п - "КИТ Финанс Брокер"
Индекс Мосбиржи с высокой вероятностью останется в диапазоне боковой консолидации 2700-3000 пунктов как минимум до октябрьского заседания Банка России с периодической демонстрацией краткосрочных колебаний под влиянием геополитических новостей, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс...    читать дальше
17 сентября 2025 года 18:17
БКС сохраняет "позитивный" долгосрочный взгляд на индекс МосБиржи c таргетом 3500п
"БКС Мир инвестиций" сохраняет "позитивный" взгляд на индекс МосБиржи в долгосрочной перспективе, говорится в стратегии инвесткомпании на IV квартал. Основными драйверами станут смягчение денежно-кредитной политики Банка России и постепенное ослабление рубля. Целевое значение по индексу МосБиржи...    читать дальше
17 сентября 2025 года 18:13
"Финам" повысил прогнозную цену акций Alphabet до $219,64
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Alphabet Inc. со $181,14 до $219,64 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал снижения 12,7% от текущего уровня, рекомендация "держать" при этом сохранена, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова. "Компания опубликовала позитивный...    читать дальше
17 сентября 2025 года 17:53
Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций ВТБ до 100 руб
Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций ВТБ со 120 рублей до 100 рублей за штуку на горизонте года, учитывая потенциальное изменение количества бумаг банка после допэмиссии, сообщается в материале аналитика Натальи Мильчаковой. Топ-менеджмент эмитента в ходе презентации сделал...    читать дальше
17 сентября 2025 года 17:31
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции НЛМК с целью 105,8 руб
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целью 105,8 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,8%, стоп-приказ: 123,6 рубля, говорится в комментарии инвестиционной...    читать дальше
17 сентября 2025 года 16:56
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "Фикс прайса" с целью 2,77 руб
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции ПАО "Фикс прайс" с прогнозной стоимостью на уровне 2,77 рубля за штуку, сообщается в материале аналитика Артема Михайлина. "Мы провели оценку изменений и пришли к выводу, что наши тезисы относительно инвестиционного профиля ритейлера все еще актуальны. На...    читать дальше
17 сентября 2025 года 16:33
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Medtronic
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Medtronic Plc с прогнозной стоимостью на уровне $110,4 за штуку, что предполагает потенциал роста 18,2%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Отчетность компании за первый фискальный квартал с окончанием в...    читать дальше
17 сентября 2025 года 15:57
Акции Henderson справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
ции ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) в настоящее время в целом справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Дом мужской моды представил предварительные данные по выручке по итогам 8 месяцев 2025 года. Благодаря цифровой трансформации...    читать дальше
17 сентября 2025 года 15:30
ПСБ сохраняет прогнозную цену бумаг Ozon на уровне 5198 руб
Банк ПСБ сохраняет прогнозную стоимость бумаг Ozon на уровне 5198 рублей за штуку на горизонте года, говорится в материале аналитика Екатерины Крыловой. Последний торговый день расписками Ozon в режиме Т+1, по сообщению Московской биржи - 22 сентября 2025 года. С 17 сентября вводится запрет на...    читать дальше
17 сентября 2025 года 15:25
Рубль днем умеренно снижается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти
Москва. 17 сентября. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в среду, рубль снижается на фоне дешевеющей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,672 руб., что на 5,2 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
17 сентября 2025 года 15:02
"Финам" понизил рейтинг акций CITIC Securities до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций CITIC Securities с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 30,05 юаня (CNY) за штуку, что предполагает потенциал роста 2,4%, сообщается в материале аналитика Игоря Додонова. "С момента выхода нашего предыдущего обзора от конца мая...    читать дальше
17 сентября 2025 года 14:32
Акции ВТБ остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции ВТБ сохраняют привлекательность для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов на онлайн-встрече с инвесторами подтвердил прогноз по прибыли компании (ожидается, что чистая прибыль группы в 2025 году составит около...    читать дальше
17 сентября 2025 года 14:01
S&P; 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6540-6670п в среду - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6540-6670 пунктов в течение торговой сессии среды при нейтральном балансе рисков и высокой волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Даниал Ермахан. Эксперт отмечает, что главное макроэкономическое событие сегодняшнего дня -...    читать дальше
