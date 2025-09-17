Акции Henderson справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) в настоящее время в целом справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Дом мужской моды представил предварительные данные по выручке по итогам 8 месяцев 2025 года.

Благодаря цифровой трансформации бизнеса компании продолжается тренд по опережающему росту онлайн-каналов относительно "офлайна", отмечают эксперты.

Аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции" нейтрально оценивают представленные финансовые результаты. Бизнес компании продолжает расти двухзначными темпами, но сталкивается с давлением на маржинальность из-за роста затрат, констатируют они.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.