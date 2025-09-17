Восходящий тренд в индексе RGBI сохраняется - "КИТ Финанс Брокер"

Восходящий тренд в индексе RGBI с технической точки зрения сохраняется, считают аналитики "КИТ Финанс Брокер".

"Индекс государственных облигаций RGBI начал корректироваться заблаговременно до решения ЦБ по ключевой ставке, - отмечают эксперты в обзоре. - Драйверами снижения стали нативные макроэкономические данные по росту кредитования, инфляции и падению рубля. С технической точки зрения восходящий тренд в индексе RGBI сохраняется, однако целесообразно дождаться более глубокой коррекции для входа в ОФЗ по более привлекательным ценам. Целевой уровень для покупок: область 116 пунктов по индексу RGBI".

