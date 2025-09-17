"Финам" открыл торговую идею: продавать акции НЛМК с целью 105,8 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целью 105,8 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,8%, стоп-приказ: 123,6 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Фундаментальные показатели эмитента демонстрируют значительное ухудшение, констатируют аналитики: выручка сократилась на 15,3% (до 439 млрд руб.), операционная прибыль упала на 59%, EBITDA - на 46%.

Основные причины - снижение цен на сталь (минус 14%) и падение объемов производства (минус 5% г/г), указывают эксперты.

Свободный денежный поток составил лишь 4 млрд руб. (на 70% ниже прогноза) из-за оттока оборотного капитала.

Несмотря на снижение долга на 14%, слабая генерация денежных потоков и высокие операционные затраты ограничивают финансовую гибкость, отмечают аналитики инвесткомпании в материале.

Прогноз восстановления EBITDA к 2026 году завязан на гипотетическом росте цен (+10-12%), что в текущих макроусловиях выглядит оптимистично, считают они.

"С технической точки зрения актив находится в выраженном нисходящем тренде. Динамика движений и структура графика указывают на преобладание продавцов. Отсутствие существенных объемов подтверждает слабость покупательского интереса. Ключевые уровни сопротивления остаются недостижимыми для "быков". При объеме позиции в 5% и выставлении "стоп-заявки" на уровне 123,6 руб. риск на портфель составит 0,44%", - указывают в "Финаме".

