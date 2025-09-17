"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку акций Henderson

"БКС Мир инвестиций" подтверждает позитивную оценку акций Henderson и целевую цену на уровне 950 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 75% на горизонте года, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Операционные данные компании за август показали хороший рост, отмечает аналитик Мария Суханова.

"Продажи в августе увеличились по верхней границе 10-24% диапазона помесячного роста с начала года. Мы ждем, что в оставшуюся часть года динамика останется хорошей за счет более выгодной базы сравнения, хотя рост по месяцам может колебаться", - пишет эксперт.

"БКС МИ" сохраняет "позитивный" взгляд на акции Henderson на горизонте года. "Бумаги торгуются с мультипликаторами EV/EBITDA 3,3х и P/E 7,4x на базе наших прогнозов EBITDA и прибыли на 2025 год и с дивдоходностью 8% на год вперед. Мультипликатор Р/Е на год вперед примерно на 10% ниже среднего значения за 2024-2025гг, по нашим расчетам", - указывает Суханова.

