ПСБ сохраняет прогнозную цену бумаг Ozon на уровне 5198 руб

Банк ПСБ сохраняет прогнозную стоимость бумаг Ozon на уровне 5198 рублей за штуку на горизонте года, говорится в материале аналитика Екатерины Крыловой.

Последний торговый день расписками Ozon в режиме Т+1, по сообщению Московской биржи - 22 сентября 2025 года. С 17 сентября вводится запрет на короткие продажи.

Эмитент "переезжает" с Кипра в Россию, будет зарегистрировано МКПАО "Озон" в САР Калининградской области. Завершение регистрации ожидается в октябре, после чего акции будут доступны на бирже.

Редомициляция снимает ограничения на доступность бумаг только квалифицированным инвесторам. Считаем, что это станет дополнительным драйвером роста котировок акций Ozon", - говорится в обзоре аналитика ПСБ.

Маркетплейс в августе представил сильные результаты за второй квартал 2025 года, получив чистую прибыль за счет роста бизнеса и контроля над затратами без поддержки разовых факторов, констатирует эксперт.

Компания наращивает темпы роста GMV, рентабельность, на текущий год ожидает скорр. EBITDA на уровне 100-120 млрд руб. (70-90 млрд руб. ранее) при росте оборота примерно на 40% г/г.

Внушительная денежная позиция (460,5 млрд руб.) продолжает обеспечивать кратное покрытие долговых обязательств и развитие ключевых направлений бизнеса.

"Положительно смотрим на перспективы Ozon и сохраняем целевой уровень на двенадцать месяцев в районе 5198 руб." - указывает Крылова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.