Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Акции ВТБ остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
.
17 сентября 2025 года 14:32
Акции ВТБ остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции ВТБ сохраняют привлекательность для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов на онлайн-встрече с инвесторами подтвердил прогноз по прибыли компании (ожидается, что чистая прибыль группы в 2025 году составит около 500 млрд рублей, прогноз по прибыли в 2026 году сохранен на уровне 650 млрд рублей с рентабельностью капитала (ROE) не менее 20%) и обозначил сроки объявления цены допэмиссии. Сбор заявок на участие в допэмиссии проводится до 15:00 мск 18 сентября. Цена SPO будет объявлена 19 сентября. Ожидаемый размер допэмиссии составляет 80-90 млрд рублей. Норматив достаточности капитала Н20 после допэмиссии может вырасти на 0,4 процентного пункта, отмечают эксперты. Аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции" сохраняют свое мнение по акциям эмитента. "Учитывая снижение ключевой ставки, таргеты менеджмента по размеру чистой прибыли в 2025 и 2026 годах, ожидаемый размер допэмиссии, а также возможную частичную конвертацию привилегированных акций банка в будущем, акции ВТБ сохраняют привлекательность для долгосрочных инвесторов", - пишут они в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ВТБ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
