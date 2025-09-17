Рубль днем умеренно снижается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Москва. 17 сентября. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в среду, рубль снижается на фоне дешевеющей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,672 руб., что на 5,2 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 25 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 83,45 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 35 копеек, до 98,89 руб./EUR1.

Вероятно закрепление пары рубль/юань выше отметки 12 руб./юань к концу осени, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Во вторник юань смог отыграть часть потерь, понесенных в последние сессии. По итогам дня китайская валюта поднялась на 0,5%, закончив торги чуть выше 11,6 руб., отмечает эксперт.

"Пара юань/рубль продолжает в среду "осваиваться" в нижней половине диапазона 11,5-12 руб./юань, которая, по нашим оценкам, будет актуальной для юаня на краткосрочном горизонте, - прогнозирует Зварич. - При этом в рамках следующей недели возможно тестирование поддержки на уровне 11,5 руб./юань на фоне роста продаж валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат".

Что же касается среднесрочной динамики китайской валюты, то к концу осени аналитик ожидает выхода юаня в район 12 руб./юань и закрепления над данной отметкой до конца года, чему будет способствовать сохранение тенденции к росту спроса на валюту со стороны импортеров и дальнейшее смягчение ДКП.

Рубль по-прежнему остается избыточно крепким, говорится в комментарии аналитиков Райффайзенбанка.

Результаты внешней торговли РФ в июле, на взгляд экспертов, впечатляющие: по данным ЦБ, баланс товаров и услуг вырос сразу до $7,7 млрд, причем профицит торгового баланса ($13 млрд) стал самым значительным с марта 2024 года. Основные улучшения связаны с экспортом, который, по оценкам экспертов, вырос сразу на 14% м/м с исключением сезонности. Импорт в целом оставался стабильным: в августе он почти не изменился м./м.

"На наш взгляд, столь позитивные результаты по платежному балансу в июле - временное явление, - считают эксперты Райффайзенбанка. - Судя по комментариям ЦБ, в августе мог произойти рост импорта. По нашим оценкам, рубль по-прежнему остается избыточно крепким, и мы сохраняем наш прогноз в 92 руб./$1 на конец года".

Инвесторам стоит использовать текущую ситуацию для формирования позиций в валютных активах как элемент хеджирования и защиты капитала, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер".

"Кульминация падения рубля совпала с решением ЦБ по ключевой ставке, что указывает на значительный вклад спекулятивного спроса в движение курса, - отмечают эксперты в обзоре. - Решение регулятора фактически "остудило" рынок, а с точки зрения технического анализа на графике сформировался разворотный паттерн "падающая звезда", сигнализирующий о возможной смене краткосрочного тренда. Тем не менее текущее укрепление рубля выглядит временным и локальным. Вероятной зоной возобновления спроса может стать диапазон 81,5-82 руб./$1".

На взгляд аналитиков, дополнительным фактором давления на курс выступила трансформация структуры валютного рынка: экспортеры более чем вдвое увеличили покупки иностранной валюты, что в первую очередь связано с необходимостью обслуживания внешних долговых обязательств.

"Таким образом, несмотря на локальное укрепление рубля, в среднесрочной перспективе сохраняется тренд на постепенную девальвацию российской валюты. Мы рекомендуем инвесторам использовать текущие уровни для формирования позиций в валютных активах как элемент хеджирования и защиты капитала", - резюмируют стратеги "КИТ Финанс Брокер".

Цены на нефть продолжают снижаться днем в среду после роста по итогам трех предыдущих сессий подряд.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск опускается на 0,42%, до $68,18 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 0,45%, до $64,22 за баррель.

Во вторник контракты на Brent подорожали на 1,5%, на WTI - на 1,9% на опасениях относительно перебоев в поставках нефти из РФ, а также на фоне усиливающегося давления США на покупателей российской нефти.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила накануне, что у нее состоялся "хороший разговор" с президентом США Дональдом Трампом о взаимодействии по усилению экономического давления на Россию. Она отметила, что Еврокомиссия вскоре представит 19-й пакет санкций, "направленный против криптовалют, банков и энергетики", а также "предложит ускорить поэтапный отказ от импорта российского ископаемого топлива".

В центре внимания рынков в среду - заседание Федеральной резервной системы США. Ожидается, что по его итогам американский ЦБ снизит базовую процентную ставку впервые с декабря прошлого года. Смягчение денежно-кредитной политики в крупнейшей экономике мира, как правило, является положительным фактором для спроса на нефть.

Американский институт нефти (API) сообщил во вторник, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 3,42 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальный отчет министерства энергетики США будет опубликован в 17:30 мск. Аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на уменьшение запасов нефти на 1,5 млн баррелей, по данным Trading Economics.