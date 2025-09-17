БКС сохраняет "позитивный" долгосрочный взгляд на индекс МосБиржи c таргетом 3500п

"БКС Мир инвестиций" сохраняет "позитивный" взгляд на индекс МосБиржи в долгосрочной перспективе, говорится в стратегии инвесткомпании на IV квартал. Основными драйверами станут смягчение денежно-кредитной политики Банка России и постепенное ослабление рубля.

Целевое значение по индексу МосБиржи на 12 месяцев вперед составляет 3500 пунктов, потенциал роста - 23% плюс ожидаемая дивидендная доходность 6,4%. Наибольший апсайд с "позитивным" взглядом аналитики отмечают в ритейле (58%), девелоперах (54%), а также технологиях и телекомах (53%). С "позитивным" взглядом остаются нефтегазовый сектор (34%), электроэнергетика (34%) и финансы (34%). "Нейтральный" взгляд у экспертов на сектор металлургии и добычи (24%), а также промышленность (20%). C "негативным" взглядом - компании из сектора IT (7%) и транспортного сектора (-4%).

Краткосрочный взгляд на индекс (до конца 2025 года) повышен до "позитивного".

"Опыт зарубежных стран говорит о среднем росте индекса акций на 10% в течение шести месяцев после первого снижения ключевой ставки. Для российского индекса это означает ориентир в 3060 пунктов к Новому году. Кроме того, с момента первого снижения ключевой ставки (6 июня 2025 года) индекс МосБиржи прибавил менее чем 2% - необоснованно мало, что оставляет пространство для роста до конца года", - пишут аналитики.

Мультипликатор Р/Е индекса находится на уровне 4,3х, дисконт к историческим средним составляет около 30%, обращают внимание эксперты. "Стратегически акции лучше защищают от инфляции, продолжение снижения ключевой ставки при одновременном снижении доходности по безрисковым облигациям (ОФЗ) будет повышать долгосрочную привлекательность акций", - считают они.

Тактически аналитики по-прежнему отдают предпочтение облигациям, так как премия в акциях остается невысокой. "Долгосрочно (от года) акции - наш выбор, ралли на снижении ставок еще впереди", - подчеркивают они.

В топ дивидендных историй БКС входят "ИКС 5" (доходность в ближайшие 12 месяцев - 23,4%), "МТС" (16,3%), "Транснефть" (12,5% "префы"), Сбербанк (11,9%), "ЛУКОЙЛ" (10,6%).

Портфель краткосрочных фаворитов включает акции "ЛУКОЙЛа", ВТБ, "Т-Технологий", "Южуралзолото", "Яндекс", VK и "ЕвроТранс".

цг мв