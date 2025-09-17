"Цифра брокер" сохраняет позитивную оценку перспектив бизнеса Ozon, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании.

"Московская биржа" с 17 сентября вводит ограничения на коды расчетов по АДР Ozon Holdings, что связано с предстоящей редомициляцией холдинговой компании с Кипра в Россию и конвертацией ценных бумаг.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы бизнеса "Озон", но предпочитаем закрыть позиции на время "переезда" и рассмотреть акции к покупке после возобновления торгов, когда будет реализован предполагаемый навес продавцов с учетом высокого интереса в бумагах во внешнем контуре", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.