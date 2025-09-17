Инвесторам стоит использовать текущую ситуацию для формирования позиций в валютных активах - "КИТ Финанс Брокер"

Инвесторам стоит использовать текущую ситуацию для формирования позиций в валютных активах как элемент хеджирования и защиты капитала, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер".

"Кульминация падения рубля совпала с решением ЦБ по ключевой ставке, что указывает на значительный вклад спекулятивного спроса в движение курса, - отмечают эксперты в обзоре. - Решение регулятора фактически "остудило" рынок, а с точки зрения технического анализа на графике сформировался разворотный паттерн "падающая звезда", сигнализирующий о возможной смене краткосрочного тренда.Тем не менее, текущее укрепление рубля выглядит временным и локальным. Вероятной зоной возобновления спроса может стать диапазон 81,5-82 руб./$1".

На взгляд аналитиков, дополнительным фактором давления на курс выступила трансформация структуры валютного рынка: экспортеры более чем вдвое увеличили покупки иностранной валюты, что в первую очередь связано с необходимостью обслуживания внешних долговых обязательств.

"Таким образом, несмотря на локальное укрепление рубля, в среднесрочной перспективе сохраняется тренд на постепенную девальвацию российской валюты. Мы рекомендуем инвесторам использовать текущие уровни для формирования позиций в валютных активах как элемент хеджирования и защиты капитала", - резюмируют стратеги "КИТ Финанс Брокер".

