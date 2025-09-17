"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку перспектив акций банка "Санкт-Петербург"

"БКС Мир инвестиций" подтверждает позитивную оценку перспектив акций банка "Санкт-Петербург" и целевую цену на уровне 450 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 30%, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Эмитент представил результаты за восемь месяцев 2025 года по стандартам РСБУ. Эксперты Артем Перминов и Андрей Шаров обратили внимание на значительное ухудшение качества кредитного портфеля и предположили, что это может носить не разовый характер.

"В ближайшие кварталы мы также можем увидеть повышенные отчисления в резервы в корпоративном кредитном портфеле в связи с переоценкой риска по нескольким крупным заемщикам, - прогнозируют аналитики. - Отчетности других банков также говорят о том, что пик стоимости риска в корпоративном сегменте, возможно, еще не пройден".

Статеги БКС охраняют "позитивный" взгляд на акции банка: текущая оценка по мультипликатору P/E 25e составляет 3,5х против среднеисторического значения 3,8х. На из взгляд, банк выигрывает от высоких процентных ставок в экономике из-за структуры пассивов с высокой долей счетов до востребования, что позволяет снизить стоимость фондирования и процентные расходы, при этом привлекая кредиты по более высоким рыночным ставкам.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.