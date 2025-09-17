Рубль в среду подешевел в паре с юанем на фоне снижения цен на нефть

Москва. 17 сентября. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль опустился на фоне дешевеющей нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,68 руб., что на 6 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 18 сентября на 16,28 копейки, до 82,9987 руб./$1, и повысил курс евро на 40,91 копейки, до 98,2994 руб./EUR1.

"В среду рубль умеренно опустился в паре с юанем. Пятничное решение ЦБ снизить ключевую ставку меньше, чем прогнозировал рынок, позволило рублю отскочить от минимальных отметок с первой половины марта, до которых он опускался в ожидании заседания регулятора и более заметного смягчения ДКП. Рубль в начале недели скорректировался вверх, однако повышение длилось недолго. Полагаем при этом, что сейчас основное негативное влияние на рубль оказывает ожидание санкционных новостей, в то время как поддерживать котировки нацвалюты в ближайшие дни будет подготовка экспортеров к налоговым выплатам", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Инфляционные ожидания населения РФ в сентябре снизились до 12,6% с 13,5% в августе, достигнув минимального уровня с сентября 2024 года (12,5%), следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Он проводился 2-11 сентября 2025 года.

Самого низкого значения в этом году ожидания достигали в марте, когда составляли 12,9%. В июне и июле инфляционные ожидания оставались на уровне 13%.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в сентябре снизилась до 14,7% с 16,1%. Этот показатель также приблизился к уровню сентября 2024 года (14,4%).

Ранее сообщалось, что ценовые ожидания предприятий РФ в сентябре немного снизились, вернувшись на уровень июля 2025 года. Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике.

В сентябре Банк России снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов - до 17% годовых.

Цены на нефть остаются в минусе вечером в среду после выхода официальных данных о запасах в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск опускается на 0,28%, до $68,28 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 0,25%, до $64,35 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на максимальные с 13 июня 9,29 млн баррелей - до 415,4 млн, сообщило в среду министерство энергетики. Эксперты в среднем ожидали снижения на 1,5 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 12 сентября, сократились на 2,35 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 4,05 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 296 тыс. баррелей.

Инвесторы ждут в среду итогов заседания Федеральной резервной системы США. Ожидается, что американский ЦБ снизит базовую процентную ставку впервые с декабря прошлого года.

Ставки межбанковского кредитного рынка снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 16 сентября отступила на 3 базисных пункта, до 16,79% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один и три месяца в среду опустились на 4 базисных пункта, до 17,69% и 18,96% соответственно. Версия RUONIA на шесть месяцев уменьшилась на 3 базисных пункта, до 20,72% годовых.