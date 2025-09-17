Вероятно закрепление пары рубль/юань выше отметки 12 руб./юань к концу осени - ПСБ

Вероятно закрепление пары рубль/юань выше отметки 12 руб./юань к концу осени, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Во вторник юань смог отыграть часть потерь, понесенных в последние сессии. По итогам дня китайская валюта поднялась на 0,5%, закончив торги чуть выше 11,6 рубля, отмечает эксперт.

"Пара юань/рубль продолжит в среду "осваиваться" в нижней половине диапазона 11,5-12 руб./юань, которая, по нашим оценкам, будет актуальной для юаня на краткосрочном горизонте, - прогнозирует Зварич. - При этом в рамках следующей недели возможно тестирование поддержки на уровне 11,5 руб./юань на фоне роста продаж валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат".

Что же касается среднесрочной динамики китайской валюты, то к концу осени аналитик ожидает выхода юаня в район 12 руб./юань и закрепления над данной отметкой до конца года, чему будет способствовать сохранение тенденции на рост спроса на валюту со стороны импортеров и дальнейшее смягчение ДКП.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.