"Финам" понизил рейтинг акций CITIC Securities до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций CITIC Securities с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 30,05 юаня (CNY) за штуку, что предполагает потенциал роста 2,4%, сообщается в материале аналитика Игоря Додонова.

"С момента выхода нашего предыдущего обзора от конца мая акции эмитента подорожали на 14,3% на фоне общего роста рынков акций материкового Китая, потенциал их дальнейшего укрепления уже выглядит весьма ограниченным. Наша оценка справедливой стоимости данных бумаг построена путем сравнения с аналогами по коэффициентам P/E NTM и P/B", - пишет эксперт.

CITIC Securities - крупный китайский финансовый холдинг, ведущий инвестбанк в стране.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.